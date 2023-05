Das Wichtigste in Kürze 2022 holte sich Lou-Anne bei "Germany's Next Topmodel" den Sieg.

Nun ist die 19-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter Martina in ihrem eigenen Streaming-Format zu sehen.

Bei "Be More, Be You" hilft das Mutter-Tochter-Gespann aus GNTM 2022 Frauen, ihre Träume zu verwirklichen.

Das Mutter-Tochter-Duo aus GNTM 2022 ist zurück: Lou-Anne, die Siegerin der 17. Staffel, und ihre Mutter Martina greifen in ihrer eigenen Show Frauen bei der Verwirklichung ihrer Träume unter die Arme.

Bei GNTM 2022 zog das Mutter-Tochter-Gespann Martina und Lou-Anne ins Finale ein. Während Mutter Martina als erstes Best-Ager-Model schlussendlich auf dem dritten Rang landete, holte sich die 19-jährige Lou-Anne den Sieg.

Aber nicht nur Heidi Klum und ihre Gastjuror:innen konnte das Duo bei GNTM von sich überzeugen. Im Netz haben Mutter und Tochter seit ihrem GNTM-Abenteuer eine große Fangemeinde.

"Be More, Be You": Mutter-Tochter-Duo coacht Frauen

Die Herzen dieser Fans dürften nun höher schlagen, denn Lou-Annes und Martinas eigene Serie ist jetzt auf auf Joyn.at verfügbar. In der Sendung "Be More, Be You" unterstützt das österreichische Mutter-Tochter-Duo Frauen dabei, ihre beruflichen und persönlichen Träume zu verwirklichen. Dabei sollen auch die Themen Persönlichkeit, Styling und Beauty nicht zu kurz kommen.

Das Streaming-Format geht somit also Hand in Hand mit der Expertise des Modelduos. Schließlich ist Topmodel Lou-Anne gelernte Haarstylistin und Martina ausgebildete Coachin.

Lou-Anne schlüpft in die Rolle von Heidi Klum

Mit ihrer eigenen Show gehen die beiden nun nach GNTM 2022 erneut gemeinsam eine große Herausforderung an. Ein neues Mutter-Tochter-Abenteuer also, auf das sich beide Frauen sehr freuen.

"Das ist auf jeden Fall eine Rolle, die mir gut gefällt, weil ich es liebe, Menschen weiterzubringen", so Best-Ager-Model Martina im Interview mit "Puls 24". "Es war auch irgendwie mal interessant, in der Rolle von Heidi zu sein", erklärte Tochter Lou-Anne.

Wer sich von Lou-Annes und Martinas Fähigkeiten als Moderatorinnen nun selbst ein Bild machen möchte, kann dies bei Joyn.at tun. "Be More, Be You" ist nun auf dem Streamingportal verfügbar.