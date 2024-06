Das Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024 hat die diesjährige Gewinnerin und den Gewinner der 19. Staffel hervorgebracht. Alle Neuigkeiten rund um den Höhepunkt der Staffel findest du hier!

Anzeige

Lust auf die ganze Folge?

Sieh dir jetzt die neusten Episoden von GNTM auf Joyn an.

Das Wichtigste in Kürze Finale! Die Finalistinnen und Finalisten von "Germany's Next Topmodel" 2024 stehen fest. Mit dem Liveticker verpasst du keine Entwicklung rund um den Staffel-Höhepunkt.

Die prominente Gäst:innen-Liste für das große GNTM-Finale am 13. Juni 2024 kann sich sehen lassen: Elizabeth und Damian Hurley, Wolfgang Joop, Kevin Germanier, Rankin, Robin S., Sofi Tukker, Sabrina Carpenter und Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger werden erwartet.

Alle Neuigkeiten im Liveticker

+++ Update, 13. Juni, 23:25 Uhr +++

Anzeige

Anzeige

Das war GNTM 2024

Die überglücklichen Gewinner:innen der 19. Staffel: Lea und Jermaine. © Seven.One / Claudius Pflug

Heidi Klum beglückwünscht noch einmal ihre Gewinnerin und ihren Gewinner. Außerdem bedankt sie sich beim ganzen Team und gibt einen kleinen Ausblick auf "Germany's Next Topmodel" 2025.

"Die Planung für unsere nächste Staffel läuft schon auf Hochtouren", verrät die Topmodel-Chefin. Schließlich werde es sich dabei um eine Jubiläumsstaffel handeln. 20 Jahre GNTM werden dann zu feiern sein. Was Heidi sich für diese besondere Staffel überlegt hat, siehst du ab 2025.

Wir freuen uns schon jetzt darauf und sagen: Danke fürs Dabeisein in diesem Jahr!

Das GNTM-Finale 2024 in voller Länge sowie alle weiteren Folgen der 19. Staffel findest du jetzt auf Joyn.

Anzeige

+++ Update, 13. Juni, 23:19 Uhr +++

Als erster Mann gewinnt Jermaine "Germany's Next Topmodel" 2024

Jermaine ist der Gewinner von Germany's Next Topmodel 2024

Auch den Männern bietet Heidi Klum an, die Seiten zu wechseln, aber auch die Male Models behalten ihre Position bei. Jermaine rechts neben dem Topmodel, Linus auf ihrer linken Seite.

"Wer kommt als erster Mann in der Geschichte auf das Cover der deutschen 'Harper's Bazaar'? Wer wird Germany's Next Topmodel 2024?", fragt die Model-Chefin ein letztes Mal. Dann verkündet sie ihre Entscheidung: "Es ist Jermaine!"

Damit ist Jermaine der erste männliche Gewinner von "Germany's Next Topmodel".

Anzeige

+++ Update, 13. Juni, 23:13 Uhr +++

Entscheidung bei den Male Models von GNTM 2024

Jermaine und Linus sind die letzten beiden Male Models von "Germany's Next Topmodel" 2024. © Seven.One / Claudius Pflug

Jermaine oder Linus? Wer wird das männliche Germany's Next Topmodel 2024? Bis zur Entscheidung dauert es nur noch wenige Augenblicke, in denen die Best-of-Rückblick-Videos der zwei Männer eingespielt werden.

Das wir das alles erlebt haben, das ist krass. Jermaine

+++ Update, 13. Juni, 23:07 Uhr +++

Anzeige

Lea kann ihr Glück kaum fassen!

Lea kann ihr Glück nicht fassen: Sie ist Germany's Next Topmodel 2024. © Seven.One / Claudius Pflug

Nach der kurzen Pause kann Lea noch nicht glauben, dass sie gewonnen hat, gesteht sie im Gespräch mit Heidi. Vermutlich werde sie das erst morgen früh richtig realisieren, vermutet Germany's Next Topmodel 2024.

Neben dem Titel hat Lea auch 100.000 Euro gewonnen. "Was machst du denn mit der Kohle?", möchte Heidi wissen. Bei der Antwort muss Lea nicht lange überlegen: Ihre Eltern sollen eine große Reise geschenkt bekommen.

+++ Update, 13. Juni, 22:55 Uhr +++

Wer macht das Rennen bei den Male Models? Das verrät Heidi Klum nach der Pause.

Gleich geht's weiter...

+++ Update, 13. Juni, 22:52 Uhr +++

Lea gewinnt "Germany's Next Topmodel" 2024

Lea ist die Gewinnerin von Germany's Next Topmodel 2024

"Wer ist Germany's Next Topmodel?", fragt Heidi Klum mehrfach. Wenige Sekunden später folgt die Antwort: "Es ist Lea!"

Lea ist die Gewinnerin von GNTM 2024. Ihr Foto wird auf dem Cover von "Harper's Bazaar" zu sehen sein.

Ihre Familie eilt zu Lea auf die Bühne, es fließen viele Freudentränen.

+++ Update, 13. Juni, 22:50 Uhr +++

Wer wird Germany's Next Topmodel 2024?

"Jetzt wird es Zeit, mit einem kleinen Gerücht aufzuräumen", kündigt Heidi Klum an. Im Internet werde eifrig darüber spekuliert, dass die Gewinnerin immer auf ihrer linken Seite stehe. Die Topmodel-Moderatorin bietet Xenia und Lea an, den Platz zu tauschen. Doch die Models entscheiden sich dafür, so stehen zu bleiben, wie sie stehen. Xenia links, Lea rechts neben Heidi.

Und wer wird nun Germany's Next Topmodel?

+++ Update, 13. Juni, 22:45 Uhr +++

Lea und Xenia im Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024. © Seven.One / Claudius Pflug

"Ladies first!", sagt Heidi Klum und bittet Lea und Xenia für die erste GNTM-Titel-Entscheidung 2024 auf die Bühne.

Doch bevor diese fällt, gibt es für beide Models einen Best-of-Zusammenschnitt zu sehen. Viele emotionale Momente, dazu sehr persönliche Worte - beide Frauen haben einen langen Weg hinter sich und sind im Verlauf der Staffel unglaublich gewachsen.

Ich verstehe jetzt erst, dass ich bei dieser Reise dabei war. Lea

Ich stehe hier und denke immer noch, ich gucke vorm Fernseher zu. Xenia

+++ Update, 13. Juni, 22:40 Uhr +++

Was sagen die Gastjuror:innen im Finale?

Heidi Klum holt sich Entscheidungs-Hilfe von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger. © Seven.One / Claudius Pflug

"Es sah so mega aus, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich entscheiden soll", fasst Heidi Klum den Musik-Walk zusammen und wendet sich mit der Bitte um Entscheidungshilfe an ihre heutigen Finalgäst:innen und Gastjuror:innen.

Rankin ist voll des Lobes: "Sie sind alle sehr gut." Für ihn habe der Walk eine perfekte Kombination aus Musik und Mode geboten, wobei er Lea ein bisschen vor Xenia sieht.

Damian Hurley findet Linus fantastisch, wenngleich alle sehr toll gewesen seien. Lea und Jermaine sind die Favoriten von Robin S. Elizabeth Hurley schwärmt gleichfalls von Jermaine, sie habe ihre Augen nicht von ihm abwenden können.

Bastian Schweinsteiger hebt ebenfalls Jermaine und Lea hervor.

Langsam wird es Zeit für die nächste Entscheidung...

+++ Update, 13. Juni, 22:34 Uhr +++

Song-Premiere bei GNTM

Top-4-Walk mit Tanz-Choreografie: Wer kann punkten? © Seven.One / Claudius Pflug

Zur Weltpremiere des Songs "Spiral" von Sofi Tukker legen die letzten Vier einen starken Walk hin, der als besondere Herausforderung eine Tanz-Choreografie beinhaltet.

