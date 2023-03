Das Wichtigste in Kürze Anya ist ehrgeizig. Das will sie bei GNTM beweisen. Was sie antreibt und was ihr größter Wunsch ist, kannst du hier nachlesen.

Mehrfach betont Anya den Wettbewerbs-Charakter von "Germany's Next Topmodel". Die 19-Jährige ist hier, um zu gewinnen, und nicht, um Freundinnen zu finden. In Woche 4 muss Anya erneut die Erfahrung machen, dass das Dasein als Einzelgängerin in der Modelvilla und am Set nicht ganz so leicht ist.

+++ Update, 16. März 2023 +++

Anya gehört zu den Models, die bei GNTM 2023 das extremste Umstyling erleben. Hier siehst du Anyas neue Frisur, mit der die 19-Jährige zunächst hadert und die zu Diskussionen mit Elsa führt, und alle anderen Umstylings im Vorher-nachher-Vergleich.

+++ Update, 13. März 2023 +++

Situation in der Modelvilla spitzt sich zu: Fliegt Anya aus dem Zimmer?

In Woche 4 ist die Stimmung in der Modelvilla nach dem märchenhaften Shooting mit Starfotograf Brian Bowen Smith sehr angespannt. Anyas Mitbewohnerinnen wünschen sich, dass die 19-Jährige auszieht. Denn seit ihrer Beschwerde am Set fühlen sich ihre Zimmergenossinnen mit ihr nicht mehr wohl. Anya hatte bemängelt, dass sich kaum jemand für sie freue - und dass trotz tollen Feedbacks von Modelchefin Heidi und ihrem Gastjuroren. Es kommt zur Aussprache zwischen den Frauen: Obwohl sich Anya im Nachhinein einsichtig zeigt, halten ihre Mitbewohnerinnen daran fest, dass sie das gemeinsame Zimmer verlassen muss. Findet sie Zuflucht im Nebenzimmer?

+++ Update, 2. März 2023 +++

Anya sieht sich selbst als Einzelkämpferin. Ihr ist bewusst, dass sie bei "Germany's Next Topmodel" mit einem klaren Ziel angetreten ist. Dieses Ziel lautet: Topmodel werden. Der Gewinn des Wettbewerbs stehe im Vordergrund, neue Freundinnen zu gewinnen eher nicht.

Anya kämpft für sich allein

"'Germany's Next Topmodel' ist ein Wettkampf", kommentiert Anya die Entscheidungen, die Heidi nach dem Videoshooting mit Rankin getroffen hat. "Klar bin ich traurig, wenn jemand geht, aber irgendwo ja auch ein bisschen happy, weil es ist immer noch eine Competition und ich will ja weiterkommen und ich will ja nicht, dass die anderen weiterkommen."

Gegen diese sehr sachliche Einstellung ist nichts einzuwenden. Zumal Anya den anderen Models nicht negativ begegnet. Wenn ihre Mitbewohnerinnen in Grüppchen gemeinsam den freien Tag verbringen, stört sich die 19-Jährige nicht daran. "Ich genieße die Ruhe gerade", sagt sie etwas abseits sitzend und lässt die Frauen machen.

Ich bin generell so ein Mensch, der so für sich alleine ist. Anya

Eine Freundin reicht Anya

Auch im Privatleben hat die zahnmedizinische Fachangestellten keinen riesigen Freundeskreis, wie sie etwas früher in Folge 3 von GNTM 2023 berichtet. Eine einzige beste Freundin gebe es zu Hause, das sei Anya genug.

"Es ist, wie gesagt, ein Wettkampf", ordnet Anya das Zusammenleben mit den anderen Models ein, "und ich brauch eigentlich auch hier niemanden, weil ich hier für mich bin und nicht für jemand anderen."

Fühlt sich Anya doch ausgeschlossen?

Als Elsa bei einer Diskussion im Außenbereich der Modelvilla zugibt, dass sie sich nicht an Anyas Namen erinnern kann, schüttelt die Berlinerin das noch unbeeindruckt ab. Sie geht gar nicht darauf ein und lässt lieber die anderen Models Elsa darauf hinweisen, dass das nicht gerade nett war.

Erst später in Woche 3 kommt es zu einer Situation, die Anya mit ihrer selbst gewählten Außenseiterrolle hadern lässt.

Niemand freut sich für Anya

Nach Heidis einzelnen Entscheidungen gibt es für die Models oft mehr oder weniger großen Zuspruch seitens der Konkurrentinnen. Für die Kandidatinnen, die eine Runde weiterkommen, wird sich lautstark und ausgiebig gefreut. Kandidatinnen, die ausgeschieden sind, werden wiederum getröstet und nicht selten in den Arm genommen.

In dieser Woche hat Anya Glück. Zwar äußert Heidi konstruktive Kritik an ihrem Walk, aber letztlich reicht es und das Model kommt im Wettbewerb weiter.

Mit dieser frohen Nachricht läuft Anya jubelnd in den Backstage-Bereich, wo Juliette gerade noch wegen ihres Aus getröstet wird. Von Anya nimmt jedoch niemand groß Notiz. Kein Model zeigt eine Reaktion. Zwar gibt es auch keinerlei negative Kommentare, doch von Zuspruch oder gar Freude fehlt ebenfalls jede Spur.

Anya zweifelt. Dass sich niemand für sie zu freuen scheint, trifft die Einzelgängerin mehr als erwartet. "Hat mich halt voll verletzt", gibt sie im Nachhinein zu. "Ich komm da rein, voll happy, und niemand freut sich für mich."

Ob Anya das unschöne Erlebnis in den kommenden Tagen noch einmal ansprechen wird?

+++

Was du über GNTM-Kandidatin Anya wissen musst

Anya wird ständig gesagt, dass sie einen starken Ehrgeiz besitze. Sie liebt die Natur und geht mit ihrem Hund gern im Wald spazieren. Das genießt sie sehr. Sich selbst beschreibt die Berlinerin eher als Einzelkämpferin, sie habe nicht viele Freundinnen und Freunde.

Doch von ihren Liebsten wird die 19-Jährige als frech, lustig und unheimlich selbstbewusst beschrieben. Das war allerdings nicht immer so. Früher tat sich Anya ziemlich schwer unter Menschen ...

Ich hab mich nicht mal getraut, alleine zum Bäcker zu gehen.

Anya war bis zu ihrem 15. Lebensjahr extrem schüchtern

Anya war als Jugendliche sehr introvertiert und schüchtern. "Ich hab mich nicht mal getraut, alleine zum Bäcker zu gehen", erzählt die GNTM-Kandidatin. Stattdessen habe sie immer Abstand gesucht. Erst durch ihren Job als zahnmedizinische Fachangestellte sei sie kommunikativer geworden. Heute blickt Anya stolz auf ihre Entwicklung zurück: "Durch den Job bin ich so selbstbewusst und laut geworden, wie ich jetzt bin."

Erst Topmodel, dann nach Ägypten

Anya hat zwei Träume: Zum einen will sie Germany’s Next Topmodel werden und zum anderen würde sie unglaublich gerne wieder zurück nach Ägypten gehen. Dort hat sie bereits als Kinderanimateurin gearbeitet. Ägypten ist in dieser Zeit Anyas zweite Heimat geworden.

Im Norden Afrikas hat die 19-Jährige nicht nur einen Freundeskreis aufgebaut. Insgesamt scheint Anyas Leben dort etwas entschleunigter und einfacher gewesen zu sein: "Da drüben interessiert es niemand, wie du aussiehst und wie du rausgehst."

