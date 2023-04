Das Wichtigste in Kürze In Woche elf findet die Casting-Edition statt: Es geht um zahlreiche Jobs für die Topmodel-Anwärterinnen.

Diese Models haben bereits einen Job bei GNTM 2023 ergattern können.

Hier findest du alle wichtigen Infos zu "Germany's Next Topmodel" 2023 auf einen Blick. Die Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht anschauen.

Anzeige

Heidi Klum hat ein weiteres Ass im Ärmel. Ein Casting-Marathon steht den Topmodel-Anwärterinnen in Woche elf bevor. Was die Models erwartet und wo die Castings stattfinden, erfährst du hier.

Casting! Casting! Casting!

Jetzt wird's ernst für die 14 verbliebenen Topmodel-Anwärterinnen. Denn: "Castings stehen an", wie Heidi Klum beim Entscheidungs-Walk in Woche zehn ankündigt. Um wie viele Jobs es geht, bleibt abzuwarten. Trotzdem lüftet die Modelchefin bereits ein Geheimnis: den Ort, wo die Castings in Woche elf stattfinden werden.

Anzeige

Anzeige

Wo findet die Casting-Edition statt?

"In Berlin", verrät Heidi Klum. Neben Paris, Mailand, New York und London zählt Berlin zu den großen fünf Modemetropolen. Während der Berliner Fashion Week wird die deutsche Hauptstadt zu einem einzigen riesigen Catwalk. Wer hier einen Laufsteg-Job ergattert, darf sich vor einem internationalen Publikum präsentieren.

Vorschau auf Folge 11: Läuft Selma für Kilian Kerner?

Die GNTM-Anwärterinnen schnuppern beim Casting-Marathon in Berlin echte Modelbusiness-Luft und treffen das erste Mal auf Konkurrenz aus der Modewelt. Und was sehen wir in der Vorschau auf Folge 11? Kandidatin Selma stellt sich Fashiondesigner Kilian Kerner vor. Wird die 18-Jährige für seine Show in Berlin gebucht?

Die Antwort auf diese Frage und darauf, um wie viele Jobs es für die Models insgesamt geht, erfährst du in der 11. Folge "Germany's Next Topmodel" am Donnerstag, 27. April, um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.