+++ Update, 13. Juni, 22:21 Uhr +++

Dance-Pop-Duo Sofi Tukker zu Gast im Finale der 19. Staffel. © ProSieben

Die Promis auf dem Sofa geben ihre kurzen Einschätzungen zum Walk ab. Dann kommen die Musiker:innen von Sofi Tukker hinzu. Sie erzählen von ihrer Kennenlernzeit. Heidi Klum schwärmt von der Musik des Duos und bedankt sich für ihren Besuch im Finale.

Das Topmodel präsentiert einen kurzen Ausschnitt aus dem neuen Musikvideo der Band. Im Clip zu "Spiral" hat Heidi Klum einen Gastauftritt.

Die Choreografie, die darin getanzt wird, haben die Finalist:innen für heute Abend ebenfalls einstudiert, verrät Heidi Klum. Wie sie den Tanz meistern, ist nach der nächsten Pause zu sehen.

Gleich geht's weiter bei "Germany's Next Topmodel" 2024!

+++ Update, 13. Juni, 22:12 Uhr +++

Bunt und aufgeblasen: Walk zur Musik von Sofi Tukker

Dieser Fashion-Walk hat es in sich: In extravaganten Outfits laufen die Finalist:innen zur Musik von Sofi Tukker. © Seven.One / Claudius Pflug

Während die Top 2 der weiblichen und männlichen GNTM-Models für den nächsten Walk eingekleidet werden, befragen Lydwine und Marvin den Designer Jack Irving, der für die extravaganten Outfits verantwortlich zeichnet, die gleich zu sehen sein werden.

Die aufblasbaren Dresses wiegen rund 25 Kilogramm, eine echte Herausforderung für die verbliebenen Models.

Xenia, Linus, Lea und Jermaine laufen im knallbunten Look zur Musik von Sofi Tukker. Das US-amerikanische Dance-Duo spielt seinen Track "Purple Hat" ebenfalls live auf der GNTM-Bühne.

+++ Update, 13. Juni, 21:51 Uhr +++

Armin und Grace machen ihre Liebe offiziell: Sie sind ein Paar!

Jetzt ist es offiziell: Zwischen Armin und Grace läuft mehr! © ProSieben

Nach dem Top-20-Walk spricht Heidi Klum mit Kandidatin Stella, die erklärt, dass ihre Kinder ihre größten Fans seien.

Auch Frieder und Armin wechseln ein paar Worte mit der Model-Chefin und Moderatorin des Abends. Von letzterem will Heidi wissen, was das Highlight seiner GNTM-Zeit gewesen sei.

"Mein absolutes Highlight steht mir gegenüber", sagt Armin und zeigt auf Grace. Das Male Model erzählt davon, wie sich die beiden im Verlauf der Staffel mehr und mehr angenähert hätten. Nun wolle er eine Frage stellen, die er so noch nie gestellt habe. "Willst du mit mir zusammen sein?", fragt Armin seine Grace. Sie küssen sich und strahlen vor Freude.

Heidi Klum sagt, wie sehr es sie freue, wenn in ihrer Sendung Liebe entstehe. Bei den Proben habe sie bereits bemerkt, dass es knistert, und durch die vielsagenden Blicke der Verliebten vermutet, dass sich etwas entwickeln könnte. "Viel Glück euch beiden, ich freue mich sehr für euch!", sagt sie mit einem Lächeln.

+++ Update, 13. Juni, 21:51 Uhr

Top-20-Walk im GNTM-Finale 2024

Gänsehaut-Moment im Finale: Top-20-Walk in atemberaubenden Looks von Amato. © Seven.One / Claudius Pflug

Bei diesem Walk sehen wir nicht nur die verbliebenen Finalist:innen auf dem Laufsteg, sondern die kompletten Top 20 der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Alle Models tragen Outfits von Amato.

