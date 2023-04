Das Wichtigste in Kürze Derzeit läuft die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben.

Diese Models sind bei GNTM 2023 dabei.

In Folge 9 geht es an den Venice Beach. Am Rande des Fotoshootings kommt es zu einer Begegnung mit einem sportlichen Passanten.

Flirt am Strand in Folge 9 von GNTM 2023: Während die Models auf das Fotoshooting am Venice Beach warten, machen sie Bekanntschaft mit einem feschen Skater. Der sportliche Passant flirtet erst mit Heidi, dann mit den Kandidatinnen.

Für das Fotoshooting in Woche neun bittet Heidi Klum die Models an den Strand. Am Venice Beach steht ein besonderes Set bereit. Die Kandidatinnen müssen diesmal in einem übergroßen Greifarm-Spielautomaten posieren. In der Fangkralle über einer riesigen Sammlung niedlicher Teddybären sollen sie eine möglichst gute Figur machen.

Sportlicher junger Mann weckt Heidi Klums Interesse

Da das Set im öffentlichen Raum von Los Angeles aufgebaut wurde, können jederzeit Schaulustige und Passant:innen vorbeikommen und einen Blick auf die Dreharbeiten zu GNTM erhaschen.

Ein junger Mann mit freiem Oberkörper erregt dabei Heidi Klums Aufmerksamkeit. "Wen haben wir denn da?", fragt die Modelchefin, als sich der Passant mit einem Skateboard in der Hand nähert.

Der Skater scheint den Weltstar zu erkennen: "Ihr filmt hier 'America's Next Topmodel'?", ruft er Heidi zu. "Ja, aber die deutsche Version", antwortet sie. "Wirklich? Ich bin Deutscher", behauptet der Mann und bleibt stehen. "Ach ja?", zeigt sich das Topmodel skeptisch. "Ja, warum nicht?", lautet die forsche Antwort des Skateboarders.

Im weiteren Gespräch stellt sich allerdings heraus, dass der Mann nur wenige Worte Deutsch sprechen kann. So ist sein Austausch mit Heidi schnell wieder beendet. Freundlich verabschiedet sie sich von ihm.

So verdreht der Skaterboy den Models den Kopf

"Wer ist der Typ?", fragen sich derweil die Models, die das Geschehen mit etwas Abstand verfolgen. Die Gruppe von Frauen wartet neben einem großen Backstage-Zelt eigentlich gerade auf den Aufruf zum Fotoshooting. Der offensichtlich gut trainierte junge Mann weckt ihr Interesse und wird während seines Dialogs mit Heidi aus der Ferne genau gemustert.

Nachdem sich der fesche Skater von Heidi Klum verabschiedet hat, kommt er bei den Models vorbei und spricht auch sie einfach an. "Wer wird gewinnen?", fragt er in die Gruppe. Alle Arme gehen nach oben.

Als ein Mitarbeiter der Set-Sicherheit den Mann zum Gehen auffordert, damit das Fotoshooting weitergehen kann, ruft der Skater: "Folgt mir auf Instagram!" Dann schwingt er sich auf sein Skateboard und rollt gekonnt davon.

"Der sah ganz gut aus, oder?", möchte Heidi von den Models wissen. "Ja!", antworten die Frauen im Chor. "Hab ich auch gedacht", sagt die Modelchefin mehr oder weniger zu sich selbst.

"Ich bezweifle, dass ich ihn anschreiben werde", kommentiert Maike die Begegnung. "Der war mir so ein bisschen zu flirty hier allen gegenüber."