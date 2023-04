Alysha gehört zu den 13 Models, die in Folge 5 von "Germany's Next Topmodel" umgestylet werden. Die anderen Models dürfen aus dem Loftzuschauen. Wie die Veränderung bei ihr aussehen wird, weiß Alysha vorher noch nicht. Vor dem Umstyling ist sie dennoch recht entspannt – was sich aber schnell ändert.

Anzeige

Was passiert beim großen Umstyling bei GNTM 2022? Die Models sind schon gespannt: Welche Typ-Veränderung bekommen Luca, Lena, Vanessa, Inka, Anita, Paulina, Lou-Anne oder Martina? In Folge 6 kommt es zum Umstyling in Staffel 17.

Heidi: "Was geben wir dir denn für eine Farbe?"

Vor ihrem Umstyling ist Alysha aufgeregt, aber sie freut sich. "[Es wird] sehr kurz", vermutet sie, "wenn [Heidi] sagt 'krasse Veränderung'". Als Heidi an ihrem Frisier-Stuhl vorbeikommt, fühlt sie Alysha auf den Zahn. "Was geben wir dir denn für eine Farbe?", sinniert sie. "Gar keine", gibt das Model prompt als Antwort. "Wenn wir ein Wunschkonzert hätten, was würdest du dir dann wünschen?", will Heidi wissen. "Ist mir relativ egal, Hauptsache keine Glatze", gibt Alysha entspannt zurück.

Aber Heidis Besuch an ihrem Styling-Stuhl hat sie verunsichert: "Dass Heidi bei mir war, ist eher ein schlechtes Zeichen. Das heißt, es kommen viele Haare ab."

+++ Update vom 17. April 2023: GNTM 2023: Ex-Gewinnerin Alex Mariah Peter kehrt zurück! Das ist ihre neue Rolle +++

Im Clip: Umstyling 2021: Der Vorher-nachher-Vergleich

Anzeige

Anzeige

Alysha will nicht weinen

Egal was passiert, Alysha will beim Umstyling keine Träne vergießen. Doch als die ersten Haare fallen, ist ihr anzumerken, dass sie sich Gedanken macht: "Es sieht nach ganz schön viel aus. Es ist ganz schön viel.", korrigiert sie ihre Aussage. "Eieiei." "Du bist ja noch jung. Wenn du erst mal in meinem Alter bist, sind die wieder lang", muntert sie Heidi auf.

"Das wird ein Vokuhila, Freunde!", ahnt Alex, als sie Alyshas Haare auf dem Bildschirm sieht. Kurze Zeit später scheint Alysha auch kalte Füße zu bekommen. Sie verdrückt ein paar Tränen: "Ich hatte noch nie kurze Haare", sagt sie mit belegter Stimme.

Vor dem Spiegel hat Alysha dann nur noch ein Wort für ihr Umstyling: "Krass!"

Infos zu GNTM 2021 im Überblick