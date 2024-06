GNTM-Gewinner 2024 - "Ich will ein Vorbild sein": Jermaine siegt im Finale als erstes Male Model

Mit seiner selbstbewussten Art hat sich GNTM-Kandidat Jermaine bis ins Finale der 19. Staffel gekämpft. Warum er vor der Sendung davon überzeugt ist, dass er der erste männliche Gewinner wird, erfährst du im Clip.

Das Wichtigste in Kürze Jermaine ist einer der Finalisten von Staffel 19 . Er will jungen Menschen ein Vorbild sein und ihnen mehr Selbstbewusstsein geben. Deshalb war es sein Ziel, der erste männliche Gewinner von GNTM zu werden.

+++ Update 14. Juni 2024 +++

Jermaine schreibt Geschichte

Am Ende von 19 Wochen, in denen er und seine Mitstreiter:innen sich Challenge um Challenge gestellt haben, steht Jermaine zusammen mit Linus und den Zwillingen Julian und Luka als erste Male Models im Finale von "Germany's Next Topmodel". Noch einmal heißt es jetzt Vollgas geben, um Heidi von sich zu überzeugen. Nach dem letzten Walk wird Jermaines Traum tatsächlich wahr - er gewinnt den Titel als erster männlicher Kandidat in der Geschichte von GNTM.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Richtig cool: Jermaine bei "Germany's Next Topmodel"

Die allererste Staffel "Germany's Next Topmodel" mit männlichen Kandidaten: Diese Chance hat sich Jermaine nicht entgehen lassen. Und auch Heidi Klum sieht das große Potenzial des erst 19-Jährigen.

Der hat das Modeln einfach im Blut, er ist gemacht für den Laufsteg. Heidi Klum

Mit seiner selbstbewussten Art glänzt Jermaine über die ganze Staffel hinweg in den unterschiedlichen Challenges. Für seine Energie heimst er auf dem Catwalk regelmäßig Lob ein und beeindruckt diverse Gastjuror:innen. Für Nikeata Thompson sticht Jermaine hervor und Designer Ashton Michael lobt Jermaines Fähigkeit, immer selbstsicher, aber "nicht eingebildet" rüberzukommen.

Junges Vorbild für mehr Selbstbewusstsein

Doch der 19-Jährige will nicht nur den Titel in Staffel 19 holen. Er will auch ein Vorbild für andere junge Menschen sein, die mit Selbstzweifeln kämpfen. "Ich will auf jeden Fall ein Vorbild für die Black Community sein", betont Jermaine.

Deswegen will ich ein Vorbild für die Leute sein, die vielleicht nicht so eine große Stimme bis jetzt hatten. Jermaine

Auf dem Weg bis zum Finale hat Jermaine vor allem Freundschaften mit seinen Mitstreiter:innen geschlossen und sich auch oft über persönliche Themen mit den anderen Models ausgetauscht.

Während der gesamten Staffel konnte Jermaine sich eine Favoriten-Rolle erarbeiten und Heidi Klum immer wieder aufs Neue begeistern. Vor allem sein Walk hinterlässt regelmäßig einen bleibenden Eindruck über alle Wochen hinweg.

Du hast einfach ein mega Körpergefühl. Ich finde das krass, wie selbstbewusst du an jede Challenge herangehst. Heidi Klum zu Jermaine

Jermaine will Germany's Next Topmodel 2024 werden

Im Finale kämpft er nun gegen Linus sowie Julian und Luka um die Chance, das erste männliche Cover-Model der "Harper's Bazaar" zu werden. Und er ist sich sicher, dass er das Zeug dazu hat. Schließlich zeigt er nicht nur auf dem Catwalk und bei Shootings, wie professionell er arbeiten kann. "Ich glaube auch, dass ich einfach gute Werte mitbringe", ist Jermaine überzeugt. Er sei zwar nicht perfekt - aber als Allround-Paket eine gute Wahl als Germany's Next Topmodel.

Model, Influencer, TikToker, Instagramer, Content-Creator: Ihr könnt mich auch einfach Jermaine nennen. Jermaine

Ob Heidi Klum das auch so sieht? Das erfährst du im großen Finale von GNTM 2024 am 13. Juni um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.