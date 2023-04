GNTM 2023: So sah Kandidatin Nicole früher aus - Video zeigt sie in den 90ern

Vor rund 30 Jahren nahm Nicole am gleichen Modelwettbewerb wie Heidi Klum teil. Jetzt treffen sich die beiden bei "Germany's Next Topmodel" wieder. So sah Nicole früher aus.

"Vor vielen Jahren hab ich auch einen Modelwettbewerb gewonnen ...", leitet Heidi Klum die Ankündigung von Neuzugang Nicole beim Sedcard-Shooting ein. Denn mit 18 Jahren nahm Nicole an "Model 92" teil - ausgerechnet der Show, die Heidi Klum dann gewann und die ihr den Vertrag mit der New Yorker Modelagentur Metropolitan Models verschaffte. Jetzt ist die damalige Mitstreiterin Nicole bei "Germany's Next Topmodel" als Best-Ager-Kandidatin in Folge 8 zur Gruppe gestoßen.

Heidi und Nicole kennen sich bereits

Heidi Klum und Nicole hatten während des Modelwettbewerbs nicht viel miteinander zu tun, da Nicole schon früh ausgeschieden war. Kurz darauf lebten die beiden jungen Models allerdings in derselben Model-WG in Mailand und lernten sich zwischen Model-Castings und Jobs besser kennen.

"War ich denn wenigstens lieb?", fragt die Modelchefin die Kandidatin. "Du warst lieb. Und ich werde ganz oft gefragt: 'War sie denn damals auch schon so?' Dann sage ich: 'Ja, sie war schon damals sehr quirlig und lustig'", erinnert sich Nicole. Nur auf gemeinsame Fotos aus der WG müssen die anderen Kandidatinnen leider verzichten, da man damals noch keine Smartphones hatte, um kleine Momente festzuhalten.

So sah Nicole früher aus

Während Heidi Klum in die USA ausgewandert ist, um sich ihrer Karriere als Supermodel zu widmen, ist Nicole zurück nach Deutschland gezogen. Dort hat sie ihren Mann kennengelernt und mit ihm eine Familie gegründet. Bei "Germany's Next Topmodel" will Nicole jetzt ihre zweite Chance nutzen.

Wie die Kandidatin beim Modelwettbewerb 1992 ausgesehen hat, kannst du in einem Video von Produzenten-Urgestein Holm Dressler sehen:

Wie es für Nicole in der 18. Staffel von GNTM weitergeht, siehst du donnerstags um 20:15 Uhr bei ProSieben.