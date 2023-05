GNTM-Special am 1. Juni: Dreimal Umstyling an Heidi Klums Geburtsag

Das Wichtigste in Kürze Bei "Germany's Next Topmodel" gehört das große Umstyling stets zu den wichtigsten Stationen für die Topmodel-Anwärterinnen. Hier siehst du das diesjährige Umstyling der 18. Staffel.

Zum Geburtstag von Heidi Klum ändert ProSieben sein Tagesprogramm und zeigt noch einmal drei der besten Umstyling-Folgen aus den vorangegangenen GNTM-Staffeln.

Los geht es am 1. Juni 2023 ab 09:10 Uhr auf ProSieben und im Livestream.

Umstyling, Umstyling, Umstyling! Das steht am 1. Juni 2023 auf dem Programm. ProSieben zeigt drei absolute Highlight-Folgen von "Germany's Next Topmodel" noch einmal im TV. Beginn des GNTM-Specials anlässlich des 50. Geburtstags von Heidi Klum ist bereits am Vormittag. Hier findest du alle Infos zu den gezeigten Sendungen.

Heidi Klum feiert Geburtstag

Bereits kurz nach 09:00 Uhr geht es los. Dann startet ProSieben das besondere Fernsehprogramm anlässlich des 50. Geburtstags von Heidi Klum. Zu sehen sind drei der besten Umstyling-Folgen von "Germany's Next Topmodel" aus den vergangenen Jahren.

Die Sendezeiten der Umstyling-Folgen

Hier die Folgen und ihre Sendezeiten im Überblick:

09:10 Uhr, ProSieben: Das große Umstyling aus Staffel 13

In dieser Umstyling-Folge gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit "Klaudia mit K", wie die sympathische Kandidatin Klaudia zur besseren Unterscheidung von anderen Models gern genannt wurde. Außerdem siehst du, welches Model einen roten Kurzhaarschnitt verpasst bekam und wer am Ende zu brünett wechselte. Das Sedcard-Shooting fand ebenfalls in dieser 4. Folge der 13. Staffel statt, Fotograf ist Brian Bowen Smith. Gewonnen wurde die Staffel übrigens von Toni.

11:50 Uhr, ProSieben: Das große Umstyling aus Staffel 16

Beim großen Umstyling in Staffel 16 waren es vor allem Romina und Mareike, die zunächst mit ihren neuen Styles haderten, bevor sie damit ordentlich durchstarteten. Die eine bekam rote Farbe, die andere eine blonde Kurzhaarfrisur verpasst. Als Fotograf war Mato Johannik dabei, der die Models in Outfits von Christian Cowen in Szene setzte. Die Siegerin dieser Staffel hieß Alex.

14:10 Uhr, ProSieben: Das große Umstyling aus Staffel 17

In besonderer Erinnerung dürfte vielen Zuschauerinnen und Zuschauern diese Umstyling-Folge vor allem aus drei Gründen geblieben sein: Für Luca gab es erstmals eine Dauerwelle, Vanessas Haare wurden kurz geschnitten und in auffälligem Grün gefärbt und Jasmin ließ ihre Haare nachträglich weiter abschneiden. Sarina Nowak unterstütze Heidi als Gastjurorin und ebenete damit auch den Weg für die Staffel-Siegerin Lou Anne.

ProSieben feiert Heidi Klum - und GNTM

Neben den Umstyling-Folgen von "Germany's Next Topmodel" und der neuesten GNTM-Folge ab 20:15 Uhr gibt es im Tagesprogramm von ProSieben am 1. Juni weitere Specials zu Heidis Geburtstag. Höhepunkt ist die Sondersendung "Happy Birthday, Heidi". Diesen sehr persönlichen Rückblick auf 50 Jahre Heidi Klum siehst du ab 19:10 Uhr auf ProSieben und im Livestream.

Das war das Umstyling 2023

