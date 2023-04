Frischer Wind bei "Germany's Next Topmodel" 2023: In Woche acht überraschte Heidi Klum mit sechs neuen Models - fünf davon sind Best Agerinnen. Erfahre hier alles Wichtige über die 18. Staffel GNTM, was bis Folge 9 passiert ist, was danach bevorsteht und alles über die Models und aktuellen Gastjuror:innen.

Das passierte in Folge 9

Zurück ins Auge des Sturms? In Woche neun kehrten die Models an den Strand zurück, nachdem das Set am Huntington Beach in Folge 2 aufgrund eines heftigen Tropensturms evakuiert werden musste. Nun stand der beliebte kalifornische Bade- und Surfspot erneut im Fokus. Denn der ursprünglich für Woche zwei angedachte Catwalk wurde am Entscheidungstag erneut am Strand aufgebaut.

Gelaufen wurde in weiten Roben mit Dschungel-Optik, die dem ikonischen Kleid von Jennifer Lopez' Grammy-Auftritt im Jahr 2000 nachempfunden sind. Ob es genauso stürmisch zuging, wie beim letzten Besuch der Models?

Shooting im XXL-Greifarm

Beach-Vibes auch am Anfang von Woche neun: Das Kuscheltier-Shooting mit Starfotografin Sheryl Nields fand am Venice Beach neben einigen neugierigen Passant:innen, Paparazzi und einem feschen Skaterboy statt.

Die Aufgabe beim Kuscheltier-Shooting? In einem XXL-Greifarm mussten die Topmodel-Anwärterinnen mit kreativen Posen und einem strahlenden Lächeln punkten. Wer brachte den nötigen Spaßfaktor ans Beach-Set und konnte Heidi von sich überzeugen?

Die schönsten Fotos aus dem Kuscheltier-Shooting am Venice Beach findest du hier in der Galerieübersicht.

Folge 9 war erstmals am 13. April 2023, 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream zu sehen. Die Wiederholung läuft am 14. April 2023 um 20:15 Uhr auf sixx.

Online kannst du die ganze Folge mit dem Kuscheltier-Shooting hier ansehen.

Nikeata Thompson war Gastjurorin

Wenn man den GNTM-Familienstammbaum durchgeht, darf ein Name nicht fehlen: Nikeata Thompson. Seit vielen Jahren begleitet sie Heidi Klum als Choreografin und Stage-Coachin. Jahr für Jahr hat sie wertvolle Tipps, Tricks und Kniffe für die Topmodel-Anwärterinnen. Denn nicht nur ein mittelmäßiger Walk lässt sich mühelos verbessern. Die Stage-Coachin arbeitet vor allem auch an der Personality der Models. Denn nur, wer mit sich selbst im Reinen ist, kann auch nach außen eine gelassene und selbstsichere Art ausstrahlen.

Nikeata Thompson ist Gastjurorin in Folge 9 von "Germany's Next Topmodel" 2023 © ProSieben / Richard Hübner

Power-Posing mit Nikeata Thompson

Auch in Staffel 18 unterstützte Nikeata Thompson Heidi Klum und ihr Team nicht nur als Gastjurorin, sie bereitete auch die Kandidatinnen auf den Beach-Walk am Entscheidungstag vor. Die Aufgabe: Neben einem selbstbewussten Walk sollen die GNTM-Anwärterinnen mit drei starken Posen glänzen. Wer konnte beim Catwalk-Teaching bei Nikeata Thompson punkten?

Wer ist raus nach Folge 9?

Auch in Woche neun ging die GNTM-Reise für eine Kandidatin zu Ende. Sie konnte weder beim Kuscheltier-Shooting am Venice Beach noch beim Entscheidungs-Walk Heidi Klum mit ihrer Leistung überzeugen. Welches Model die Heimreise antreten musste, siehst du im Clip.

Das war Folge 8

Eine spannende Folge geht zu Ende, denn in Folge 8 trafen sechs neue Models bei "Germany's Next Topmodel" 2023 ein - unter ihnen auch fünf Best Agerinnen. Wer sind die Nachzüglerinnen und wie kam ihr spätes GNTM-Debüt an?

Die Nachzüglerinnen sind angekommen

In Folge 8 lüftete Heidi Klum endlich ein lang gewahrtes Geheimnis. Schon seit Beginn der Staffel munkelte man, dass der diesjährige Cast noch nicht komplett sei. Nun schenkt die Modelchefin allen reinen Wein ein und schickt sechs Nachzüglerinnen nach Los Angeles. Wer sind die bisher unbekannten Frauen und wie schlagen sie sich bei ihren ersten Challenges?

Wer ist raus nach Folge 8?

In Folge 8 erwartete die Kandidatinnen neue Konkurrenz. 6 Models stießen dazu, sie wollen den 13 verbliebenen Kandidatinnen den Titel Germany's Next Topmodel streitig machen. Doch auch in dieser Woche müssen Heidi Klum gleich mehrere Models verlassen - und mindestens eine davon war gerade erst nach L. A. gereist.

Folge 8 gab es am 6. April, 20:15 Uhr, auf ProSieben und im Livestream zu sehen.

Online kannst du die ganze Folge mit den Nachzüglerinnen hier ansehen.

Wer sind die Kandidatinnen?

Mit Spannung wurde erwartet, wer sich in diesem Jahr auf große Reise mit Heidi Klum begeben wird: Zunächst 29 Frauen hat die Modelchefin in ihre Heimat Los Angeles eingeladen.

Hier stellen sich die GNTM-Kandidatinnen vor. Wer ist dabei und was sind ihre Geschichten? Einen Überblick gibt die Galerie mit allen Models der 18. Staffel. Hier erfährst du noch mehr:

