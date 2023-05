In Woche 9 von "Germany's Next Topmodel" erwartet die Models ein Entscheidungs-Walk der ganz besonderen Art – als Heidi Klums Zungen. Für wen es diese Woche nicht ausreicht und wer ganz knapp an einer Elimination vorbeigeschrammt ist, erfährst du hier.

Im Clip: Werden zwei Models rausfliegen?

+++ Update vom 19. Mai 2023 +++

Darum ist diese Kandidatin in Woche 14 von GNTM 2023 raus. Kandidatin Somajia hat Corona. Sie fehlt beim Entscheidungs-Walk. Mirella macht nach ihrem Aus eine Kampfansage. Mirella sorgt sich um ihr Fotoshooting: "Sehe aus wie der letzte Depp". An Coco verzweifelt Designerin Esther Perbandt in Woche 14. Alle Jobs auf einen Blick: Diese Kandidatin schnappt sich ihren dritten Job in Folge 14. Selma ist völlig verwirrt! Doppel-Patzer beim Entscheidungs-Walk. Und: Wer ist raus bei GNTM 2023?

+++ News zum Umstyling bei GNTM 2023 +++

+++ Update, 16. März 2023 +++

Überraschung: Sarah verlässt GNTM 2023 vor dem Umstyling freiwillig. So verändert sehen die Models nach dem Umstyling aus. Diese Models haben ein Umstyling bekommen. Das sind die 7 krassesten Umstylings der 18. Staffel. Und: Das ist Heidi Klums neuer Look nach dem Umstyling.

+++ Update, 27. Februar 2023 +++

Kandidatin Elsa bricht das Training mit Supermodel Elsa Hosk vor dem Walk ab. Und bei der Entscheidung gibt es eine Überraschung.

+++ Update, 21. Februar 2023+++

In Folge 2 von GNTM 2023 gibt es einen dramatischen Sturm - Muss das Set evakuiert werden? Die heftigen Sturm-Szenen bei GNTM 2023 gibt es auch im Video.

+++ Update 17. Februar 2023+++

Wer ist nach Folge 1 raus bei GNTM 2023? Für vier Models ist nach dem Start von "Germany's Next Topmodel" 2023 Schluss: Für Elisabeth, Indira, Alina und für Ana, die Freundin von Tom Gregory. Wir zeigen die ganze Folge 1 von GNTM 2023 als Wiederholung. Wir zeigen alle Kandidatinnen von GNTM 2023. Und: Wir zeigen im Video, wer GNTM 2023 in Folge 1 verlassen muss. Und: Wir zeigen die Highlights der ersten Fashion-Show. Wir fassen alle Informationen zu Germany's Next Topmodel 2023 zusammen und zeigen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 18.

Zwischen einem Höhen-Shooting mit flauschigen Plüschtier-Kleidern und einem Job-Casting für Levi's haben die Models alle Hände voll zu tun und jede Menge Gelegenheiten, sich zu beweisen. Für den Entscheidungs-Walk treten die Frauen diese Woche aus einem Tor in Form von Heidis Mund heraus und präsentieren lange, rote Kleider mit einer Schleppe. Heidi erklärt: "Meine Models laufen heute als lebendige Zungen über den Catwalk. Da müssen sie noch eine Schleppe lösen und einen selbstbewussten Walk hinlegen."

Anita: "Einfach nicht ansprechen"

Nach ihrem Walk vor Heidi und Gastjurorin Nikeata Thompson kehren die Models nach und nach in den Backstage-Bereich zurück. Einige sind restlos begeistert, wie Vivien: "Es war so geil. Oh mein Gott!", erzählt sie strahlend. Anita hingegen ist nach ihrer Präsentation noch schlechter gelaunt als zuvor. Der Grund: Zweimal stolpert das Model. Zudem löst sie ihren Umhang zu schnell von den Schultern. "Einfach nicht ansprechen", lautet ihre Anweisung an ihre wartenden Mitstreiterinnen backstage.

Herausforderung Entscheidungs-Walk

Doch Anita bleibt nicht die Einzige, für die der Walk zur Stolperfalle wird. Auch bei Annalotta läuft einiges schief: Ihre Füße verheddern sich in ihrem Kleid und sie verpatzt das Timing mit ihrem Umhang. Der Frust und Ärger darüber sind deutlich in ihrem Gesicht abzulesen. Etwas, das Heidi stets bemängelt: Fehler sollen einem nie im Gesicht anzumerken sein.

Lieselotte steht unter Beobachtung

Lieselotte stolpert zwar nicht, doch sie weiß, dass Heidis Blick vor allem auf sie gerichtet sein wird, da ihr letzter Walk sie fast ihre Teilnahme gekostet hat. "Bitte mach es elegant, Lieselotte. Bitte!", schickt Heidi ein Stoßgebet gen Himmel. Zuvor hat sich die Rentnerin von Nikeata und ihrer Walk-Art inspirieren lassen. Doch der Funke ist bei ihrer Präsentation auf dem Laufsteg nicht übergesprungen. "Es waren ehrlich gesagt sehr viele strange Momente dabei", reflektiert Nikeata. "Manchmal denke ich, die will mich veräppeln", stimmt ihr Heidi fast enttäuscht zu. "Das war alles andere als elegant. […] Das kommt so abrupt. So aus dem Nichts", findet die Gastjurorin.

Die Entscheidung

Wer muss gehen? Schlussendlich scheinen Annalotta und Lieselotte den Walk am schlechtesten bewältigt zu haben. Und wenn man Anitas Selbsteinschätzung Glauben schenken will, sie auch. Zunächst treten Annalotta, Lieselotte und Luca vor Heidi. Bei allen drei Models hat die Modelchefin etwas zu kritisieren. Doch es sind vor allem Annalotta und Lieselotte, die einen weniger guten Eindruck hinterlassen haben. "Haben wir uns letzte Woche nicht darüber unterhalten, dass wir es diese Woche anders machen? Dass wir diese Woche keine Ufos suchen und keine komischen Posen machen? Dass du mal zeigst, dass du das ganz elegant, ganz lässig machen kannst?", fragt Heidi die 66-Jährige. Annalotta sei hingegen kaum im Gedächtnis geblieben. "Außer, dass du ein paar Stolperer hattest, am Ende weggelaufen bist, und die Pose hast du nicht gemacht", fasst Heidi zusammen.

Annalotta muss gehen

"Wenn ich ganz, ganz streng wäre, müsste ich eigentlich euch beide nach Hause schicken. Jetzt habe ich aber mit einem Auge in die nächste Woche geblinzelt und da steht unter anderem ein Casting an und eine von euch beiden hat eine Einladung für dieses Casting bekommen. Deswegen möchte ich diesem Model noch eine Chance geben", sagt Heidi. Diese Chance bekommt Lieselotte. Damit ist Annalotta raus. Anita erfährt kurze Zeit später, dass sie doch eine Runde weiterkommt, und weint vor Glück.

"Germany's Next Topmodel" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.