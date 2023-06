Der Liveticker zum Finale: Alle News rund um das große GNTM-Finale 2023

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" 2023 steht vor der Tür. Hier liest du alle aktuellen Meldungen rund um die Liveshow am 15. Juni in Köln.

+++ Update, 9. Juni 2023 +++

Die Finalistinnen stehen fest

Die 17. Folge "Germany's Next Topmodel" ist ausgestrahlt. Damit stehen die Finalistinnen für Staffel 18 fest. Am 15. Juni 2023 werden Nicole, Selma, Vivien, Olivia und Somajia um den Titel Germany's Next Topmodel kämpfen.

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, Joyn und im Livestream.

+++ Update, 5. Juni 2023 +++

Jean Paul Gaultier, die Scorpions und Leni Klum im Finale!

Ein großes Finale verdient auch große Namen! Mit Jean Paul Gaultier hat Heidi Klum wohl einen der berühmtesten Modemacher weltweit eingeladen. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Rocklegenden der Scorpions. Außerdem nimmt Heidis Tochter Leni Klum auf dem Sofa Platz.

Das gesamte Programm und alle Infos zum Ablauf findest du hier.

+++ Update, 2. Juni 2023 +++

Kim Petras, Christian Cowan und Loreen kommen zur Finalshow

Let the show begin! Am 15. Juni findet das große Finale von "Germany's Next Topmodel" statt. Nun sind die ersten Namen bekannt - und die können sich sehen lassen! Grammy-Gewinnerin Kim Petras, die doppelte ESC-Gewinnerin Loreen und einer der wohl angesagtesten Designer, Christian Cowan, werden dir den Finalabend versüßen!