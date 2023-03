Das Wichtigste in Kürze In Folge 7 von "Germany's Next Topmodel" 2023 war Designer Christian Cowan zu Gast.

Der Gastjuror konnte unter den Models einige Favoritinnen ausmachen. Hier erfährst du, wen Christian Cowan besonders gelobt hat.

Der Entscheidungs-Walk in Folge 7 stellt die Kandidatinnen vor eine große Challenge. Während einige Models sich auf dem Catwalk verlaufen, konnten andere den Designer Christian Cowan mit ihrem Walk begeistern.

Die auffälligen Looks von Christian Cowan gehören seit Jahren zu "Germany's Next Topmodel". Auch in Staffel 18 kleidete er die Models ein. Doch nicht nur das: Als Gastjuror unterstützt er Heidi Klum in diesem Jahr bei ihrer Entscheidung.

Auf dem LED-Catwalk sollten die Kandidatinnen einen vorgegebenen Weg hinter sich bringen. Wichtig dabei war vor allem, dass sie sich von der Herausforderung nicht aus dem Konzept bringen lassen würden, erklärte Modelchefin Heidi.

Christian Cowan bei GNTM 2023

Einige der Topmodel-Anwärterinnen konnten den Designer bei dem Entscheidungs-Walk besonders von sich begeistern. Sie sind die Favoritinnen von Christian Cowan:

Anyas coole Art bleibt Christian im Gedächtnis

Die coole Art von Anya fällt den anderen direkt auf. Heidi meint: "Ich mag sie, sie sieht cool aus." Und auch Christian stimmt ihr zu. Über ihre Probleme beim LED-Walk kann der Designer hinwegsehen. "Ich fand dich großartig auf dem Laufsteg. Du hattest eine solche Gelassenheit, während deines Walks. Zusätzlich hast du mit dem Mantel richtig gespielt, wie lange du ihn anbehalten hast und wie du ihn dann fallen lassen hast und uns deinen Körper gezeigt hast", lobt er Anya. Auch wenn die 19-Jährige die meisten Fehler beim Walk gemacht hat - den Gastjuror konnte sie überzeugen.

Katherine zeigt sich selbstbewusst im Mini-Outfit

Bereits während des Fittings macht Christian Cowan Katherine Mut: "Du siehst sehr selbstbewusst aus". Das zeigt Katherine auch beim Entscheidungs-Walk. Als Erste ist der Druck groß, aber Katherine läuft selbstsicher über den LED-Laufsteg. Und das, obwohl ihr knappes Outfit jederzeit verrutschen könnte. "Incredible" flüstert Christian Heidi bereits während des Walks zu. "Du hast zwar sehr viel mit deiner Hüfte gearbeitet, aber mit hat es gefallen", fasst der Designer ihren Walk zusammen.

Trotz Aufregung beeindruckt Anna-Maria Christian

Anna-Maria lässt sich von der LED-Challenge verunsichern. Für Heidi sieht sie "ein kleines bisschen betrunken" aus. Der schwindlige Walk gefällt Christian aber offenbar: "Ein bisschen betrunken, finde ich gar nicht verkehrt", scherzt er beim Feedback zu Anna-Maria.