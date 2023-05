Anzeige

In Woche 13 werden die Kandidatinnen von ihren Liebsten in Los Angeles überrascht. Ninas Freund Marvin hat sich hierfür etwas Besonderes einfallen lassen: Er hat einen Verlobungsring im Gepäck.

In Folge 13 von GNTM 2023 wird es emotional: Die Topmodel-Anwärterinnen bekommen während eines glamourösen Shootings in einem Luxus-Penthouse völlig überraschend Besuch von ihren Liebsten. Nach so vielen Wochen fernab der Heimat kochen beim langersehnten Wiedersehen mit Familie oder Freund:innen die Gefühle über. Bei vielen Kandidatinnen kullern Freudentränen. Auch die Reunion von Nina und ihrem Freund Marvin verläuft emotional. Das liegt nicht zuletzt an Marvins Mitbringsel für seine Nina.

Nina bekommt Ring an Finger gesteckt

Nachdem Marvin Nina beim "Rich Girl"-Shooting überrascht hat, zieht das Paar gemeinsam ins Penthouse ein. Dort wartet die nächste Überraschung auf die 22-Jährige. Kaum angekommen in ihrem Zimmer, steckt Marvin seiner Angebeteten einen Ring an den Finger. Ein Heiratsantrag bei GNTM 2023? Nun, nicht ganz: Aufmerksamen GNTM-Zuschauer:innen wird es nicht entgangen sein, dass Marvin und Nina bereits verlobt sind. Mit einem Verlobungsring am Finger war Nina bisher allerdings noch nicht zu sehen. Das erklärt die Zoofachangestellte wie folgt:

Weil ich Angst hatte, den zu verlieren, hab ich den zu Hause gelassen, deswegen ist es umso schöner, dass er den jetzt mitgebracht hat, weil ich dann doch gemerkt hab, als ich hier war, dass da was fehlt. Nina

Nina: "Das ist schon sehr süß"

Wie Nina erklärt, habe sie in den vergangenen Wochen durchaus bereut, ihren Verlobungsring nicht mit auf ihre GNTM-Reise genommen zu haben. Marvins Geste ist somit eine rundum gelungene Überraschung für Nina. "Dass er jetzt so daran gedacht hat und dass er sich das wirklich von sich aus selber gedacht hat, das ist schon sehr süß", lobt Nina ihren Liebsten.

Leider sollte Nina nicht mehr viel Freude bei GNTM 2023 mit ihrem Verlobungsring haben: Am Ende von Folge 13 muss die 22-Jährige die Show verlassen und verpasst somit haarscharf den Einzug in die Top 10. Zum Schluss ihrer GNTM-Reise ist Nina traurig und enttäuscht, dennoch sieht sie auch das Positive in dieser schwierigen Situation. "Aber ich habe meinen Freund und das ist einfach unfassbar schön, dass ich jetzt wenigstens mit ihm dann nach Hause fliege und nicht alleine", so Nina.

Damit sind die Top 10 bei GNTM 2023 also gefunden. Wie es für Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen weitergeht, erfährst du jede Woche um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.