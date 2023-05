Erfahre hier alles Wichtige über die 18. Staffel GNTM, was bis Folge 12 passiert ist, was noch bevorsteht und alles über die Models und aktuellen Gastjuror:innen.

Anzeige

Im Clip: Das erwartet dich in Folge 13

Kurz vor dem Einzug in die Top 10 wird es in Woche 13 emotional: Denn Heidi Klum lässt es sich nicht nehmen, die Freund:innen und Verwandtschaft der Models einfliegen zu lassen. Beim Glamour-Shooting bekommen die Kandidatinnen überraschend Besuch. Während die Models posieren und von Starfotograf Yu Tsai abgelichtet werden, stehen ihre Liebsten nebenan. Was folgt: Jubel, Umarmungen und viele Tränen.

Anzeige

Anzeige

Die große Verwandlung: Die Models müssen als It-Girls überzeugen

Die Top 10 sind zum Greifen nah, doch dafür müssen die GNTM-Anwärterinnen ihr Können unter Beweis stellen. Bei einem glamourösen Fotoshooting verwandeln sich die Models in stylische It-Girls. Auf dem Rooftop eines Luxus-Penthouses in Downtown Los Angeles müssen sie dem Fotografen zeigen, dass sie den nötigen Ehrgeiz und das Talent haben, um in die nächste Runde zu kommen. Was hierbei nicht fehlen darf: viel Glitzer und Glamour. Die Models shooten in Kleidern von namhaften Designern.

Gastjurorin Sofía Vergara beurteilt die Leistung der Models

Am Entscheidungstag müssen die Kandidatinnen auch Gastjurorin Sofía Vergara überzeugen. Gemeinsam mit Modelchefin Heidi Klum beurteilt sie die Leistung der Kandidatinnen. Sie weiß genau, welch enormer Druck auf den Schultern der Models lastet: "Wenn im Publikum Menschen sitzen, die dir wichtig sind, macht einen das besonders nervös."

Anzeige

Wer schafft es in die Top 10?

Der Entscheidungs-Walk hat es in sich: Die Models laufen in ausladenden Ballkleidern durch das Publikum. Nicht nur vor ihren Liebsten wollen sie glänzen, sondern auch Heidi und Sofía begeistern. Denn es geht um nichts Geringeres als um den Einzug in die Top 10.

Anzeige

Anzeige

Wen Heidi Klum in die Top 10 von GNTM 2023 schickt, siehst du in Folge 13 am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.

+++

Das passierte in Folge 12

In der zwölften Woche von GNTM 2023 wurde es musikalisch: Pop, Disco, Punk und Hip-Hop - die Models performten zu legendären Songs aus den vergangenen Jahrzehnten. "Fashion wird schon immer von Musik geprägt", so Heidi Klum.

Deswegen durften auch die passenden Outfits der jeweiligen Musik-Ära nicht fehlen. "Ich freue mich beim heutigen Shooting auf den Vibe der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre", kündigte die GNTM-Chefin an.

Die Models wurden zu Musiklegenden

Beim Shooting standen die Models vor der Herausforderung, einerseits zu dem Song zu performen, aber gleichzeitig auch in der Gruppe gut zu posieren, damit am Ende starke Fotos rauskommen. Wer am Set überzeugen könnte, siehst du in den einzelnen Clips.

Den Anfang machten Anna-Maria, Nicole und Katherine. Im Look der Beatles performten sie den Song "She Loves You".

Mirella, Vivien und Olivia reisten zurück in die Siebziger. Gemeinsam shooteten sie zu dem Song "We Are Family" von Sister Sledge.

Rockig wurde es bei Coco, Selma und Maike. Als "The Crazy Pots" performten sie zum "The Clash"-Punk-Klassiker "Should I Stay Or Should I Go".

Als letzte Gruppe traten Ida, Nina und Somajia an. Mit "Push It" von Salt-N-Pepa präsentierten sie feinsten 90er-Jahre-Hip-Hop.

Du möchtest noch mehr über die Songs beim Shooting wissen? Hier findest du alle wichtigen Infos dazu.

Die schönsten Fotos beim Musik-Shooting in Folge 12 findest du hier in der Galerieübersicht.

Folge 12 war am 4. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream zu sehen. Die Wiederholung lief am 5. Mai 2023 um 20:15 Uhr auf sixx.

Online kannst du die ganze Folge mit dem Musik-Shooting hier ansehen.

Mirellas Transsexualität kam zur Sprache

Zum ersten Mal bei GNTM 2023 wurde Mirellas Trans-Hintergrund in der Sendung thematisiert. Das 21-jährige Transgender-Model sprach offen über ihren Transitionsprozess vom Jungen zum Mädchen und wie ihre Eltern auf ihren Wunsch reagiert haben.

Das nächste Casting stand an

Nach dem Musik-Shooting ging es für Ida, Katherine, Mirella und Selma zum Casting bei Emmi Caffè Latte. Auf die vier GNTM-Kandidatinnen wartete ein lukrativer Job: Gesucht wurde das Gesicht für die neue Sommerkampagne. Wer zog den begehrten Job an Land?

