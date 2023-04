Das Wichtigste in Kürze Am 16. Februar 2023 startete die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel".

Auch in diesem Jahr sind wieder Best Agerinnen dabei. Die älteren Kandidatinnen kommen in Folge 8 dazu.

Hier erfährst du mehr über Ina, 44 Jahre.

Als Best Agerin bei "Germany's Next Topmodel" 2023 dabei zu sein, ist für die 44-jährige Ina eine einmalige Gelegenheit. Sie möchte Frauen Mut machen, sich in ihrem Körper wohlzufühlen - und zwar genau so, wie er ist, mit jeder Falte, jeder Narbe, jedem Fleck. Denn GNTM bedeutet auch, authentisch mit dem eigenen Selbstbild zu sein. Sich selbst zu lieben. Mit all dem, was man hat, findet jedenfalls Ina.

Wenn Ina in ihrem Vorstellungsvideo sagt, dass die Teilnahme an "Germany's Next Topmodel" das größte Abenteuer ihres Lebens sei, will das schon etwas heißen. Denn die 44-Jährige war bereits in den verschiedensten Jobs tätig, zuletzt in einem IT-Unternehmen.

Doch dann suchte Ina eine neue Herausforderung und fand diese in Heidi Klums Aufruf für GNTM-Staffel 18.

Ina ist Best-Ager-Model bei GNTM

Vor den Herausforderungen von GNTM habe sie durchaus Respekt, sagt Ina und prognostiziert, dass sie das eine oder andere Mal feuchte Hände bekommen könnte.

Allerdings hat sich die verheiratete Mutter einer Tochter vorgenommen, ihre GNTM-Teilnahme nicht allzu verbissen anzugehen.

Ina: "Es wird Zeit für eine Best Agerin"

Genug Selbstbewusstsein hat die Hundebesitzerin auf jeden Fall. "Ich finde, es wird Zeit für ein Germany's Next Topmodel jenseits der 20 und 30", sagt Ina. "Es wird mal Zeit für eine sogenannte Best Agerin - und ich denke, die kann ich sein!"