Xenia will das Klassenzimmer gegen den Laufsteg tauschen. Von der Teilnahme bei "Germany’s Next Topmodel" 2024 verspricht sich die angehende Förderlehrerin eine Stärkung ihres Selbstbewusstseins - und hofft dabei auf Unterstützung von Heidi Klum.

Das Wichtigste in Kürze Im GNTM-Vorstellungsinterview zeigt sich Xenia von ihrer lustigen Seite. Die 23-Jährige gibt einen Witz zum Besten und bringt damit das Team hinter der Kamera zum Lachen.

Xenia will beim Casting überzeugen

Xenia ist als Model bei "Germany's Next Topmodel" 2024 dabei. © ProSieben / Michael de Boer

"Xenia, bist du denn ein lustiger Mensch?", möchte Heidi Klum von der Kandidatin wissen, als sie sich beim Casting von "Germany's Next Topmodel" 2024 vorstellt. "Ich bin unglaublich witzig", antwortet die 23-Jährige lachend.

Wenig später kommt allerdings Xenias ernste Seite zum Vorschein. "Mein Selbstwertgefühl war nie richtig hoch, weil ich immer Freunde hatte, die mich bisschen runtergezogen haben, kleingehalten haben", verrät die junge Frau aus Hof. "Wahrscheinlich, weil du so hübsch bist", versucht Heidi sich das Verhalten von Xenias Umfeld zu erklären.

Die Topmodel-Anwärterin schildert, was die Erlebnisse in der Jugend mit ihr gemacht haben: "Auf dem Level bin ich geblieben, auch jetzt. Ich denke mir: Alle sind so schön und ich nicht. Wieso sollte ich es schaffen?"

Zweifel bei Kandidatin Xenia: "Wieso sollte ich es schaffen?"

Ihre zweifelnde Grundeinstellung hofft Xenia durch ihre Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" zu verändern. "Ich glaube, mit so kleinen Schritten und vor allem auch mit GNTM und dir an meiner Seite", sagt sie zu dem Weltstar, der ihr direkt gegenübersitzt, "würde das vielleicht besser werden und mein Selbstbewusstsein gestärkt werden."

Ob Xenia auf ihrem Weg bei "Germany's Next Topmodel" den erhofften Booster für ein positives Selbstbild bekommt, siehst du in den kommenden Folgen

Topmodel-Anwärterin Xenia hofft auf Heidis Unterstützung

"Ich bin im ersten Moment eher schüchtern", erklärt Xenia. Das ändere sich jedoch, sobald sie Menschen besser kennenlerne. "Ich fang dann an, irgendwie blöde Sachen zu reden, oder ich bin dann einfach lustig. So würden mich, glaube ich, meine Freunde beschreiben."

"Sobald ich die Leute kennenlerne, werde ich ein bisschen dumm"

Auf dem Berufsweg, den sich Xenia bislang ausgesucht hatte, ist ihre humorvolle Art sehr nützlich. Die junge Frau aus Hof macht eine Ausbildung zur Förderlehrerin.

Doch auch in der Modebranche kann eine gehörige Portion Selbstironie nicht schaden.

Xenia findet ihre Tollpatschigkeit lästig

Als Xenia im Interview beinahe vom Sitz zu rutschen droht, bringt sie das zu einer weiteren Charaktereigenschaft. "Ich bin sehr tollpatschig", sagt sie. Dass ihr immerzu kleine Missgeschicke passieren, sei etwas lästig.

Mir passiert ständig irgendwas. Xenia

Größeres Selbstbewusstsein durch GNTM

Von ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" erhofft sich Xenia, die seit einigen Monaten einen festen Freund hat, eine spürbare Steigerung ihres Selbstbewusstseins.

"Ich glaube, mit der Unterstützung von Heidi und auch mit dieser Bestätigung, die ich kriegen würde, wenn ich weiter und weiter komme, könnte sich vielleicht irgendwas in mir auslösen, das sagt: 'Ey Xenia, du bist gut!'"