Der 24-Jährige Frieder misst 1,96 Meter. Um nicht länger in unpassenden Hosen herumlaufen zu müssen, nimmt der Berliner das Problem selbst in die Hand: Er studiert Modedesign. Nun möchte Frieder Heidi Klum von sich und seiner Fashion überzeugen und Germany's Next Topmodel werden.

Frieder packt das Thema Fashion selbst an

Frieder nimmt wahrlich jeden Raum ein, den er betritt. Das liegt nicht nur an seiner fröhlichen, aufgeschlossenen Art, sondern auch seiner schieren Größe. 1,96 Meter misst der 24-Jährige, da kann Shopping tatsächlich schon mal zur Bewährungsprobe werden. "Es gibt mehr Hosen, die mir zu kurz sind als zu lang", erzählt der Berliner. Doch aus der Not macht er eine Tugend. Der logische Schritt: ein Studium in Modedesign, um, wie Frieder sagt, das Thema Fashion selbst in die Hand zu nehmen.

Frieder und die geliebte Mode

Seine Leidenschaft für Fashion entdeckte Frieder schon sehr früh. "Ich habe mich mit vier Jahren schon hundert Mal am Tag umgezogen, Outfits gewechselt und meine Eltern mussten Fotos von mir machen." Es sei immer spannend gewesen, neue Kreationen zu erschaffen, erzählt der Berliner. Deshalb sei die Entscheidung zum Modedesign-Studium letzten Endes logisch gewesen.

Extravaganter Kleidungsstil als Teil des Alltags

Nicht nur durch seine pure Größe ist Frieder eine Erscheinung. Der 24-Jährige kleidet sich in seiner Freizeit sehr gerne extravagant und fällt dadurch selbstredend auf.

Mir ist mein Äußeres insofern wichtig, weil ich meine queere Identität damit ausdrücke. Frieder

Sein Outfit wählt Frieder nach Tagesform. "Man darf sich nicht vorstellen, dass ich jeden Tag mit Kleid zum Bäcker gehe", scherzt der Berliner. Vielmehr trage Frieder intuitiv das, wonach er sich an diesem Tag fühle.

Frieders Fashion fördert Akzeptanz

Frieders Kleidungsstil hat einen positiven Nebeneffekt. "Ich möchte anderen Leuten zeigen: Wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich so kleiden, kannst du es." Dem Studenten ist einfach wichtig, sich nicht verstecken zu müssen und so zu leben, wie man sich wohl fühle.

Die Entfaltung der Persönlichkeit braucht Raum

Die selbstbewusste und offene Art des 24-Jährigen kommt nicht von ungefähr. Eine wohlbehütete Kindheit und ein absolut aufgeschlossenes Elternhaus haben den Berliner maßgeblich geprägt.

Ich hatte das absolute Privileg - und ich weiß das absolut zu schätzen: Meine Eltern haben mich so gelassen, wie ich war. Frieder

Der Modedesign-Stundet erzählt, dass seine besondere Art zu Hause immer sehr geschätzt worden sei. Es sei einfach völlig in Ordnung gewesen, Kleidchen und Perücken dem Spielzeugauto vorzuziehen.

Diese Akzeptanz, die mir quasi schon von Grund auf mitgegeben wurde, […] weiß ich einfach krass zu schätzen. Dass mir so viel Spielraum gegeben wurde, meine eigene Persönlichkeit zu entfalten. Frieder

Das habe ihn schließlich auch zu der starken Person werden lassen, als die er sich heutzutage selbst einschätzet.