+++ Update, 13. Juni, 21:48 Uhr +++

Heidi begrüßt weitere Superstars: Elizabeth und Damian Hurley

Hollywood-Glamour in Köln: Elizabeth Hurley hat ihren Sohn Damian im Schlepptau. © Seven.One / Claudius Pflug

Heidi Klum erinnert daran, dass US-Schauspielerin Elizabeth Hurley in der vierten Folge dieser Staffel als ihre Vertretung einspringen musste, weil es ihr nicht gut ging. Zum Dank für diese großartige Unterstützung sei es keine Frage, dass sie den Hollywood-Star und ihren Sohn nun auch zum Finale eingeladen habe.

Elizabeth und Damian Hurley gesellen sich zu den anderen Promis auf dem GNTM-Show-Sofa.

+++ Update, 13. Juni, 21:45 Uhr +++

Jermaine bleibt dabei, Luka und Julian landen auf Platz 3

Mit diesem Foto geht es auch für Jermaine in die nächste Runde: Wird er der erste männliche Gewinner von "Germany's Next Topmodel"? © ProSieben

"Ihr habt euch ganz tapfer geschlagen", sagt Heidi Klum und will damit zum Abschied von den Brüdern überleiten. Doch die Männer wollen noch nicht gleich gehen.

"So verlassen wir die Stage noch nicht, wir haben was für dich!", kündigen die Zwillinge an. "Okay, das haben wir gar nicht geprobt", sagt Heidi Klum verwundert.

Dann performen die Zwillinge einen synchronen Tanz, der jeder TikTok-Challenge alle Ehre machen würde. Sehr zur Freude von Heidi Klum.

+++ Update, 13. Juni, 21:41 Uhr +++

Linus ist weiter

Auch Linus darf weiter auf den Topmodel-Titel hoffen. © ProSieben

Und bei den Male Models? "Weiterhin um den Titel kämpfen darf", sagt Heidi Klum und macht eine dramatische Pause. "Linus!"

+++ Update, 13. Juni, 21:40 Uhr +++

Lea ist ebenfalls weiter, Fabienne ist raus

Mit ihrer hervorragenden Shooting-Leistung kann sich Lea gegen Fabienne durchsetzen: Die Düsseldorferin ist eine Runde weiter. © ProSieben

Das zweite Foto des Abends geht an Lea. Damit steht fest: Fabienne wird Dritte bei "Germany's Next Topmodel" 2024. Sie ist raus.

+++ Update, 13. Juni, 21:38 Uhr +++

Lea, Fabienne und Xenia warten auf die Entscheidung von Heidi Klum. Ein Foto erhält als erste: Xenia.

Xenia ist eine Runde weiter

Was ein Schuss! Xenia darf weiter um den Titel kämpfen. © ProSieben

+++ Update, 13. Juni, 21:30 Uhr +++

Die erste Entscheidung folgt nach der Pause

Kurzer Moment zum Durchatmen. Snacks und Getränke auffüllen und dann gibt's gleich die erste Entscheidung des Abends.

Gleich geht's weiter...

+++ Update, 13. Juni, 21:28 Uhr +++

Was sagen die Gastjuroren?

Welche dieser Fotos können Heidi Klum und die Gastjuroren überzeugen? © ProSieben

Heidi Klum befragt ihre Gastjuroren Bastian Schweinsteiger und Rankin zum Shooting.

"Die Zwillinge waren gut", antwortet der Fotograf. Auch Jermaine habe es richtig gut gemacht, seine Pose sei sehr schlau gewesen. Linus Performance bezeichnet Rankin als außergewöhnlich. Bastian Schweinsteiger sieht bei dem 25-Jährigen gar Ähnlichkeiten zu Torwart Manuel Neuer.

Und wie sah es bei den Frauen aus? Fabienne habe sich zu wenig vielseitig präsentiert, kritisiert Rankin. Ihre Pose sei immer wieder dieselbe gewesen.

Bei Xenia gefiel Rankin vor allem, wie gut die Frisur zur Geltung kam. Bastian Schweinsteiger ist hingegen von Xenias sportlichen Fähigkeiten beeindruckt.

