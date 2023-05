GNTM 2023: Das sind die Songs des Musik-Shootings - Kennst Du sie alle?

Jetzt wird das Tanzbein geschwungen! Denn die 12. Folge von "Germany's Next Topmodel" 2023 steht ganz im Zeichen der Musik! Die Topmodel-Anwärterinnen müssen in dieser Woche beweisen, dass sie eine Musikperformance und ein Fotoshooting vereinen können.

Die 12. Folge von GNTM 2023 steht ganz im Zeichen der Musik! Die Topmodel-Anwärterinnen müssen zu einem Song aus den 60ern, 70ern, 80ern oder 90ern eine coole Performance abliefern und dabei noch stark für die Kamera posieren. Ihre Leistung beurteilt neben Heidi Klum auch Gastjuror Thomas Hayo.

Doch welche Songs singen die Kandidaten eigentlich? Hättest du sie gekannt? Hier erfährst du, welche Lieder sie performen und interessante Hintergründe zu den Interpret:innen.

GNTM goes 60s: "She Loves You" von den Beatles aus dem Jahr 1963

"She Loves You" gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Hits der Beatles. Der Song wurde von Paul McCartney und John Lennon geschrieben und von George Martin produziert.

Ganze sechs Wochen blieb die britische Band The Beatles mit "She Loves You" an der Spitze der UK-Charts. In den USA erreichte der Song Platz 2 der Billboard Hot 100-Charts.

Und hier das Original der Beatles

GNTM goes 70s: "We Are Family" von Sister Sledge aus dem Jahr 1979

Der Song "We Are Family" von Sister Sledge wurde 1979 veröffentlicht und zu einem weltweiten Hit. In zahlreichen Ländern stürmte er die Top Ten der Charts. Der Songtext handelt von Familie, Zusammenhalt und Solidarität. Inzwischen hat er auch für die LGBTQ+-Community eine große Bedeutung und dient der Gemeinschaft oft als Hymne.

"We Are Family" wurde mit einem Grammy ausgezeichnet und gilt heute als Disco-Klassiker.

Und hier das Original von Sister Sledge

GNTM goes 80s: "Should I Stay Or Should I Go" von The Clash aus dem Jahr 1982

Ein Song mit Ohrwurm-Qualitäten: "Should I Stay Or Should I Go" von der britischen Punk-Rock-Band The Clash erlangte vor allem durch seine markanten Gitarrenriffs und den eingängigen Refrain Bekanntheit. Geschrieben wurde er von The Clash-Sänger und Gitarrist Mick Jones und von der Band selbst produziert.

In den letzten Jahrzehnten wurde "Should I Stay Or Should I Go" in zahlreichen Filmen, TV-Sendungen und Werbespots verwendet - jetzt erhält er auch Einzug bei "Germany’s Next Topmodel".

Und hier das Original von The Clash

GNTM goes 80s: "Push It" von Salt-N-Pepa aus dem Jahr 1987

"Push It" ist ein zeitloser Radiosong. Das Hip-Hop-Trio Salt-N-Pepa veröffentlichte den Song zunächst auf der B-Seite ihrer Single "Tramp" 1987. Später wurde "Push It" dann noch mal als eigene Single veröffentlicht.

Der Erfolg von "Push It" ist auch dem Radiomoderator Cameron Paul zu verdanken. In seiner Sendung legte er immer die Rückseite von "Tramp" auf und machte "Push It" damit zum regionalen Hit.

Mit mehr als 15 Millionen verkaufter Tonträger zählen Salt-N-Pepa zu den erfolgreichsten Rap-Musikerinnen. So viel Frauenpower passt einfach perfekt zu GNTM.

Und hier das Original von Salt-N-Pepa

Wie sich die GNTM-Models bei ihrer Choreografie und dem Shooting mit diesen Songs schlagen, siehst du am 4. Mai 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und Joyn.