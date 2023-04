Erfahre hier alles Wichtige über die 18. Staffel GNTM, was bis Folge 10 passiert ist, was noch bevorsteht und alles über die Models und aktuellen Gastjuror:innen.

Das passierte in Folge 10

In Woche 10 ging es bunt zu! Beim Comic-Walk liefen die Topmodel-Anwärterinnen in kreativen Outfits, auf die der Künstler Roy Lichtenstein vermutlich ein wenig stolz gewesen wäre.

Beim Interview-Training mit SAT.1-Anchorwoman Claudia von Brauchitsch mussten die Kandidatinnen zudem beweisen, dass sie sich gut präsentieren können und auch bei kniffligen Fragen nicht ins Schwitzen kommen.

In Woche 10 gab es zudem die Chance auf einen tollen Modeljob. Wer konnte beim Casting überzeugen und wird das neue "Yeauty-Gesicht"?

Ashley Graham war Gastjurorin in Folge 10

In Folge 10 wurden die Models Backstage von Supermodel Ashley Graham überrascht. Das Topmodel zeigte den GNTM-Teilnehmerinnen, wie sie für den Comic-Walk am besten posen können.

Denn diesmal ist viel Kreativität gefragt: Auf dem Laufsteg sind Sprechblasen montiert. An jedem Schild müssen die Model-Anwärterinnen Heidi Klum und Ashley Graham mit entsprechenden, ausgefallenen Emotionen überraschen. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe. Ich liebe Schauspielern", freut sich Cassy. Wer wird Heidi von sich überzeugen können und für wen endet die Reise bei GNTM in Folge 10?

Wer ist raus nach Folge 10?

Auch in Woche zehn ging die GNTM-Reise für eine Kandidatin zu Ende: Anya. Die 19-Jährige hatte zwar beim Interview-Training nicht schlecht abgeschlossen, zog aber beim Comic-Walk den Unmut von Modelchefin Heidi Klum auf sich. Zum wiederholten Mal weigerte sich Anya vor der Challenge zu üben und wertvolle Tipps von Gastjurorin Ashley Graham einzustreichen.

Stattdessen verließ sich die Topmodel-Anwärterin erneut allein auf ihr Können - in Woche 10 allerdings mit mäßigem Erfolg. Gastjurorin Ashley Graham und Heidi Klum zeigten sich irritiert, warum Anya die Chance verstreichen lassen hat zu üben. "Warum nutzt du die Chance nicht, zu üben?", wundert sich die Modelchefin. Die komplette Story könnt ihr hier hier nachlesen.

Die Nachzüglerinnen sind angekommen

In Folge 8 lüftete Heidi Klum endlich ein lang gewahrtes Geheimnis. Schon seit Beginn der Staffel munkelte man, dass der diesjährige Cast noch nicht komplett sei. Nun schenkt die Modelchefin allen reinen Wein ein und schickt sechs Nachzüglerinnen nach Los Angeles. Wer sind die bisher unbekannten Frauen und wie schlagen sie sich bei ihren ersten Challenges?

Wer sind die Kandidatinnen?

Mit Spannung wurde erwartet, wer sich in diesem Jahr auf große Reise mit Heidi Klum begeben wird: Zunächst 29 Frauen hat die Modelchefin in ihre Heimat Los Angeles eingeladen.

Hier stellen sich die GNTM-Kandidatinnen vor. Wer ist dabei und was sind ihre Geschichten? Einen Überblick gibt die Galerie mit allen Models der 18. Staffel. Hier erfährst du noch mehr:

Alle Start- und Sendezeiten im Überblick

Livestream

Es ist Donnerstagabend und du bist nicht zu Hause oder es gibt gerade keinen Fernseher in der Nähe? Kein Problem! Ein Smartphone oder Tablet plus eine Internetverbindung reichen vollkommen aus, um die neusten Geschehnisse rund um "Germany's Next Topmodel" 2023 mitzuverfolgen. Mit unserem Livestream bleibst du immer auf dem Laufenden.

Infos zum GNTM-Finale 2023

Das "Germany's Next Topmodel"-Finale 2023 findet am 15. Juni statt. Das hat Heidi Klum verraten und dabei auch den Austragungsort bekanntgegeben. Die fulminante Show wird erneut in Köln steigen.

GNTM 2023 in Bildern

Du willst weniger Text und mehr Fotos? Auch kein Problem. Wir halten die schönsten Momente und alle wichtigen Shootings gesammelt an einem Ort für dich bereit. Hier findest du einen Überblick der schönsten Fotos.

Das war das Umstyling 2023

Schockierte Blicke und Tränen hatte das große Umstyling in diesem Jahr auf alle Fälle genug zu bieten. Umso besser, dass Heidi Klum und ihr Team aus professionellen Stylist:innen am Ende fast ausschließlich in strahlende Gesichter schauen dürfen. Auch wenn so manches Makeover auf den ersten Blick recht radikal erschien, beweisen Heidi und ihr Team auch in diesem Jahr das richtige Händchen. Hier kannst du alle Details zum Umstyling nachlesen und die Vorher-nachher-Bilder ansehen.

Die Musik von GNTM 2023

Der perfekte Walk kommt erst mit der richtigen Musik so richtig zur Geltung. Mit der offiziellen GNTM-Playlist holst du dir 2023 wieder das Laufsteggefühl nach Hause oder machst unterwegs die Welt zu deinem Catwalk.

Über Spotify, Apple Music oder Deezer kannst du viele Songs der aktuellen Staffel genießen. Jede Woche findest du hier die neusten Tracks aus dem GNTM-Kosmos.

Alle Rätsel und Quiz rund um GNTM

Du bist bestens informiert über alle Hintergründe und Geschehnisse rund um "Germany's Next Topmodel" oder bist schlichtweg auf der Suche nach einer GNTM-Herausforderung? Dann teste jetzt dein Wissen rund um die Show. Alle Quiz und Rätsel rund um "Germany's Next Topmodel" findest du hier.

Riesiges Heidi-Klum-Graffiti in Berlin gesichtet!

Auf eine Höhe von 15 Meter und insgesamt 180 Quadratmeter erstreckt sich ein gigantisches Graffiti von Modelchefin Heidi Klum im Berliner Stadtteil Neukölln. Zum Start der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" 2023 hat das Künstlerkollektiv Concrete Candy tief in die Farbkiste gegriffen, um dieses Kunstwerk zu schaffen. Die ganze Story rund um das außergewöhnliche Graffiti lest ihr hier.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.