Auch Lea erhält Lob, doch eine Entscheidung fällt vorerst noch nicht. Diese kündigt Heidi für nach der nächsten Pause an - diese startet jetzt …

+++ Update, 13. Juni, 21:20 Uhr +++

Wiedersehen mit ehemaligen GNTM-Gewinnerinnen

Backstage-Moderator Marvin im Talk mit den GNTM-Gewinnerinnen Alex und Lou-Anne. © ProSieben

Danach melden sich Lydwine und Marvin aus dem Publikum. Sie interviewen Designer Kevin Germanier und die früheren GNTM-Gewinnerinnen Alex und Lou-Anne.

Anschließend bitten sie die Zuschauer:innen zuhause, über Social Media ihre Highlights aus den vergangenen 19 Staffeln von "Germany's Next Topmodel" zu benennen. Als kleine Inspiration gibt es ein Best-of der Fotoshootings aus Staffel 19 zu sehen.

+++ Update, 13. Juni, 21:12 Uhr +++

Fußball-Shooting mit Bastian Schweinsteiger

GNTM im EM-Fieber: Foto-Shooting mit Bastian Schweinsteiger. © Seven.One / Claudius Pflug

Nun verrät Heidi Klum, welchen Job sie für Bastian Schweinsteiger im GNTM-Finale vorgesehen hat. Das erste Foto-Shooting des Abends soll passend zur morgen startenden Europameisterschaft ein Fußball-Motto haben.

Die Models posieren dafür in Fußball-Outfits und versuchen Torschüsse zu halten, die Weltmeister Schweinsteiger abgibt. Fotografiert wird das Spektakel von keinem Geringeren als Rankin.

Nach dem Live-Fotoshooting fordert Heidi Bastian zu einem Torschuss vom Ende des Laufstegs heraus. Der Weltmeister von 2014 trifft auch aus dieser Entfernung souverän!

+++ Update, 13. Juni, 21:08 Uhr +++

"Schweini" bei Heidi: Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger beehrt das Finale. © Seven.One / Claudius Pflug

Bastian Schweinsteiger ist der Überraschungsgast, den Heidi Klum vorher bereits angeteast hatte. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler gibt sich nun auf dem Sofa die Ehre.

"Warum ich hier bin, weiß ich auch nicht, das musst du mir sagen", scherzt der Fußball-Star. Doch das dauert noch einen Moment. Heidi Klum überlegt erst einmal, ob Schweinsteiger nicht in der nächsten Staffel als Best-Ager-Male-Model bei GNTM dabei sein könnte. Er verspricht zögerlich, im nächsten Jahr zumindest einmal vorbeizuschauen.

Im Namen ihres Mannes fragt Heidi schließlich nach, wieso Schweinsteiger nicht neuer Bayern-Coach sei. Der Sport-Star gibt zu bedenken, dass er dafür einen Trainerschein bräuchte. So viel zum Fußball-Experten-Talk.

+++ Update, 13. Juni, 21:02 Uhr +++

Robin S: "Ich reite immer noch auf der Welle!"

US-Pop-Sängerin Robin S. nimmt auf dem Show-Sofa neben Heidi Klum Platz. © Seven.One / Claudius Pflug

Heidi Klum begrüßt ihre beiden musikalischen Gästinnen zu einem kleinen Talk auf dem Bühnen-Sofa und entschuldigt sich zunächst bei Robin S, weil sie ihrem Superhit gesanglich womöglich nicht ganz gerecht geworden sei. Die Musikerin lacht und erzählt, dass sie nach wie vor eine gute Zeit mit dem Song habe.

Die US-Amerikanerin Sabrina Carpenter berichtet von ihren Plänen für die nächsten Tage in Europa. Im August bringt die Sängerin ein neues Album heraus.

+++ Update, 13. Juni, 20:53 Uhr +++

Kurze Pause im großen Finale

Vor der ersten Pause deutet Heidi Klum bereits den nächsten Star-Gast der Finalshow an. Die Person trage den Spitznamen "Schweini", erklärt sie geheimnisvoll.

