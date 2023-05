GNTM Umstyling 2021: Elisa – "Ich sehe aus wie Heidi"

Die Veränderung von Elisa nach dem großen Umstyling von "Germany's Next Topmodel" 2021 mag weniger extrem ausfallen als bei anderen Teilnehmerinnen, doch sie ist sichtbar. Ihr neuer Look erinnert die 20-Jährige an Topmodel-Chefin Heidi Klum.

+++ Update vom 23. Mai 2023 +++

Während manche Teilnehmerinnen von "Germany's Next Topmodel" 2021 das große Umstyling nicht so leicht wegstecken, scheint Elisa an ihrem neuen Look richtig Freude zu haben. Beim Video-Call mit ihrer Familie entdeckt sie eine Parallele: "Ich seh aus wie Heidi.". Die Verwandtschaft stimmt erfreut zu.

Im Clip: Umstyling 2021: Der Vorher-nachher-Vergleich

Heidi-Imitation von Elisa

Nun stellt Elisa ihr Imitationstalent unter Beweis. "Hallo, ihr Lieben", sagt sie und versucht dabei, wie Heidi zu klingen. Auch um den richtigen Blick und die richtige Körperhaltung bemüht sie sich. Von ihrer Mutter gibt es dafür spontanen Applaus.

"Ich bin blond geblieben", versichert Elisa etwas später auch ihrem Freund, den ihre Familie zusätzlich per Smartphone zum Anruf dazugeholt hat. Er scheint mit dem neuen Aussehen ebenfalls zufrieden zu sein.

Wie Mareike, Romina, Ana und die anderen Mädchen bei GNTM mit ihren neuen Frisuren umgehen, siehst du in der ganzen Folge 5 von "Germany's Next Topmodel".

