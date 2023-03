"Germany's Next Topmodel" ist in diesem Jahr in Los Angeles gestartet. Erfahre hier alles Wichtige über die neue Staffel, was in Folge 4 passiert ist, was danach bevorsteht und alles über die Models und aktuellen Gastjuror:innen.

GNTM-Umstyling 2023 in Folge 5

Das Umstyling der Models ist seit jeher einer der Höhepunkte jeder Staffel von "Germany's Next Topmodel". Nicht jede Kandidatin bekommt von Heidi die ganz große Typveränderung verordnet, manchmal werden Frisuren und Farben auch nur etwas angepasst und aufgefrischt. Mitunter gibt es dann aber doch den ganz großen Schnitt, wenn aus langen Haaren Kurzhaarfrisuren werden. Kein Wunder also, dass diese Folge stets mit Spannung erwartet wird - und bei mancher Kandidatin gefürchtet ist.

In GNTM-Staffel 18 ist es in Folge 5 so weit. Das große Umstyling 2023 ist am 16. März, 20:15 Uhr, auf ProSieben zu sehen (und im Livestream und Liveticker zu verfolgen).

Doch was sehen wir da im Trailer zur kommenden Folge? Heidi Klum nimmt auf dem Friseur:innenstuhl Platz. Bekommt der Weltstar diesmal höchstpersönlich ein Umstyling? Das wäre eine absolute Premiere bei "Germany's Next Topmodel" - die du nicht verpassen solltest!

Das war Folge 4

In der vierten Woche wurde es extravagant. Die Models tauchten in die märchenhafte Welt von "Alice im Wunderland" ein. Für das Fotoshooting mit Brian Bowen Smith mussten sie in ausgefallenen Hüten posieren. Von Heidi Klum gab es wichtige Shooting-Tipps: "Wir machen heute ein Porträt. Es dreht sich alles nur um dein Gesicht und deinen Ausdruck. Wir möchten verschiedene Emotionen sehen."

Bei Designer Yannik Zamboni hieß es dann: Selbstbewusstsein zeigen. Die Kandidatinnen erwarteten Cut-outs, zerrissener Stoff und gender-inclusive Outfits. Für den außergewöhnlichen Walk ging es in einen der bekanntesten Bahnhöfe der Welt: die Union Station in Downtown Los Angeles. Wer meisterte den schwierigen Walk und für wen hieß es "Endstation"?

Besuch von Gastjuror Yannik Zamboni und Promifotograf Brian Bowen Smith

Ob Christina Aguilera, Jennifer Aniston oder Orlando Bloom: Brian Bowen Smith hatte sie alle schon vor der Linse. Auch bei "Germany's Next Topmodel" mussten sich die Models in den vorherigen Staffeln schon mehrmals für seine aufwendigen Shooting-Ideen ins Zeug legen. In diesem Jahr geht es ins Wunderland.

Der Fashiondesigner Yannik Zamboni ist selbst Sieger eines TV-Wettbewerbs. Bei "Making the Cut" wurde er von Heidi Klum zum Gewinner gekürt und durfte nun an ihrer Seite den Entscheidungswalk in seinen extravaganten Designs beurteilen.

Wer ist raus nach Folge 4?

Drei Models müssen sich in der 4. Folge von Staffel 18 verabschieden. Nach dem Fotoshooting mit Brian Bowen Smith und dem Entscheidungs-Walk in Outfits von Yannik Zamboni, der auch Gastjuror ist, gibt es die Entscheidung - und diese kommt mindestens für ein Model völlig überraschend.

Für wen der Bahnhof in Los Angeles zur letzten Station bei GNTM wurde, kannst du hier nachlesen: Wer ist raus nach Folge 4?

Wer sind die Kandidatinnen?

Mit Spannung wurde erwartet, wer sich in diesem Jahr auf große Reise mit Heidi Klum begeben wird: 29 Frauen hat die Modelchefin in ihre Heimat Los Angeles eingeladen.

Hier stellen sich die GNTM-Kandidatinnen vor. Wer ist dabei und was sind ihre Geschichten? Einen Überblick gibt die Galerie mit allen Models der 18. Staffel. Hier erfährst du noch mehr:

Der Opener der 18. Staffel

Nach der Kollaboration mit Rapper Snoop Dogg im vergangenen Jahr wurde über den diesjährigen Opener im Vorfeld viel gemunkelt. Ein erster Trailer zur 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" schafft nun Klarheit. Heidi Klum tanzt zu den Tunes der US-amerikanischen Popsängerin Pink. Zum Song "Never Gonna Not Dance Again" hüllt sich das Supermodel in ein kunterbuntes Kleid und gibt eine lockerleichte Tanzeinlage zum Besten.

Riesiges Heidi-Klum-Graffiti in Berlin gesichtet!

Auf eine Höhe von 15 Meter und insgesamt 180 Quadratmeter erstreckt sich ein gigantisches Graffiti von Modelchefin Heidi Klum im Berliner Stadtteil Neukölln. Zum Start der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" 2023 hat das Künstlerkollektiv Concrete Candy tief in die Farbkiste gegriffen, um dieses Kunstwerk zu schaffen. Die ganze Story rund um das außergewöhnliche Graffiti lest ihr hier.

Alle Start- und Sendezeiten im Überblick

