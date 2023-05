GNTM 2023: Die Kandidatinnen der 18. Staffel in der Übersicht

Das Wichtigste in Kürze 35 Kandidatinnen insgesamt kämpften in diesem Jahr um den Titel Germany's Next Topmodel. Hier erfährst du die neusten Ereignisse rund um die Models.

Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" läuft immer donnerstags auf ProSieben. Die neuesten Meldungen rund um die Kandidatinnen kannst du gleich hier nachlesen.

Die GNTM-Teilnehmerinnen stellen sich vor

Am 16. Februar startete "Germany's Next Topmodel" in die 18. Staffel. In diesem Jahr hat Heidi Klum die ersten Topmodel-Anwärterinnen direkt in ihre Heimatstadt Los Angeles eingeladen.

Die Modelporträts im Überblick

Die besten Fotos der Kandidatinnen 2023

Weniger Text, mehr Model gefällig? Kein Problem. Wir haben die besten Bilder der Staffel für euch zusammengestellt:

Die Top 10 in der Modelgalerie

Alle Kandidatinnen im Überblick

Die Hamburgerin Cassy liebt die Kamera und steht gerne im Mittelpunkt. "Germany's Next Topmodel" will sie werden, weil die Bühne ihr Zuhause ist. © ProSieben/Richard Hübner Somajias Eltern kommen aus dem Togo. Die 20-Jährige möchte zeigen, dass "auch ein muslimisches Mädchen das Zeug dazu hat, GNTM zu werden". © ProSieben/Richard Hübner Die 18-jährige Elsa liebt es, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, und probiert gerne Neues aus. Ihr größtes Vorbild ist ihre Mutter. © ProSieben/Richard Hübner Juliettes große Vorbilder sind GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger und Heidi Klum. Germany's Next Topmodel will sie werden, um anderen Mut zu machen. © ProSieben/Richard Hübner Anya macht eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Nun möchte die 18-jährige Berlinerin den Titel Germany's Next Topmodel holen. © ProSieben/Richard Hübner Nach ihrem Abitur begann Mirella die Arbeit als Sozialarbeiterin. Bei "Germany’s Next Topmodel" will die 20-Jährige ihre Geschichte erzählen und zeigen, wie vielseitig sie ist. © ProSieben/Richard Hübner Zoey hat einen Chihuahua, treibt in ihrer Freizeit gern Sport und kocht. Die 25-Jährige ist gebürtige Griechin und will sich bei GNTM mit Willensstärke durchsetzen. © ProSieben/Richard Hübner Slata ist in Russland geboren und lebt heute in Leipzig. Ihre große Leidenschaft ist tanzen. Für Victoria’s Secret zu modeln wäre für die 19-Jährige ein Traumjob. © ProSieben/Richard Hübner Selma stand bereits mit elf Jahren auf der Bühne. Nach ersten Modelerfahrungen will die Abiturientin aus Berlin jetzt bei GNTM Karriere machen. © ProSieben/Richard Hübner Leona lebt mit ihrer Familie in einer kleinen Gemeinde im Maintal. Auf dem Catwalk will die 20-Jährige zum Vorbild für andere Mädchen werden. © ProSieben/Richard Hübner Emilia ist 1,94 Meter groß. Mit ihrer Teilnahme bei GNTM könnte sich die 18-Jährige gleich zwei Träume erfüllen: nach L.A. reisen und als Model erfolgreich sein. © ProSieben/Richard Hübner Tracy arbeitet als Medizinische Fachangestellte in Essen. Die 25-Jährige hat schon erste Modelerfahrungen sammeln können, ihr großes Vorbild ist Naomi Campell. © ProSieben/Richard Hübner Vivien möchte beweisen, dass jede Frau auf ihre Art besonders und schön ist. Die 22-jährige Halbbrasilianerin spricht portugiesisch und liebt das brasilianische Essen ihrer Mutter. © ProSieben/Richard Hübner Biologin, Fußballerin und Model: Anna-Maria ist ein Multitalent. Der sportbegeisterten 24-Jährigen ist auch im Wettkampf Empathie wichtig. © ProSieben/Richard Hübner Nina absolvierte eine Ausbildung in einem Zoofachgeschäft. Außerdem lernt sie das Tätowieren. Nun will sich die 21-Jährige