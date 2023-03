Das Wichtigste in Kürze "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 ist mit 29 Models gestartet.

Nun hat Heidi Klum verraten, wie viele weitere Kandidatinnen dazukommen werden.

Das ist bisher zu den Best Agerinnen von GNTM 2023 bekannt.

Die 29 Kandidatinnen, mit denen "Germany's Next Topmodel" 2023 gestartet ist, bilden nicht die finale Gruppe von Teilnehmerinnen - das hat Heidi Klum seit Folge 1 schon mehrfach anklingen lassen. In dieser Woche verrät das Topmodel genauere Details zu den Best Agerinnen, die in Staffel 18 dabei sein werden.

Bereits in der ersten Folge von "Germany's Next Topmodel" 2023 hat Heidi Klum verraten, dass im weiteren Verlauf der 18. Staffel noch Models hinzukommen werden. Der Weltstar erklärte damals, dass Einreiseformalitäten ein Grund für den späteren Start der zusätzlichen Kandidatinnen wären, hielt sich mit weiteren Informationen aber zurück.

Zwar gab es immer wieder Andeutungen und erste Teaser-Szenen, dass es sich bei den Neuzugängen um Best-Ager-Models handeln würde. Einen Zeitpunkt für die Ankunft und die genaue Anzahl der Kandidatinnen nannte die Modelchefin allerdings nicht.

Wie viele Best-Ager-Models sind bei GNTM 2023 dabei?

Mehrere Wochen lang stand also die spannende Frage im Raum, über die nicht nur im Netz viel diskutiert wurde: Wie viele Best Agerinnen werden bei GNTM 2023 dabei sein?

Gegenüber Gastjurorin Rebecca Mir lüftete Heidi Klum in Folge 6 nun das große Geheimnis. Insgesamt sechs weitere Kandidatinnen werden bald bei "Germany's Next Topmodel" dazustoßen.

Für die bisher noch im Wettbewerb befindlichen 14 Models wird das eine große Überraschung werden. "Die wissen ja noch nicht mal, dass die alle noch kommen", sagt Heidi Klum. "Das wird auch lustig!", ist sich Rebecca Mir sicher. "Dann denken die: 'Huhu, Top 10!' und du so: 'Hehe, nee.'"

Wann kommen die Best Agerinnen?

Hinsichtlich des Eintreffens der Neueinsteigerinnen hüllt sich Heidi Klum vorerst weiter in Schweigen. Doch allzu lange kann es eigentlich nicht mehr dauern.

Wann die bisherigen GNTM-Kandidatinnen auf die neuen Best-Ager-Models treffen werden, siehst du demnächst bei "Germany's Next Topmodel", immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.