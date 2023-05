Das Wichtigste in Kürze Bei GNTM 2023 haben die Job-Castings begonnen. Für die Models gilt es nun, renommierte Kund:innen aus der Mode- und Foodwelt von sich zu überzeugen.

In Woche 14 geht es für drei Topmodel-Anwärterinnen zum Casting für ein Fashion-Unternehmen aus Düsseldorf.

Welche Topmodel-Anwärterinnen sich in der 18. Staffel einen der begehrten Jobs sichern konnte, erfährst du hier im Überblick.

Die Topmodel-Anwärterinnen von Heidi Klum bekommen bei GNTM 2023 die Chance, bei Job-Castings renommierter Brands auf sich aufmerksam zu machen. Wer sich die begehrten Aufträge angeln kann, erfährst du hier.

+++ Update, 18. Mai 2023 +++

Neue Woche, neues Job-Glück: Für Selma, Ida und Nicole geht es für einen Abstecher nach Deutschland. Dort wartet ein Casting bei Peek & Cloppenburg Düsseldorf. Das renommierte Fashion-Unternehmen sucht ein Gesicht für seine neue Sommerkampagne.

Job-Hattrick für Selma

Job Nummer drei für Selma: Das Model holt sich in Woche 14 ihren dritten Job in der Staffel. Hier ist die 19-Jährige beim Shooting mit Kristian Schuller zu sehen. © ProSieben / Sven Doornkaat

Am Ende fällt die Wahl auf Selma. Das positive Auftreten der 19-Jährigen kann die Kund:innen beim Casting überzeugen. Damit erhält die Berlinerin nicht nur die begehrte Kampagne für Peek & Cloppenburg Düsseldorf, sondern auch ihre dritte Jobzusage bei GNTM 2023. "Ich bin megaglücklich, dass sich der Kunde für mich entschieden hat. Das ist richtig geil", freut sich Selma über ihren Job-Hattrick.

Hinweis: Es gibt zwei unabhängige Unternehmen Peek & Cloppenburg mit ihren Hauptsitzen in Düsseldorf und Hamburg. Das Casting in Folge 14 von "Germany's Next Topmodel" 2023 beruht auf einer Kooperation mit der Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf, deren Häuserstandorte unter diesem Link zu finden sind.

+++ Update, 4. Mai 2023 +++

Der nächste Job ruft: In Woche zwölf werden Katherine, Selma, Ida und Mirella zum Casting bei Emmi Caffè Latte eingeladen. Wer die Kundinnen von sich überzeugt, wird das Markengesicht für die neue Emmi-Caffè-Latte-Sorte "Popcorn".

Selma holt sich ihren zweiten Job

Selma zieht mit Ida gleich: Sie angelt sich ihren zweiten Job bei GNTM 2023. © ProSieben / Sven Doornkaat

Mit ihrer natürlichen und coolen Art kann Selma die Kundinnen am meisten von sich überzeugen. Damit zieht die Abiturientin nicht nur den begehrten Job für Emmi Caffè Latte an Land, sondern bereits ihren zweiten Modelauftrag der Staffel. "Selma, sie ist unglaublich natürlich, locker flockig, keine Berührungsängste, sie hat mit uns sehr schön interagiert, da kann man sich die Zusammenarbeit auch sehr, sehr gut vorstellen in der Zukunft", zeigt sich Katharina Enzmann von Emmi glücklich über ihre Wahl.

+++ Update, 27. April 2023 +++

In Woche elf steht ein Job-Marathon auf dem Plan: Zurück in Deutschland erwartet die Topmodel-Anwärterinnen zunächst ein Casting für Kilian Kerners Fashion-Week-Show in Berlin. Dabei treffen die 14 GNTM-Kandidatinnen zum ersten Mal auf internationale Konkurrenz. Denn sie müssen gegen 700 andere Models antreten und den Designer von sich überzeugen.

Während es für vier Kandidatinnen anschließend zum Néonail-Casting geht, reisen die restlichen Models, die keinen Job in Berlin ergattern konnten, zurück nach Los Angeles. Für sie steht ein Casting beim angesagten Handtaschen-Label Zoé Lu an.

Nicole ergattert den bergehrten Runway-Job

Nicole darf für Kilian Kerner auf der Berlin Fashion Week laufen. © ProSieben / Richard Hübner

Beim Casting kann Nicole einen bleibenden Eindruck hinterlassen. "Nicole hat mich direkt umgehauen, als sie reingekommen ist", schwärmt Kilian Kerner von der Best Agerin. Der Designer ist von der 49-Jährigen so beeindruckt, dass er sie für seine Runway-Show auf der Berlin Fashion Week bucht. Damit sahnt Nicole ihren ersten Job bei GNTM 2023 ab.

