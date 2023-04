Best Agerin Zuzel: "Mein Sohn hat mich überredet"

Geboren in Kuba, lebt Zuzel mit Mann und Sohn heute in der schwäbischen Gemeinde Kissing. Während die 50-Jährige unter der Woche im eigenen Kosmetikstudio arbeitet, tanzt sie am Wochenende zu Latin Music. Bei "Germany's Next Topmodel" 2023 will Zuzel zeigen, was in ihr steckt.