Das Wichtigste in Kürze Das erste große Casting bei GNTM 2023 steht in der 6. Folge an.

Welche Topmodel-Anwärterin holt sich den ersten Job der 18. Staffel? Alle Infos findest du hier.

In Folge 6 steht das erste große Casting bei GNTM 2023 an. Welche Topmodel-Anwärterin kann sich den allersten Job der 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" sichern?

Für die Models wird es so langsam, aber sicher ernst: In Woche sechs müssen sie sich erstmals vor Kund:innen beweisen. Denn das erste große Casting steht auf dem Plan.

Vom Sedcard-Shooting zum Casting: Das ist der Kunde

Nach dem Sedcard-Shooting geht es für die Topmodel-Anwärterinnen zum ersten Casting der Staffel. Der erste Auftrag hat es direkt in sich: Gesucht wird nichts weniger als das neue Kampagnengesicht für Intimissimi. Damit wird eines der Models in die Fußstapfen von Heidi und Leni Klum treten.

Erstes großes Casting für die Models

Für die Models sei das Casting für das italienische Lingerie-Label eine große Ehre, erzählt Leona: "Ich glaub, ich würde in Tränen ausbrechen, wenn ich den Job bekommen würde […]. So einen Job zu bekommen, deutschlandweit gesehen zu werden, wäre der Wahnsinn. Wow." Beim Casting sollen die Topmodel-Anwärterinnen zeigen, dass sie sich in ihrem Körper und in der Kleidung des Kunden wohlfühlen.

Ich freue mich riesig auf das erste Casting. Das ist halt echt so der erste Schritt in das echte Modelleben. Das macht das ganze real. Vivien

Ida will den Kunden von sich überzeugen: "Ich persönlich habe gar keine Casting-Erfahrung. Ich habe auch keine richtige Modelerfahrung, das heißt, für mich ist das alles ganz neu. Deswegen freue ich mich umso mehr, dabei zu sein."

Wer ergattert den ersten Job der Staffel?

Die Auflösung, welche Kandidatin den ersten Job bei GNTM 2023 bekommt, siehst du in der 6. Folge "Germany's Next Topmodel" am Donnerstag, 23. März, um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.