Gleich geht das GNTM-Finale weiter!

+++ Update, 13. Juni, 20:51 Uhr +++

Das sagt der Star-Designer zu den Outfits

Finalist Linus erntet viel Lob nach dem ersten Entscheidungs-Walk im Finale. © Seven.One / Claudius Pflug

Wolfgang Joop gibt Kurzkritiken zu den Walks der Finalist:innen ab und scheint insgesamt schwer beeindruckt. Die Zwillinge sieht der Designer auf internationalem Model-Niveau. Jermaine wirke auf ihn elegant und auch an Linus Leistung findet er Gefallen.

"Lea ist wie eine neue Marlene", schwärmt der Gast mit Blick auf die weiblichen Models. Fabienne und Xenia bekommen ebenfalls viel Lob.

+++ Update, 13. Juni, 20:43 Uhr +++

Die Models laufen in Outfits von Wolfgang Joop

Der erste Entscheidungs-Walk im Live-Finale: Wer kann Heidi Klum in den stylischen Outfits von Designer Wolfgang Joop überzeugen? © Seven.One / Claudius Pflug

Im ersten Entscheidungs-Walk tragen die Finalistinnen und Finalisten Outfits von Wolfgang Joop.

Eine echte Premiere! Wolfgang Joop über seine neue Kollektion

Sogar er selbst sehe dies heute zum allerersten Mal.

Die Musik für den Walk stammt von Sabrina Carpenter. Sie singt ihren Hit "Espresso" live auf der Bühne.

Live-Act im Finale: Sabrina Carpenter performt ihren Mega-Hit "Espresso". © Seven.One / Claudius Pflug

+++ Update, 13. Juni, 20:40 Uhr +++

Überraschung! Vorjahres-Gewinnerin Vivien ist zu Gast. © ProSieben

Designer Yannik Zamboni ist unter den Gäst:innen und trägt ein gewagtes Outfit, wie Heidi Klum bei einem kurzen Ausflug in die Sitzreihen bemerkt.

"Wie lief denn so dein letztes Jahr?", möchte Heidi Klum danach von Vorjahres-Siegerin Vivien wissen, die ebenfalls im Publikum sitzt. Die GNTM-Gewinnerin erzählt von ihren beruflichen Erfolgen.

Dann begrüßt Heidi Klum den Designer Wolfgang Joop, der seit vielen Jahren festes Mitglied der GNTM-Familie ist. Ein Best-of seiner Momente bei "Germany's Next Topmodel" zeigt viele emotionale und legendäre Szenen.

+++ Update, 13. Juni, 20:35 Uhr +++

Lydwine und Marvin übernehmen die Backstage-Moderation im Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024. © ProSieben

Dann gibt Heidi Klum ab hinter die Bühne, dort stehen die Backstage-Reporter:innen des heutigen Abends. Lydwine und Marvin sprechen zuerst mit Mare, die von ihren liebsten Erfahrungen bei GNTM erzählt.

Als Nächstes wird Dominik befragt, der einen "Happy Pride Month" wünscht und noch einmal über die Botschaft spricht, die ihm heute besonders wichtig ist: "Be yourself!"

Aldin hat sich verändert: Bart und lockiges Haar. Er hofft, dass er von den Zuschauer:innen trotzdem wiedererkannt wird.

In dieser Staffel seien Freundschaften fürs Leben entstanden, sagen Lydwine und Marvin. Außerdem hätten sie geheiratet, scherzen sie - klären das aber sofort auf.

Danach folgt ein Zusammenschnitt, der noch einmal zeigt, was für eine gute Zeit alle Models in den vergangenen 19 Wochen hatten.

+++ Update, 13. Juni, 20:28 Uhr +++

Heidi Klum spricht erst mit den Finalistinnen Fabienne, Xenia und Lea. Danach befragt sie auch die Male Models, die heute im Finale stehen. Alle sind aufgeregt, freuen sich aber auf einen fantastischen Show-Abend.

