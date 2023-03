Anzeige

In Folge 5 wird der Druck für zwei Models zu groß. Wer hat "Germany's Next Topmodel" freiwillig verlassen? Die Antwort gibt es hier.

Sarah hat Angst vor dem Umstyling

Sarah ist schon vor dem großen Umstyling in Woche 5 nervös. Als der Stylist neben ihr steht, bricht sie zusammen: Die Veränderung ist ihr zu viel, da hilft auch Händchenhalten mit Heidi Klum nicht mehr.

Anzeige

Anzeige

"Ich will so bleiben wie ich bin. Ich kann das nicht", sagt Sarah und fasst den Entschluss, "Germany's Next Topmodel" 2023 vorzeitig zu verlassen. Nach einer Umarmung von Heidi Klum heißt es für Sarah: Abschied von den anderen Models nehmen und dann geht es für die 20-Jährige zurück nach Hause.

Tracy ist unter den Wackelkandidatinnen

Bei der Entscheidung müssen sich die Models den Catwalk mit anderen Kandidatinnen teilen. Erst wenn das Licht auf sie fällt, heißt es: aufstehen und alles geben. Doch einige Models sind mit der Aufgabe überfordert. Heidi spricht auch Tracy auf ihre Performance an. Für die Modelchefin hat die Leistung der 25-Jährigen nachgelassen.

Anzeige

Tracy verlässt GNTM freiwillig

Dann der große Schock: "Ich habe nach langer Überlegung entschieden, auszusteigen", verkündet Tracy vor Heidi Klum und Gastjurorin Alessandra Ambrosio. "Weil ich mit dem Stress und dem Drama in der Villa nicht zurechtkomme. Ich habe die ganze Situation unterschätzt", gesteht sich Tracy ein.

Heidi hat in Tracy viel Potenzial gesehen, doch deren Entscheidung steht fest: Auch Tracy verlässt freiwillig GNTM in Folge 5.

"Germany's Next Topmodel" siehst du immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream. Nach der TV-Ausstrahlung kannst du jede Folge kostenlos und in voller Länge auf Joyn nachschauen.