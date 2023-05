Das Wichtigste in Kürze In Woche 13 werden die Kandidatinnen von ihren Liebsten in Los Angeles überrascht. Darunter sind auch einige Boyfriends.

Das langersehnte Wiedersehen mit Freund:innen und Familie sorgt für überwältigende Emotionen.

Alle Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht ansehen.

Seit Wochen verweilen die GNTM-Anwärterinnen tausende Kilometer von ihren Liebsten entfernt. In Woche 13 ist die Freude deshalb riesig! Denn Heidi Klum hat Family und Friends der Models nach Los Angeles eingeladen.

In Folge 13 von GNTM 2023 kämpfen Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen um den Einzug in die Top 10. Anna-Maria, Coco, Ida und ihre Konkurrentinnen müssen sich zunächst beim "Rich Girl"-Shooting beweisen. In einem luxuriösen Penthouse über den Dächern von L.A. werden die It-Girl-Qualitäten der Kandidatinnen von Heidi Klum und Starfotograf Yu Tsai auf die Probe gestellt. Nach dem Shooting wartet zudem eine große Überraschung auf die Models: Heidi hat Familie und Freund:innen der Kandidatinnen nach Los Angeles eingeladen.

Gänsehaut bei Heidi Klum

"Hi, ich bin Jeffrey. Ich bin der Verlobte von Anna-Maria und ich bin hier für die ganz große Überraschung." Gesagt, getan: Während ihres "Rich Girl"-Shootings erkennt Anna-Maria plötzlich ihren Verlobten auf einem ihrer Fotos. Dieser hatte sich klammheimlich in Anna-Marias Rücken auf das Bild geschlichen. Als die 24-Jährige sich umdreht und merkt, dass sich ihr Verlobter tatsächlich im Penthouse befindet, brechen alle Dämme. Bei Anna-Maria fließen Freudentränen. "Oh wie süß, jetzt habe ich ein klein wenig Gänsehaut gekriegt. Liebe ist das Allerschönste", ordnet Heidi Klum den rührenden Moment ein.

Gemeinsamer Einzug ins Penthouse

Jeffreys und Anna-Marias Wiedersehen sollte bei Weitem nicht die einzige emotionale Szene in Folge 13 von GNTM 2023 bleiben. Bei Mirellas Mutter kullern die Tränen - schon bevor sie ihre Tochter überrascht. Als die beiden schließlich aufeinandertreffen, wird es noch emotionaler. Mutter und Tochter fallen einander in die Arme. "Ich bin sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", so Mirella.

"Die Freude war so groß, dass meine Freundin da stand. Das ist so eine andere Freude. Man kann sich austauschen, man ist so glücklich und hibbelig": Auch bei Best-Ager-Model Nicole ist Heidi Klums Überraschungsaktion ein voller Erfolg. Nach dem Shooting ist für die Topmodel-Anwärterinnen die große Wiedersehensfreude aber längst nicht vorbei, im Gegenteil: Die Models dürfen gemeinsam mit ihren Liebsten für den Rest der Woche in das luxuriöse Penthouse einziehen.

Freund steckt Nina Verlobungsring an den Finger

So können auch Nina und ihr Verlobter Marvin die gemeinsame Zeit in Los Angeles genießen. Marvin hat sich für seinen Besuch bei seiner Angebeteten etwas Besonders einfallen lassen: Er hat Ninas Verlobungsring dabei und steckt ihn der 22-Jährigen wie bei einem Heiratsantrag an den Finger.

"Weil ich Angst hatte, den zu verlieren, hab ich den zu Hause gelassen, deswegen ist es umso schöner, dass er den jetzt mitgebracht hat, weil ich dann doch gemerkt hab, als ich hier war, dass da was fehlt", erklärt Nina nach dem emotionalen Moment.

Wer kann den Besuch seiner Liebsten am besten als Motivationsschub nutzen und für wen endet das Abenteuer GNTM 2023?