+++ Update, 13. Juni, 20:21 Uhr +++

Die Models laufen zum Superhit von Robin S.

Was ein Final-Auftakt! Die Models laufen zu "Show Me Love" von Robin S. ein. © Seven.One / Claudius Pflug

Heidi Klum schwebt in die Halle und beginnt zu singen, es sind die ersten Töne von "Show Me Love". Plötzlich schlägt sich das Topmodel selbst auf den Hinterkopf und stoppt den Gesang.

"Ich glaube, ich überlasse das lieber jemandem, der das richtig kann - hier ist Robin S. mit meinen Models", sagt sie. Die Pop-Sängerin tritt auf und performt ihren Mega-Hit. Dann kommen die Kandidatinnen und Kandidaten der 19. Staffel dazu und beschreiten den riesigen Finale-Catwalk.

Die Looks der Models stammen von Marina Hoermanseder.

+++ Update, 13. Juni, 20:19 Uhr +++

Die Show beginnt

Heidi Klum eröffnet das große Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024. © Seven.One / Claudius Pflug

"Ich stand vor Heidi schon unten ohne, mich kann im Finale nichts mehr schocken", sagt Linus zu Beginn eines kleinen Rückblickfilms mit Highlight-Momenten aus der 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel".

Die Zwillinge versprechen, dass sie im Finale garantiert in die richtige Richtung laufen würden - das haben wir während der Staffel auch schon anders erlebt. Weitere Zitate der Finalist:innen sind zu hören.

Dieses Jahr jagt eine Premiere die nächste im großen Finale von 'Germany's Next Topmodel'. Heidi Klum

"Zum ersten Mal sind nicht nur Frauen im Finale, sondern auch Männer", sagt Heidi Klum aus dem Off. "Zum ersten Mal in der Geschichte von 'Germany's Next Topmodel' werde ich heute nicht nur eine Siegerin, sondern auch einen Sieger küren."

Heidi Klum wirft viele Fragen auf: "Welches Model behält die Nerven? Wer meistert heute die letzten Herausforderungen? Und für welche zwei Models heißt es heute: 'Germany's Next Topmodel' ist....?"

Dann wird es Zeit, die Sonnenbrillen rauszuholen. Der Titel-Track der Staffel läuft. Das Finale hat begonnen.

+++ Update, 13. Juni, 19:11 Uhr +++

Das GNTM-Finale 2024 startet 20:15 Uhr auf ProSieben

Aufgeregt? Come on! Das Finale von "Germany's Next Topmodel" steht unmittelbar bevor. In gut einer Stunde geht's los. Live dabei sein kannst du im Fernsehen auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 13. Juni, 14:30 Uhr +++

Heidi Klums Tochter Leni bei den Proben!

Bei den Proben zur Finalshow zeigt sich Moderatorin Heidi Klum an der Seite ihrer Tochter Leni Klum und deren Freund Aris. Will sie ihrer berühmten Mama nur über die Schulter schauen oder steckt etwas anderes dahinter?

+++ Update, 13. Juni, 12:00 Uhr +++

Lydwine und Marvin übernehmen Backstage-Moderation im GNTM-Finale

Nicht nur Heidi Klum wird heute Abend im großen Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024 moderieren, sondern auch Lydwine und Marvin - backstage. Die beiden werden während der Liveshow hinter den Kulissen den Finalist:innen und Gäst:innen im Publikum sicherlich so manche Insider-Information entlocken. Wir freuen uns!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update, 13. Juni, 09:00 Uhr +++

Heute steigt das große GNTM-Finale!

Finale! Einen Tag vor dem Beginn der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land, sind alle Augen auf die MMC Studios in Köln gerichtet. Denn heute steigt eine ganz besondere Party! Erstmalig kürt Heidi Klum nicht einen, sondern direkt zwei Sieger:innen. Denn, es wird männliche und weibliche Gewinner:innen geben. Das bedeutet auch: zwei unterschiedliche Cover der "Harper's Bazaar" sowie zweifach ausgeschüttetes Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro.

