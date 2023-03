Bekommt Heidi Klum ihr erstes eigenes Umstyling bei GNTM 2023?

Das Wichtigste in Kürze In Folge 5 steht das große Umstyling an. Doch offenbar bekommen nicht nur die Models ein Makeover. Wird sich Modelchefin Heidi Klum dem ersten eigenen Umstyling unterziehen?

Drei Topmodel-Kandidatinnen haben uns bereits verraten, was ihre No-Gos und Wünsche für das Umstyling wären.

Anzeige

Die Klingen sind geschärft, die Farben angemischt! Beim großen Umstyling in der 5. Folge von "Germany’s Next Topmodel" erwarten die Topmodel-Anwärterinnen radikale Veränderungen. Und nicht nur das: Nimmt Modelchefin Heidi Klum diesmal selbst im Friseurstuhl Platz und wird umgestylt? Das wäre eine absolute Premiere in 18 Staffeln "Germany's Next Topmodel".

Das große Umstyling in Folge 5

Schnipp, schnapp, Haare ab! Das große GNTM-Umstyling in Staffel 18 steht an, und Heidi Klum gibt ihre Topmodel-Anwärterinnen für einen neuen Look in die Hände von Profi-Stylist:innen. Wer muss sich mit einer komplett neuen Haarfarbe anfreunden? Wer bekommt einen Pony? Wer muss sich von seinen langen Haaren trennen? Schon im Vorfeld haben sich Cassy, Somajia und Elsa zum Thema Umstyling geäußert:

Anzeige

Anzeige

Wird auch Heidi Klum umgestylt?

Im Trailer zur kommenden Folge sehen wir: Heidi Klum selbst nimmt im Friseurstuhl Platz. Offenbar bekommen nicht nur die Models ein Makeover. Wird sich der Weltstar dem ersten eigenen Umstyling in 18 Staffeln "Germany's Next Topmodel" unterziehen? Das wäre eine absolute Premiere.

Die Antwort und die Auflösung, welche Topmodel-Anwärterinnen einen neuen Look bekommen, siehst du am Donnerstag, 16. März 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Analog zur TV-Ausstrahlung gibt es die Ereignisse vom GNTM-Umstyling 2023 auch im Liveticker.