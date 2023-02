Das Wichtigste in Kürze Cassy stand schon vor "Germany's Next Topmodel" gern im Mittelpunkt. Hier erfährst du mehr über die 23-jährige Studentin und Tanzlehrerin.

Schau dir jetzt Cassys Porträtseite an.

Hier findest du alle wichtigen Infos zu "Germany's Next Topmodel" 2023 auf einen Blick. Die 29 Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht anschauen.

Anzeige

Kandidatin Cassy bringt gleich mehrere Phobien und Ängste mit, die bei GNTM-Challenges ein Problem darstellen könnten. Nacktheit gehört allerdings nicht dazu.

+++ Update 13. Februar +++

Cassy über Phobien und ein potenzielles Nacktshooting

Geht es um die anstehenden Challenges bei "Germany's Next Topmodel", scheint Kandidatin Cassy zu wissen, was sie will, und vor allem, was sie nicht will. "Ich hab mit allem Schwierigkeiten - außer mit dem Nacktshooting", erklärt die 23-Jährige lächelnd im Interview.

Mit Nacktheit habe sie schlichtweg kein Problem, sie finde solche Shootings sogar eher ansprechend. Auch mit einem Boys-Shooting ist Cassy wenig zu beeindrucken. So positiv blickt die Studentin aber nicht auf alle potenziellen Aufgaben bei GNTM.

Cassy verrät ihr Geheimrezept gegen Angst

Tatsächlich hat Cassy einige Phobien und Ängste, die bei den anstehenden Challenges ein Problem darstellen könnten. "Ich hab extreme Höhenangst, ich hab Platzangst […], ich hab eine Spinnenphobie", zählt die Tanzlehrerin im Interview auf.

Anzeige

Anzeige

Panik habe sie deshalb nicht direkt, denn die 23-Jährige hat ein Geheimrezept gegen stressige Situationen: Meditation. "Ich muss einfach davor meditieren", erzählt sie, dann würde sie die Situationen schon meistern.

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Kandidatin Cassy liebt die Bühne

Mit ihrer selbstbewussten und verrückten Seite will Cassy bei "Germany's Next Topmodel" 2023 überzeugen. Die 23-Jährige ist sich sicher: Sie hat das Zeug zum Model.

Obwohl Cassy sich laut eigener Aussage noch nie hat eine Möglichkeit nehmen lassen, vor der Kamera zu stehen, wagt sie bei "Germany's Next Topmodel" 2023 nun zum ersten Mal den Schritt ins große Modelbusiness. Die 23-jährige Studentin ist überzeugt davon, dass das genau der richtige Weg für sie ist.

Ich bin dafür geboren und werde auch nichts anderes mehr tun in meinem Leben. Cassy

"Die Bühne ist einfach mein Zuhause", erklärt Cassy im GNTM-Interview. "Ich fühle mich im Rampenlicht und vor der Kamera pudelwohl." Die Selbstsicherheit kommt nicht von ungefähr, denn neben ihrem Studium arbeitet Cassy als Tanzlehrerin und unterrichtet ihre eigene Gruppe. Da komme das Gefühl für die Bewegung vor der Kamera von ganz allein: "Foto- und Videoshootings sowie Walken, Tanzen und Acting liegen mir einfach", sagt Cassy überzeugt.

Cassy macht sich für Frauenrechte stark

Gesellschaftliches Engagement ist ihr sehr wichtig. So setzt sie sich für Frauenrechte ein. Die Organisation Survivors Hamburg, die gegen sexualisierte Gewalt aufsteht, hat Cassy mitgegründet.

Anzeige

Je bunter, desto besser

Dass sie eine starke Frau ist, zeigt Cassy gern mit ihren Outfits: "Je verrückter, je bunter, je provokanter - das bin dann wirklich zu hundert Prozent ich", sagt sie. "Ich liebe es, mich freizügig und auffällig anzuziehen."

Wegen ihrer Art und ihrer Kleidung habe sie auch schon des Öfteren verwunderte Blicke bekommen.

Ob Heidi Klum mehr mit Cassys Style und Attitude anfangen kann, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18 - immer donnerstags, 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn.