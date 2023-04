Marielena will es jetzt bei "Germany's Next Topmodel" 2023 wissen. Mit ihrer Teilnahme an GNTM möchte sie ein Zeichen für Frauen über 50 setzen. Das werdende Model will die Frauen motivieren, Träume zu verwirklichen, sich jeden Tag weiterzuentwickeln und den Mut zu haben, Chancen zu nutzen. Denn das Alter, sagt sie, ist nur eine Zahl. Geboren in Caracas, der Hauptstadt Venezuelas, lebt die 53-Jährige heute zusammen mit ihrem Hund Lulu in Frankfurt am Main.

+++ Update, 6. April 2023 +++

So sah Marielena früher aus

Marielena ist eine der Nachrückerinnen bei "Germany's Next Topmodel" 2023. Denn in Folge 8 holt Heidi Klum überraschend 6 weitere Models hinzu und macht aus 13 wieder 19 Kandidatinnen. Mit ihren 53 Jahren gehört Marielena zu den Best Agerinnen der 18. Staffel. Doch wie sah Marielena früher aus? Das verrät sie nun im exklusiven Interview.

Hier kannst du die gesamte Story nachlesen:

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Mit 53 startet Marielena bei GNTM

Ein Petite Model über 50 als Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel"? "Das gab's noch nie. Es wird Zeit, dass so was kommt!", sagt Marielena, die als eine der Best-Ager-Kandidatinnen von GNTM 2023 in Folge 8 startet.

Marielena ist 53 Jahre alt und lebt heute in Frankfurt. Als Flugbegleiterin ist die gebürtige Venezolanerin äußert reiseerfahren, was ihr noch sehr von Nutzen sein könnte, wenn sie fortan als Best-Ager-Model durchstarten sollte.

Best Agerin Marielena liebt das Leben

Im Vorstellungsvideo zeigt sich Marielena als unternehmungslustige Person, die das Leben liebt und in vollen Zügen genießt. Ob Heißluftballonfahrt in Mexiko oder Yoga zu Hause, bei Marielena wird es nie langweilig.

Einen Mann hat die 53-Jährige derzeit nicht an ihrer Seite, obwohl sie für eine Beziehung durchaus offen wäre, wie sie im Interview verrät.

Sichtbarkeit der Frauen über 50 finde ich extrem wichtig. Marielena

Wie sich Marielena im Verlauf der weiteren Staffel schlägt, siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.