Anzeige

Dreifache Mama, Yogalehrerin und Model: Mit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel" setzt die 51-Jährige ein Zeichen, dass Frauen jeglichen Alters das Potenzial haben, in der Modelwelt durchzustarten. Während die Halbamerikanerin am Baggerweiher gern ihre Yogamatte ausrollt, endet für sie ein Drogeriemarktbesuch stets mit dem Kauf eines neuen Lipgloss. Sie liebt es, sich zu stylen, und verbringt gern Zeit mit ihrer Familie.

Mit 51 Jahren: Charlene will GNTM 2023 werden

Charlene hat bereits Erfahrung in der Modebranche. Im Vorstellungsclip verrät die 51-Jährige, dass sie als Model überwiegend im kommerziellen Bereich arbeite. Außerdem drehe sie viele Werbeclips.

Die Best-Ager-Kandidatin beschreibt sich selbst als sehr angstfrei. Ihre verrückte Art äußere sich eher körperlich: Im Urlaub etwa springe sie einfach mal von der 10-Meter-Klippe. Beste Voraussetzungen also für die besonderen Walks, Shootings und Challenges, die Heidis Topmodel-Anwärterinnen jede Staffel erwarten.

Anzeige

Anzeige

Dank ihrer jüngsten Tochter: Charlene ist frisch verliebt

Charlene verrät, dass sie ihren neuen Partner über eine Dating-Plattform kennengelernt habe. Und zwar auf Anraten ihrer jüngsten Tochter. Sie habe die Best Agerin dazu gebracht, ihm zu schreiben. Gesagt, getan. "Wir hatten das längste Date unseres Lebens", erzählt Charlene weiter. "Wir waren wirklich um 12 Uhr mittags bis 1 Uhr nachts zusammen." Dann habe es "bäm" gemacht.

Darauf freut sich Charlene bei GNTM 2023

Obwohl Charlene ihre Familie vermissen wird, ist die Best Agerin auf eine aufregende Erfahrung bei GNTM 2023 gespannt. Die Kandidatin freut sich auf die außergewöhnlichen Shootings mit tollen Fotografen, auf die vielen anderen Kandidatinnen, auf die wundervollen Locations - und natürlich auf Heidi.