Kilian Kerner ist von Nina angetan

Nina hat es Kilian Kerner besonders angetan: Der Designer will das Model unbedingt für seine Show. © ProSieben / Richard Hübner

Nicole ist nicht die Einzige, die für Kilian Kerner auf der Berlin Fashion Week laufen darf. Auch Nina wird für die Show gebucht, obwohl sie den Designer zunächst zur Verzweiflung bringt. "Ich konnte nicht anders", erklärt Kilian Kerner seine Entscheidung. Denn der Designer liebt den Look der 22-Jährigen. "Die Haare sind perfekt für meine Farben in dieser Kollektion." Die ganze Story findest du hier.

Olivia überzeugt beim Néonail-Casting

Olivia kann sich gegen Ida, Selma und Vivien beim Casting durchsetzen: Sie sahnt ihren ersten Job bei GNTM 2023 ab. © ProSieben / Richard Hübner

Nach dem Runway-Job geht es für Selma, Ida, Olivia und Vivien zum nächsten Casting nach Berlin. Die Marke Néonail sucht ein Model für ihre "Express Your Power"-Kampagne. Das Motto kann vor allem Olivia den Kund:innen transportieren. "Olivia ist Power pur. Sie ist reingekommen, man hat direkt ihre Persönlichkeit gespürt", zeigt sich Natalie Ardac von Néonail begeistert von der 22-Jährigen. Olivia lässt die Konkurrenz hinter sich und ist somit das neue "Néonail-Gesicht".

Ida schnappt sich ihren zweiten Job

Kandidatin Ida holt sich den zweiten Job bei "Germany's Next Topmodel" 2023. © ProSieben

Beim dritten und letzten Casting in Woche elf geht es für die restlichen Kandidatinnen zurück nach Los Angeles. Denn das deutsche Handtaschen-Label Zoé Lu sucht für seine neue Social-Media-Kampagne ein Gesicht. Am Ende fällt die Wahl auf Ida. "Sie ist eine klassische Schönheit, mit der sich wahrscheinlich die meisten unserer Kunden identifizieren können", zeigt sich Zoé-Lu-Co-Gründerin Ulrike Heintz glücklich. Damit sahnt Ida bereits ihren zweiten Job in der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ab.

+++ Update, 20. April 2023 +++

Der 2. Job bei GNTM 2023 geht an Selma

Selma angelt sich ihren ersten Job in Folge 10 von "Germany's Next Topmodel" 2023. © ProSieben / Richard Hübner

Folge 10 von GNTM 2023 startet für Selma unerfreulich. Beim Interview-Training mit SAT.1-Anchorwoman Claudia von Brauchitsch bekommt die 19-Jährige schlechtes Feedback, sodass im Anschluss bei ihr Tränen fließen.

Selma ist das "Yeauty-Gesicht" 2023

Dennoch sollte Woche 10 für die Berlinerin eine erfolgreiche werden. Beim Casting für eine Kampagne der Kosmetikfirma Yeauty lässt die Abiturientin die Konkurrenz hinter sich. Somit ist Selma das "Yeauty-Gesicht" 2023. "Das macht mich sehr stolz und ich bin sehr glücklich", freut sich die Abiturientin über ihren Erfolg. Lies hier die gesamte Story.

+++ Update, 30. März 2023 +++

Ida auf der Überholspur

Ida ergattert den ersten Job bei "Germany's Next Topmodel" 2023. © ProSieben / Richard Hübner

Für Ida geht es nach der Jobzusage von Intimissimi erfolgreich weiter. In Woche sieben sieht Heidi das Model auf der Überholspur.

+++ Update, 23. März 2023 +++

Heidi verkündet: Mega-Casting für Intimissimi

In Woche sechs erfahren die Models von Heidi Klum, dass es für sie nach dem Sedcard-Shooting zum ersten Casting der Staffel geht. Und nicht nur zu irgendeinem Casting: Der erste Kunde ist kein Geringerer als das italienische Lingerie-Label Intimissimi. Kein Wunder, dass die Topmodel-Anwärterinnen völlig aus dem Häuschen sind. "Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, dass die Castings anfangen", freut sich Selma. Auch für Leona sei das Intimissimi-Casting etwas Besonderes, "vor allem, weil das Heidi und Leni schon vorher gemacht haben".

