Das Wichtigste in Kürze In Woche 14 erwischt es ein Model: Wer hat sich mit Corona infiziert?

Die ganze Folge 14 von GNTM 2023 siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.

Hier findest du alle wichtigen Infos zu "Germany's Next Topmodel" 2023 auf einen Blick. Die Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht anschauen.

Schock für diese Kandidatin in Woche 14! Nach einem positiven Coronatest muss sich ein Model in Quarantäne begeben und darf somit auch nicht beim Entscheidungs-Walk dabei sein. Die Rede ist von: Somajia.

Somajia muss in Quarantäne

Beim Shooting ist noch alles in Ordnung: Somajia mit Modelchefin Heidi Klum und Modefotograf Kristian Schuller. © Copyright: ProSieben/Sven Doornkaat

Arme Somajia! Die Models werden während der Drehs regelmäßig auf Corona getestet. Das Testergebnis fällt für eine Kandidatin leider schlecht aus. Nachdem sich bei Somajias Test ein leichter zweiter Strich zeigt, muss sie sich in Quarantäne begeben.

Kommt Somajia trotz Corona in die nächste Runde?

Auch am Entscheidungstag ist Somajia noch immer positiv. Leider darf sie dadurch nicht mit den anderen Models beim Entscheidungs-Walk performen und muss weiterhin in Quarantäne bleiben. Es bleibt abwarten, ob Heidi am Ende von Woche 14 ein Foto für Somajia hat.

Die Antwort darauf und wie es Somajia ergeht, siehst du in Folge 14 von "Germany's Next Topmodel" 2023. Die Folge läuft am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.