ihren großen Traum vom Modeln erfüllen. © ProSieben/Richard Hübner Ida will als internationales Supermodel durchstarten, am liebsten mit einem Job für Dolce & Gabbana. Geboren im griechischen Kastori, lebt die 23-jährige Albanerin heute in Köln. © ProSieben/Richard Hübner Von Rock’n’Roll über Ballett bis Fitness - Katja bleibt gern in Bewegung. Neben dem GNTM-Titel hat die ehrgeizige 19-Jährige einen weiteren Traum: eine Reise nach New York. © ProSieben/Richard Hübner Melissa liebt es, sich mit anderen im Wettkampf zu messen. Die 19-Jährige sammelt bereits Medaillen und Urkunden beim Tanzsport, jetzt sind die Laufstege dran. © ProSieben/Richard Hübner Jülide ist Studentin der Rechtswissenschaften. Die 22-Jährige engagiert sich ehrenamtlich im Tierheim und treibt gern Sport. Bei GNTM will sie auch mit positiver Ausstrahlung überzeugen. © ProSieben/Richard Hübner Sarah ist Fan von Megan Fox und würde gern aussehen wie der Hollywoodstar. Die 19-jährige Friseurin beschreibt sich selbst als emotional, liebevoll, lustig, hilfsbereit und herzlich. © ProSieben/Richard Hübner Coco ist gebürtige Münchnerin, reitet in ihrer Freizeit und macht Pilates. Ihr großer Traum ist es, eine Beauty-Kampagne mit Chanel zu shooten. © ProSieben/Richard Hübner Alina wohnt seit Kurzem bei München. Nun will sie bei GNTM die Welt erkunden, denn die 20-Jährige ist bisher noch nie geflogen. In ihrer Freizeit macht sie Kraftsport, Yoga und Makramee. © ProSieben/Richard Hübner Ana arbeitet als Kauffrau für audiovisuelle Medien. Sie sammelt Ausgaben der "Vogue" und Jacken. Die 22-Jährige ist mit dem Popstar Tom Gregory liiert. © ProSieben/Richard Hübner Olivia wechselt ihre Frisur nach Lust und Laune: mal lang, mal kurz, mal lila, mal orange. Bei GNTM möchte die 21-Jährige zeigen, dass es nicht nur eine Version von Hübsch gibt. © ProSieben/Richard Hübner Nach einer Ausbildung im Unternehmen ihres Vaters ist Melina nun bei GNTM dabei. Die 18-Jährige möchte sich für einen Wandel in der Modebranche einsetzen. © ProSieben/Richard Hübner Lara interessierte sich schon früh für Mode. Mit 6 Jahren bekam die heute 18-Jährige ihre erste Nähmaschine. Sie sammelt bunte Socken mit lustigen Motiven. © ProSieben/Richard Hübner Eliz studiert in München Jura und hat zwei Hunde. Bei "Germany’s Next Topmodel" möchte die 21-Jährige alle Frauen repräsentieren, die nicht 90/60/90-Maße haben. © ProSieben/Richard Hübner Mit ihrer GNTM-Teilnahme möchte Indira eine neue Seite an sich entdecken. Die 20-Jährige verbringt viel Zeit mit ihren Ponys, manchmal reitet sie auch auf Turnieren. © ProSieben/Richard Hübner Elisabeth malt für ihr Leben gern. Ihr Abitur hat die 21-Jährige gemeinsam mit Luca, der GNTM-Zweitplatzierten aus Staffel 17, gemacht. © ProSieben/Richard Hübner

Das sind die Nachzüglerinnen aus Staffel 18

Die Teilnahme bei GNTM 2023 ist für Ina das größte Abenteuer ihres Lebens. © ProSieben / Richard Hübner Nicole wurde beim gleichen Modelwettbewerb wie Heidi Klum entdeckt. © ProSieben / Richard Hübner Die Medizin ist ihr Beruf, aber das Modeln ist Maikes Berufung. © ProSieben / Richard Hübner Best-Ager-Kandidatin Marielena möchte bei GNTM ein Zeichen für Frauen über 50 setzen. © ProSieben / Richard Hübner Als ehemalige Profitänzerin beherrscht Zuzel ihren Körper und weiß, wie sie sich vor der Kamera bewegen muss. © ProSieben / Richard Hübner Charlene freut sich bei GNTM 2023 besonders auf außergewöhnliche Shootings, die anderen Kandidatinnen und natürlich auf Heidi. © ProSieben / Richard Hübner

"Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 16. Februar 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

+++ News zum Umstyling bei GNTM 2023 +++