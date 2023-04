GNTM 2021: Hat Romy den Sieg schon in der Tasche?

Das gab es noch nie: Erstmals wird nicht nur Heidi im GNTM-Opener zu sehen sein, sondern auch einige Auserwählte ihrer Mädchen. Vor allem Romy wird beim Kampagnenshooting mit Komplimenten überschüttet – sowohl von Topmodel-Chefin Heidi, als auch Starfotograf Rankin.

In der zweiten Folge der 16. GNTM-Staffel kämpfen die Mädchen um einen Platz im Opener der Show. Eine von Heidis Auserwählten ist Romy. Dass sich ihre Mitstreiterinnen vor ihr in Acht nehmen müssen, stellt sich aber schon zu Beginn heraus: Die Nachwuchsmodels müssen ihre Laufsteg-Künste vor Heidi unter Beweis stellen. Der Kommentar der Topmodel-Chefin zu Romys Walk: "Ich liebe eigentlich deinen Walk. Das hat sowas Rotziges."

Im Clip: Entscheidungs-Walk - Wer schafft es in den Sendungsopener?

Rankin: "Du bist ein geborenes Model"

Beim Shooting für den Opener darf Romy gleich als Erste ran. Den anderen Mädchen ist bewusst: "Das ist immer schwer, wenn sie die Erste ist, weil danach sind die Erwartungen so hoch, für uns alle." Die Bedenken sind nicht unbegründet. Heidi und Starfotograf Rankin kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Der 54-Jährige betitelt Romy mehrfach als "geborenes Model".

Während sich die 19-Jährige als "eher zurückhaltend und so ein bisschen ruhiger" beschreibt, begeistert sie schließlich auch Designerin und Gastjurorin Marina Hoermanseder beim Entscheidungswalk. Hier müssen die Model-Anwärterinnen in Hoermanseders Leder-Kreationen laufen. "Hat sie echt toll gemacht", freut sich Topmodel-Chefin Heidi – Hoermanseder pflichtet ihr bei. Die Österreicherin gibt zu, dass es "so schwer" sei, in ihren Outfits zu laufen.

Update nach Folge 10: Romy ist raus

Die frisch gebackene Abiturientin kommt aus Görlitz. Sie wurde in der Schule gemobbt. "Das hat sich dann soweit gezogen, dass ich Angst vor der Schule bekommen habe", erzählt Romy (mehr dazu: Starke Frauen bei GNTM). Heute ist Romy hart im Nehmen: "Ich lass mich nicht unterkriegen und deshalb weiß ich, dass ich für so eine Show auch gut gemacht bin, weil ich immer wieder aufstehen kann."

Ihr Können hat Romy gleich zu Beginn der 16. GNTM-Staffel unter Beweis gestellt. In Folge 3, am 18. Februar 2021, wird sich zeigen, ob sie ihrem Favoritenstatus weiterhin gerecht werden kann.