Große Kampagne: "Jeder möchte den Job"

Gesucht wird das neue Markengesicht für Intimissimi, das deutschlandweit in allen Stores und in einer digitalen Kampagne zu sehen sein wird. Der Job ist eine riesige Chance für die Models, das weiß auch GNTM-Kandidatin Selma: "Fette Kampagne. […] Ich glaube, jeder möchte den Job, und ich möchte den natürlich auch unbedingt haben."

Die Models präsentieren sich dem Kunden: Das ist die Aufgabe

Beim Casting präsentieren sich die Models nacheinander in Lingerie. Dem Kunden sei wichtig, dass sich die Topmodel-Anwärterinnen in ihrer Haut und in der Unterwäsche wohlfühlen. "Der Walk sollte stark sein, selbstbewusst, aber auch elegant und feminin." Welche Models können einen bleibenden Eindruck beim Kunden hinterlassen und schaffen es in die engere Auswahl?

Sechs Models werden zum Fotoshooting eingeladen

Cassy macht den Anfang und kann direkt mit ihrer selbstbewussten Art punkten. "Cassy ist uns positiv aufgefallen, weil sie eine gute Energie hatte", erklärt Elena Göcke von Intimissimi. Auch Ida überzeugt mit ihrem sicheren Auftreten und darf sich im Fotoshooting noch einmal beweisen.

Ebenfalls in die engere Auswahl kommen Leona und Anna-Maria. Auch Vivien fällt dem Kunden positiv auf: "Sie hat einen Mega-Ausdruck im Gesicht. Sie hat tolle Augen, einen tollen Körper, bringt wahnsinnig viel mit."

Schließlich ist es Somajia, die als letzte Kandidatin noch eine Chance auf den begehrten Kampagnen-Job bekommt.

Wer schnappt sich die begehrte Kampagne?

Nach dem Fotoshooting in der zweiten Runde betont der Kunde, dass sich alle Models sehr schön präsentiert haben. Letztlich fällt die Entscheidung aber auf:

Ida, you are the one! Matteo Veronesi , CEO Intimissimi Worldwide

Ohne Casting-Erfahrung zum ersten Job

Ida ergattert den ersten Job in Staffel 18 - und das ohne Casting-Erfahrung, wie das Model offenbart. "Ich fühl mich so gut. Dieses Gefühl hatte ich noch nie und es ist unbeschreiblich", zeigt sich die 23-Jährige überwältigt. Für den Kunden ausschlaggebend sei Idas "wahnsinnig mühelose Eleganz" gewesen: "Man hat gemerkt, dass es ihr leichtfällt, verschiedene Posen zu zeigen, schöne Gesichter zu zeigen, egal, ob sie ernst geguckt hat oder auch gelächelt hat: Das war immer eine andere Ida." Jetzt darf die Topmodel-Anwärterin in die Fußstapfen von Heidi und Leni Klum treten.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Vom Sedcard-Shooting zum Casting: Das ist der Kunde

Nach dem Sedcard-Shooting geht es für die Topmodel-Anwärterinnen zum ersten Casting der Staffel. Der erste Auftrag hat es direkt in sich: Gesucht wird nichts weniger als das neue Kampagnengesicht für Intimissimi. Damit wird eines der Models in die Fußstapfen von Heidi und Leni Klum treten.

Erstes großes Casting für die Models

Für die Models sei das Casting für das italienische Lingerie-Label eine große Ehre, erzählt Leona: "Ich glaub, ich würde in Tränen ausbrechen, wenn ich den Job bekommen würde […]. So einen Job zu bekommen, deutschlandweit gesehen zu werden, wäre der Wahnsinn. Wow." Beim Casting sollen die Topmodel-Anwärterinnen zeigen, dass sie sich in ihrem Körper und in der Kleidung des Kunden wohlfühlen.

Ich freue mich riesig auf das erste Casting. Das ist halt echt so der erste Schritt in das echte Modelleben. Das macht das ganze real. Vivien

Ida will den Kunden von sich überzeugen: "Ich persönlich habe gar keine Casting-Erfahrung. Ich habe auch keine richtige Modelerfahrung, das heißt, für mich ist das alles ganz neu. Deswegen freue ich mich umso mehr, dabei zu sein."

Wer ergattert den ersten Job der Staffel?

Die Auflösung, welche Kandidatin den ersten Job bei GNTM 2023 bekommt, siehst du in der 6. Folge "Germany's Next Topmodel" am Donnerstag, 23. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.