Thomas Hayo war Gastjuror in Folge 12

Thomas Hayo ist fester Bestandteil der GNTM-Familie. Auch in Staffel 18 unterstützte der Creative Director Heidi Klum in Woche zwölf nicht nur beim Musik-Shooting, sondern stand ihr auch als Gastjuror am Ende bei ihrer Entscheidung zur Seite.

Heißer Entscheidungs-Walk

Beim Entscheidungs-Walk liefen die Models mit einer rockigen Attitude in den unkonventionellen Outfits des Designer-Duos The Blonds über den Catwalk. Dieser bestand aus Asphalt und war an mancher Stelle uneben. Eine Extra-Challenge für die Models: Wer meisterte den schwierigen Bodenbelag und wer geriet ins Wanken?

Wer ist raus nach Folge 12?

In Woche zwölf endete die GNTM-Reise für eine Kandidatin. Sie konnte weder beim Musik-Shooting noch beim Entscheidungs-Walk überzeugen. Welches Model die Heimreise antreten musste, siehst du im Clip.

Das sind die Nachzüglerinnen

In Folge 8 lüftete Heidi Klum endlich ein lang gewahrtes Geheimnis. Schon seit Beginn der Staffel munkelte man, dass der diesjährige Cast noch nicht komplett sei. Nun schenkt die Modelchefin allen reinen Wein ein und schickt sechs Nachzüglerinnen nach Los Angeles. Wer sind die bisher unbekannten Frauen und wie schlagen sie sich bei ihren ersten Challenges?

Wer sind die Kandidatinnen?

Mit Spannung wurde erwartet, wer sich in diesem Jahr auf große Reise mit Heidi Klum begeben wird: Zunächst 29 Frauen hat die Modelchefin in ihre Heimat Los Angeles eingeladen.

Hier stellen sich die GNTM-Kandidatinnen vor. Wer ist dabei und was sind ihre Geschichten? Einen Überblick gibt die Galerie mit allen Models der 18. Staffel. Hier erfährst du noch mehr:

Alle Start- und Sendezeiten im Überblick

Livestream

Es ist Donnerstagabend und du bist nicht zu Hause oder es gibt gerade keinen Fernseher in der Nähe? Kein Problem! Ein Smartphone oder Tablet plus eine Internetverbindung reichen vollkommen aus, um die neusten Geschehnisse rund um "Germany's Next Topmodel" 2023 mitzuverfolgen. Mit unserem Livestream bleibst du immer auf dem Laufenden.

Infos zum GNTM-Finale 2023

Das "Germany's Next Topmodel"-Finale 2023 findet am 15. Juni statt. Das hat Heidi Klum verraten und dabei auch den Austragungsort bekanntgegeben. Die fulminante Show wird erneut in Köln steigen.

GNTM 2023 in Bildern

Du willst weniger Text und mehr Fotos? Auch kein Problem. Wir halten die schönsten Momente und alle wichtigen Shootings gesammelt an einem Ort für dich bereit. Hier findest du einen Überblick der schönsten Fotos.

Das war das Umstyling 2023

Schockierte Blicke und Tränen hatte das große Umstyling in diesem Jahr auf alle Fälle genug zu bieten. Umso besser, dass Heidi Klum und ihr Team aus professionellen Stylist:innen am Ende fast ausschließlich in strahlende Gesichter schauen dürfen. Auch wenn so manches Makeover auf den ersten Blick recht radikal erschien, beweisen Heidi und ihr Team auch in diesem Jahr das richtige Händchen. Hier kannst du alle Details zum Umstyling nachlesen und die Vorher-nachher-Bilder ansehen.

Die Musik von GNTM 2023

Der perfekte Walk kommt erst mit der richtigen Musik so richtig zur Geltung. Mit der offiziellen GNTM-Playlist holst du dir 2023 wieder das Laufsteggefühl nach Hause oder machst unterwegs die Welt zu deinem Catwalk.

Über Spotify, Apple Music oder Deezer kannst du viele Songs der aktuellen Staffel genießen. Jede Woche findest du hier die neusten Tracks aus dem GNTM-Kosmos.

Alle Rätsel und Quiz rund um GNTM

Du bist bestens informiert über alle Hintergründe und Geschehnisse rund um "Germany's Next Topmodel" oder bist schlichtweg auf der Suche nach einer GNTM-Herausforderung? Dann teste jetzt dein Wissen rund um die Show. Alle Quiz und Rätsel rund um "Germany's Next Topmodel" findest du hier.

Riesiges Heidi-Klum-Graffiti in Berlin gesichtet!

Auf eine Höhe von 15 Meter und insgesamt 180 Quadratmeter erstreckt sich ein gigantisches Graffiti von Modelchefin Heidi Klum im Berliner Stadtteil Neukölln. Zum Start der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" 2023 hat das Künstlerkollektiv Concrete Candy tief in die Farbkiste gegriffen, um dieses Kunstwerk zu schaffen. Die ganze Story rund um das außergewöhnliche Graffiti lest ihr hier.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.