Welche Models um den Titel kämpfen und wer die besten Chancen hat, kannst du weiter unten in diesem Ticker nachlesen.

Die Gäst:innen des Abends sind ebenfalls schon bekannt. Mit dabei: Ein Fußballweltmeister und echte Star-Designer. Den Überblick findest du weiter unten.

+++ Update, 12. Juni, 18:00 Uhr +++

Diese Models kämpfen um den Titel

Sieben Models haben es ins Finale von "Germany's Next Topmodel" 2024 geschafft.

Alle Finalist:innen von "Germany's Next Topmodel" 2024 in der Galerie-Übersicht Lea hat es ins Finale geschafft! Mit ihrem einzigartigen Look, ihrer Wandelbarkeit und selbstbewussten Erscheinung hat sie die Jury immer wieder aufs Neue begeistern können. © ProSieben/Sven Doornkaat Von Schüchternheit keine Spur mehr: Xenia legte bei "Germany's Next Topmodel" 2024 endgültig ihre Unsicherheit ab. Reicht es für die Hoferin am Ende sogar für den Sieg? © ProSieben/Sven Doornkaat Aufgeben ist für Finalistin Fabienne keine Option: Woche für Woche hat die Solingerin Biss bewiesen und gezeigt, dass sie das Zeug zum Topmodel-Titel hat. © ProSieben/Sven Doornkaat Jermaine ist das Allround-Talent unter den Finalist:innen. Nicht nur Heidi Klum, auch die Gastjuror:innen und Fotograf:innen in Staffel 19 schwärmten durchweg von dem Kasseler. © ProSieben/Sven Doornkaat Das Gesamtpaket bringt auch Linus mit: Seine Professionalität und Wandelbarkeit in den unterschiedlichsten Challenges haben gezeigt, dass er das Potenzial zum erfolgreichen Model hat. © ProSieben/Sven Doornkaat Sie kämpfen um den Doppel-Titel-Traum: Als Team wollen Luka und Julian Germany's Next Topmodel 2024 werden und damit als erstes Bruderpaar das Cover der deutschen Ausgabe des "Harper's Bazaar" zieren. © ProSieben/Sven Doornkaat

Einen ausführlichen Bericht sowie Best-ofs aller Finalist:innen findest du hier.

+++ Update, 12. Juni, 17:30 Uhr +++

Diese Designer, Top-Gäst:innen und Musik-Acts begrüßt Heidi Klum

Heidi Klum lädt ein - und alle kommen zum großen GNTM-Finale. Die Gäst:innen-Liste der diesjährigen "Germany's Next Topmodel"-Finalshow am 13. Juni in den MMC-Studios in Köln kann sich sehen lassen!

Nicht nur namhafte Größen aus der Mode- und Filmwelt werden erwartet, auch zahlreiche Musik-Acts und sogar ein echter Fußball-Weltmeister beehren die Liveshow.

Damian Hurley Superstar Elizabeth Hurley und Sohn

Mode-Ikone Wolfgang Joop

Schauspielerin und Singer Songwriterin Sabrina Carpenter ("Espresso")

Schweizer Modemacher Kevin Germanier

Star-Fotograf Rankin

US-Popsängerin Robin S ("Show Me Love")

Dance-Pop-Duo Sofi Tukker ("Drinkee")

Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger

Du möchtest mehr über die Gäst:innen erfahren? In unserer ausführlichen Final-News haben wir alle relevanten Infos für dich gesammelt.

+++ Update, 12. Juni 2024, 16:00 Uhr +++

Alle Infos rund um Gewinnerinnen und Teilnehmerinnen vergangener Staffeln

Wer sind die vergangenen GNTM-Gewinnerinnen nochmal? Und was treiben sie heutzutage? Alle Antworten findest du hier.

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am 13. Juni 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Solltest du die Show nicht live verfolgen können, ist das kein Problem. Wir halten alle wichtigen Infos auch im Liveticker fest.