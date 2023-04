Die älteste Kandidatin ist raus - Sie muss GNTM 2023 verlassen

Bei der Castingwoche in Berlin versuchen die Model-Anwärterinnen, möglichst viele Jobs zu ergattern. Marielena kann bei den Kund:innen nicht punkten und muss GNTM 2023 verlassen.

Anzeige

+++ Update, 27. April 2023 +++

In Woche elf kann Marielena beim Casting für Kilian Kerners Fashion-Week-Show nicht überzeugen. Für den Designer ist ihr Laufstil zu "motzig". Er nimmt stattdessen Nicole und Nina mit zu seiner Show.

Anzeige

Anzeige

Keine Casting-Einladung für Marielena

Die Nagellack-Marke Néonail lädt die Best Agerin nicht zum Casting ein. "Ein bisschen enttäuschend", gibt sie zu. Die Einladung zu einem Casting ist die einzige Chance der Models, sich in dieser Woche zu beweisen. Das deutsche Handtaschen-Label Zoé Lu feiert die Persönlichkeit von Marielena, allerdings sehen die Kund:innen sie nicht für ihre Kampagne.

Hartes Urteil beim Entscheidungs-Walk: Zu "old-fashioned"

Die Aufgabe beim Entscheidungs-Walk soll die Models auf ungewöhnliche Laufstege vorbereiten: In einem riesigen Hangar müssen die Kandidatinnen in der Mode von Kevin Germanier durch ein XXL-Bällebad laufen.

Zwar schafft Marielena den Walk ohne Stolpern. Ihre Posen wirken auf die Gastjuror:innen Kilian Kerner und Anna Dello Russo jedoch zu altmodisch. "Der Walk soll die Gegenwart abbilden. Mode ist immer aktuell", erklärt die Modejournalistin ihre Kritik.

Anzeige

Marielena muss in Folge 11 gehen

Heidi Klum erklärt, dass Marielena keinen Job ergattert hat. "Du bist eine Erscheinung, aber wenn mich jemand fragen würde, ob ich in dir ein Fashion-Model sehe, muss ich 'Nein' sagen", erklärt Gastjuror Kilian Kerner. Heidi Klum beschließt, Marielena neben Cassy ebenfalls in Folge 11 nach Hause zu schicken. "Ich hätte gerne noch mehr gelernt", verabschiedet sich die Best Agerin.

Anzeige

Anzeige

+++ Update, 20. April 2023 +++

Marielena steht zu ihrem Körper

Best Agerin Marielena beim Comic-Walk in Folge 10 von "Germany's Next Topmodel" © ProSieben / Richard Hübner

In Woche zehn stehen knallharte Interviews an: Claudia von Brauchitsch möchte herausfinden, wie die Models bei brisanten Themen und unangenehmen Fragen reagieren. Beim Interview mit Marielena kommt das Thema Schönheits-OP zur Sprache. Die Best Agerin hat nichts zu verbergen, und offenbart, dass sie schon beim Beauty-Doc war.

Marielena fühlt sich wohl in ihrem Körper

Es ist kein Geheimnis, dass Marielena mit ihren 53 Jahren die älteste Kandidatin der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" ist. Ob sie gern noch einmal jung wäre, wird sie von der Journalistin gefragt. Marielena verneint die Frage vehement. Die zweifache Mutter bewundere das Aussehen ihrer jüngeren Mitstreiterinnen. "Ich bin eh eine andere Kategorie, ich bin eine Frau über 50", nimmt Marielena eine klare Haltung ein. Die Best Agerin ist mit ihrem Körper zufrieden und fühlt sich darin wohl.

Marielena spricht offen über ihren Eingriff

"Eine gepflegte Frau, die natürlich auch was für ihr Äußeres gemacht hat", stellt Claudia von Brauchitsch fest. "Ja", sagt Marielena und fasst sich zugleich an die Brust. "Ich habe nach der Geburt meines zweiten Sohnes […] die Brüste machen lassen", gibt die Best Agerin offen zu. Auch sie hat das Schicksal vieler Mütter ereilt, dass ihre Oberweite nach der Schwangerschaft kleiner geworden ist.

"Lifting?", will die Journalistin als nächstes wissen. "Bei mir bewegt sich alles", zeigt sich Marielena selbstbewusst und verneint die Frage der Journalistin. Die 53-Jährige ist momentan mit ihrem Gesicht zufrieden. Dennoch schließt Marielena nicht aus, sich in Zukunft noch weiteren Eingriffen zu unterziehen. "Never say never", erklärt die Nachzüglerin selbstbewusst im Interview.

"Ich stehe zu [meiner Schönheits-OP], ich habe schon immer dazu gestanden." Marielena

Marielenas offene Einstellung beeindruckt auch die Journalistin. Welches Model außerdem beim Interviewtraining punkten konnte - und wer keine gute Performance gezeigt hat, erfährst du hier:

Wie es für Marielena weitergeht, erfährst du kommenden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben.

+++ Update, 6. April 2023 +++

So sah Marielena früher aus

Marielena beim Sedcard-Shooting in Woche acht (c) Heidi Klum

Marielena ist eine der Nachrückerinnen bei "Germany's Next Topmodel" 2023. Denn in Folge 8 holt Heidi Klum überraschend 6 weitere Models hinzu und macht aus 13 wieder 19 Kandidatinnen. Mit ihren 53 Jahren gehört Marielena zu den Best Agerinnen der 18. Staffel. Doch wie sah Marielena früher aus? Das verrät sie nun im exklusiven Interview.

Hier kannst du die gesamte Story nachlesen:

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Mit 53 startet Marielena bei GNTM

Marielena ist eine der Nachzüglerinnen bei "Germany’s Next Topmodel" 2023 © ProSieben/Richard Hübner

Ein Petite Model über 50 als Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel"? "Das gab's noch nie. Es wird Zeit, dass so was kommt!", sagt Marielena, die als eine der Best-Ager-Kandidatinnen von GNTM 2023 in Folge 8 startet.

Marielena ist 53 Jahre alt und lebt heute in Frankfurt. Als Flugbegleiterin ist die gebürtige Venezolanerin äußert reiseerfahren, was ihr noch sehr von Nutzen sein könnte, wenn sie fortan als Best-Ager-Model durchstarten sollte.

Best Agerin Marielena liebt das Leben

Im Vorstellungsvideo zeigt sich Marielena als unternehmungslustige Person, die das Leben liebt und in vollen Zügen genießt. Ob Heißluftballonfahrt in Mexiko oder Yoga zu Hause, bei Marielena wird es nie langweilig.

Einen Mann hat die 53-Jährige derzeit nicht an ihrer Seite, obwohl sie für eine Beziehung durchaus offen wäre, wie sie im Interview verrät.

Sichtbarkeit der Frauen über 50 finde ich extrem wichtig. Marielena

Wie sich Marielena im Verlauf der weiteren Staffel schlägt, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.