Für eine Extraportion Herzklopfen sorgt bei den Kandidatinnen in der vierten Woche von "Germany's Next Topmodel" nicht nur das Videoshooting. Auch der wacklige Catwalk in einer der schönsten Buchten von Mykonos stellt für so manche Topmodel-Anwärterin eine große Herausforderung dar. Am Ende schickt Heidi ein Model nach Hause – und eins geht freiwillig.

+++ Update vom 19. Mai 2023 +++

Darum ist diese Kandidatin in Woche 14 von GNTM 2023 raus. Kandidatin Somajia hat Corona. Sie fehlt beim Entscheidungs-Walk. Mirella macht nach ihrem Aus eine Kampfansage. Mirella sorgt sich um ihr Fotoshooting: "Sehe aus wie der letzte Depp". An Coco verzweifelt Designerin Esther Perbandt in Woche 14. Alle Jobs auf einen Blick: Diese Kandidatin schnappt sich ihren dritten Job in Folge 14. Selma ist völlig verwirrt! Doppel-Patzer beim Entscheidungs-Walk. Und: Wer ist raus bei GNTM 2023?

+++ Update, 27. Februar 2023 +++

Kandidatin Elsa bricht das Training mit Supermodel Elsa Hosk vor dem Walk ab. Und bei der Entscheidung gibt es eine Überraschung.

+++ Update, 21. Februar 2023+++

In Folge 2 von GNTM 2023 gibt es einen dramatischen Sturm - Muss das Set evakuiert werden? Die heftigen Sturm-Szenen bei GNTM 2023 gibt es auch im Video.

+++ Update 17. Februar 2023+++

Wer ist nach Folge 1 raus bei GNTM 2023? Für vier Models ist nach dem Start von "Germany's Next Topmodel" 2023 Schluss: Für Elisabeth, Indira, Alina und für Ana, die Freundin von Tom Gregory. Wir zeigen die ganze Folge 1 von GNTM 2023 als Wiederholung. Wir zeigen alle Kandidatinnen von GNTM 2023. Und: Wir zeigen im Video, wer GNTM 2023 in Folge 1 verlassen muss. Und: Wir zeigen die Highlights der ersten Fashion-Show.

+++ Update 16. Februar 2023 +++

Das sind die neuen Kandidatinnen bei GNTM 2023: Alina, Ana, Anna Maria, Anya, Cassy, Coco, Elisabeth, Eliz, Elsa, Emilia, Ida, Indira, Jülide, Juliette, Katja, Lara, Leona, Melina, Melissa, Mirella, Nina, Olivia, Sarah, Selma, Slata, Somajia, Tracy, Vivien und Zoey.

Wir fassen alle Informationen zu Germany's Next Topmodel 2023 zusammen und zeigen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 18.

In Folge 4 wartet das erste Videoshooting auf die Kandidatinnen. Vor Heidi Klum und Regisseur David Helmut sollen die Topmodel-Anwärterinnen in Zweier-Teams möglichst authentisch einen Streit in einem Oldtimer spielen. Am Ende der Szene kommt der Clou: Das Model auf dem Beifahrersitz wird per Kran in die Luft katapultiert.

Während vor allem Best Agerin Lieselotte (66) viel Lob von Heidi und David bekommt, fällt Kashmira durch ihre schwache Performance auf. "Ich bin trotzdem stolz auf mich", sagt das 1,54 Meter große Petite Model.

Kashmira kann weder Heidi noch Gastjurorin Jasmine Sanders überzeugen

Beim Elimination-Walk tritt Kashmira mit Juliana und Martina an. Die drei laufen über einen schwimmenden Catwalk mitten im Meer. Doch auch bei dieser Challenge erhält Kashmira das schlechteste Urteil von den dreien. Heidi wünscht sich mehr Abwechslung in ihrem Gesicht. Dem pflichtet auch Gastjurorin Jasmine Sanders bei. Während ihre Mitstreiterinnen weiter sind, wird die Studentin zur Wackelkandidatin ernannt.

Zitterpartie mit Laura W.

Es kommt zum Direktvergleich zwischen Kashmira und Laura W., die ebenfalls Wackelkandidatin ist. Und dann endet die Topmodel-Reise für Kashmira. Heidi entscheidet sich für Laura W., weil sie besser im Videoshooting war.

Bevor Kashmira geht, hat Heidi noch aufmunternde Worte an das Petite Model: "Ich finde dich bildhübsch. Es tut mir leid, dass wir uns nicht noch ein bisschen besser kennenlernen konnten. Ich wünsch dir alles, alles Gute für deine Zukunft."

Kashmira und Lenara verlassen GNTM 2022

Kashmira ist nicht die einzige Kandidatin, die in Folge 5 nicht mehr zu sehen sein wird. Lenara hat sich in Folge 4 freiwillig entschieden, "Germany's Next Topmodel" 2022 zu verlassen.

