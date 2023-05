Erfahre hier alles Wichtige über die 18. Staffel GNTM, was bis Folge 14 passiert ist, was noch bevorsteht und alles über die Models und aktuellen Gastjuror:innen.

Unterwegs im Wilden Westen: Das war Folge 14

In Woche 14 von GNTM 2023 schickte Heidi Klum ihre Kandidatinnen in die Wüste. Die Models posierten in einem Set aus strahlend-bunten Bällen. Dabei trugen Selma, Ida, Nicole und ihre sieben Mitbewerberinnen Kleider aus flatternden Stoffen. In Szene gesetzt wurden die Topmodel-Anwärterinnen von keinem Geringeren als Starfotograf und GNTM-Urgestein Kristian Schuller. Der 52-Jährige war in den vergangenen Jahren regelmäßig bei "Germany's Next Topmodel" zu Gast. Konnten die Models seine Anweisungen umsetzen und die Vision des Fotografen verwirklichen? Das siehst du in Folge 14.

Alles in Schwarz: Entscheidungs-Walk in der Wüste

"Unendliche Weiten, eine alte Westernstadt und wir mittendrin. Die große Entscheidung steht an! In einer ganz besonderen Location und mit einer ganz besonderen Designerin", verkündete Heidi Klum. Auch für den Entscheidungs-Walk hatte sich die Modelchefin in Woche 14 etwas Besonderes einfallen lassen.

Die Berliner Modedesignerin Esther Perbandt kleidete die Kandidatinnen ein. Ganz anders als im vorhergehenden Shooting mit Kristian Schuller mussten die Models aber komplett in Schwarz gekleidet über den Catwalk laufen. "Man muss aufpassen, dass das Outfit einen nicht dominiert, sondern dass man es selbst schafft, das Outfit zu dominieren", gab die Designerin vor dem Walk die Richtung vor.

Vor den Augen von Supermodel Karolína Kurková über den Catwalk

Als zusätzliche Challenge mussten die Models erstmals den Laufsteg in flachen Schuhen absolvieren. Keine einfache Aufgabe, wie Gastjurorin Karolína Kurková im Vorfeld zu bedenken gab: "Es ist vielleicht einfacher, weil es bequemer ist. Für die Ausstrahlung des Models ist es aber nicht so leicht. Die flachen Schuhe verleihen dem Walk etwas Alltägliches. Doch das ist bei einem Couture-Walk nicht gefragt."

Castingglück und Krankheitspech

Für die Kandidatinnen erwies sich Woche 14 als regelrechte Achterbahnfahrt der Gefühle. Einerseits konnten sie die weite und wunderschöne Natur im Westen der USA erleben. Andererseits mussten sie dafür ihre luxuriösen Unterkünfte hinter sich lassen. Stattdessen war Übernachtung im Motel angesagt, was vor allem Vivien nicht recht gefallen wollte.

Und während Selma sich nach erfolgreichem Casting über den nächsten Job freuen durfte, musste Somajia in Quarantäne. Eine Runde weiter ist sie dennoch, anders als Mirella. Das Transgener-Model muss sich nach Schwierigkeiten beim Fotoshooting am Ende der Woche verabschieden.

Folge 14 war am 18. Mai um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream zu sehen. Die Wiederholung läuft am 19. Mai 2023 um 20:15 Uhr auf sixx.

Online findest du die ganze GNTM-Folge 14 hier.

Große Emotionen: Das passierte in Folge 13

Kurz vor dem Einzug in die Top 10 wurde es in Woche 13 emotional: Denn Heidi Klum ließ es sich nicht nehmen, die Freund:innen und Verwandten der Models einfliegen zu lassen. Darunter waren auch die Boyfriends einiger Kandidatinnen, die es kaum erwarten konnten, ihren Geliebten in die Arme zu fallen. Und nicht nur das: Ninas Freund Marvin hatte einen Verlobungsring im Gepäck. Bekam die 22-Jährige einen Heiratsantrag in Folge 13?

Beim Glamour-Shooting bekamen die Kandidatinnen überraschend Besuch. Während die Models posierten und von Starfotograf Yu Tsai abgelichtet wurden, standen ihre Liebsten nebenan. Was folgte: Jubel, Umarmungen und viele Tränen. Wie die Models auf den Besuch aus der Heimat reagierten, kannst du hier noch einmal nachlesen.

Das sind die Nachzüglerinnen

In Folge 8 lüftete Heidi Klum endlich ein lang gewahrtes Geheimnis. Schon seit Beginn der Staffel munkelte man, dass der diesjährige Cast noch nicht komplett sei. Nun schenkt die Modelchefin allen reinen Wein ein und schickt sechs Nachzüglerinnen nach Los Angeles. Wer sind die bisher unbekannten Frauen und wie schlagen sie sich bei ihren ersten Challenges?

Wer sind die Kandidatinnen?

Mit Spannung wurde erwartet, wer sich in diesem Jahr auf große Reise mit Heidi Klum begeben wird: Zunächst 29 Frauen hat die Modelchefin in ihre Heimat Los Angeles eingeladen.

Hier stellen sich die GNTM-Kandidatinnen vor. Wer ist dabei und was sind ihre Geschichten? Einen Überblick gibt die Galerie mit allen Models der 18. Staffel. Hier erfährst du noch mehr:

Das war das Umstyling 2023

Schockierte Blicke und Tränen hatte das große Umstyling in diesem Jahr auf alle Fälle genug zu bieten. Umso besser, dass Heidi Klum und ihr Team aus professionellen Stylist:innen am Ende fast ausschließlich in strahlende Gesichter schauen dürfen. Auch wenn so manches Makeover auf den ersten Blick recht radikal erschien, beweisen Heidi und ihr Team auch in diesem Jahr das richtige Händchen. Hier kannst du alle Details zum Umstyling nachlesen und die Vorher-nachher-Bilder ansehen.

