Das Wichtigste in Kürze In Woche 5 lädt Heidi Klum zum großen GNTM-Umstyling 2023 ein. Alles, was du darüber wissen musst, erfährst du hier.

Einige Topmodel-Anwärterinnen bekommen eine sichtbare Veränderung. Wie sie nach ihrem Makeover aussehen, siehst du in unserem Vorher-nachher-Vergleich.

In Staffel 18 geht es nicht nur den Kandidatinnen an die Haare. Auch Modelchefin Heidi Klum unterzieht sich ihrem ersten eigenen Umstyling.

Das gab es noch nie: Beim großen Umstyling in der 5. Folge von "Germany's Next Topmodel" bekommen nicht nur die Models ein Makeover. Auch Weltstar Heidi Klum lässt sich umstylen.

+++ Update, 16. März 2023 +++

Bei Heidi purzeln die Haare

Beim großen Umstyling in der 5. Woche von "Germany's Next Topmodel" nimmt Modelchefin Heidi Klum selbst Platz auf einem ihrer Friseur:innenstühle. "Schnipp, schnapp, Haare ab!" Tatsächlich lässt sich auch Heidi heute umstylen. Ein Novum in 18 Staffeln GNTM!

Prompt setzt Star-Hairstylist Andy LeCompte die Schere bei dem Weltstar an und siehe da: Bei Heidi purzeln ebenfalls ganze Haarbüschel. Die Models im Umstyling-Raum sind überrascht wie begeistert.

Ich find's richtig cool, dass sie das macht! Lara

Somajia schielt mit großen Augen auf das Überraschungs-Umstyling der Modelchefin. "Ich dachte, das wäre ein Spaß. Aber die haben wirklich Heidis Haare geschnitten, for real", meint die 20-Jährige. Auch Kandidatin Cassy feiert Heidis Aktion: "Find ich cool. Ein bisschen Solidarität mit uns!"

Gefällt Heidi ihr neuer Look?

Nachdem alle Looks finalisiert sind, steht der berühmt-berüchtigte First Look im Spiegel an. Wie die Topmodel-Anwärterinnen sieht auch Heidi Klum erst nach dem Umstyling ihren neuen Look. Wie reagiert die Modelchefin auf ihr Makeover? Die Spannung steigt.

Heidi wagt als Erste einen Blick in den Spiegel. Der Weltstar ist sichtlich begeistert und freut sich über den neuen Look. Auch den Topmodel-Anwärterinnen gefällt ihr neues Aussehen: Ein kollektives "Mega" tönt durch den Raum.

Hedi strahlt nach ihrem Makeover: © ProSieben / Richard Hübner

+++ Update, 14. März 2023 +++

Zwölf Models sollen einen neuen Look bekommen

"Direkt zack, und die Hälfte meiner Haare war ab": Beim Umstyling in der 5. Folge von "Germany's Next Topmodel" erwarten die Kandidatinnen radikale Veränderungen. Heidi Klum hat zwölf Models ausgewählt und gibt sie für ihren neuen Look in die Hände von Profi-Stylist:innen. Madonna, Beyoncé, Miley Cyrus, Khloé Kardashian: Die Liste der Hollywoodstars, mit denen Heidis Stylist:innen schon zusammengearbeitet haben, ist lang. Jetzt zaubern sie den GNTM-Models neue Looks.

Alle Models sind in super guten Händen. Diesen Menschen vertraue ich auch selbst meine Haare an. Heidi Klum

Premiere: Heidi Klum bekommt ein Umstyling

Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" nimmt Modelchefin Heidi Klum höchstpersönlich im Friseur:innenstuhl Platz.

Ich bin voll schockiert, ich dachte, das wäre ein Spaß. Aber die haben wirklich Heidis Haare geschnitten, for real. Somajia

Wünsche und No-Gos: Welche Makeovers erwarten die Kandidatinnen?

Kurz vor ihrem Makeover äußern sich einige Kandidatinnen am Set. Einzelkämpferin Anya freut sich auf ihren neuen Look: "Ich bin die ganze Zeit schon am Zittern, weil ich einfach so Bock habe. Ich bin so gespannt, was ich bekomme. Ich möchte unbedingt irgendwas Unnatürliches: also Pink oder Lila oder Blau." Sarah bangt dagegen um ihre langen braunen Haare: "Ich bin mit einem sehr unwohlen Gefühl in den Tag gestartet, ich hatte auch Albträume, dass meine Haare abgeschnitten werden." Selma setzt sich mit gemischten Gefühlen in den Friseur:innenstuhl: "Ich bin auf jeden Fall gerade sehr unzufrieden und habe deshalb Bock auf eine Veränderung. Ich hoffe aber, dass ich nicht diejenige mit der größten Veränderung bin."

Wie sich ihr Look verändert, sehen die Topmodel-Anwärterinnen erst nach ihrem Umstyling. Gehen die Wünsche der Kandidatinnen in Erfüllung oder müssen sie sich mit komplett neuen Frisuren anfreunden?

Die Auflösung zur Frage, welchen neuen Look Weltstar Heidi Klum bekommt, siehst du am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.

+++ Ursprüngliche News +++

Das große Umstyling in Folge 5

Schnipp, schnapp, Haare ab! Das große GNTM-Umstyling in Staffel 18 steht an und Heidi Klum gibt ihre Topmodel-Anwärterinnen für einen neuen Look in die Hände von Profi-Stylist:innen. Wer muss sich mit einer komplett neuen Haarfarbe anfreunden? Wer bekommt einen Pony? Wer muss sich von seinen langen Haaren trennen? Schon im Vorfeld haben sich Cassy, Somajia und Elsa zum Thema Umstyling geäußert:

Wird auch Heidi Klum umgestylt?

Im Trailer zur kommenden Folge sehen wir: Heidi Klum selbst nimmt im Friseur:innenstuhl Platz. Offenbar bekommen nicht nur die Models ein Makeover. Wird sich der Weltstar dem ersten eigenen Umstyling in 18 Staffeln "Germany's Next Topmodel" unterziehen? Das wäre eine absolute Premiere.

Die Antwort und die Auflösung, welche Topmodel-Anwärterinnen einen neuen Look bekommen, siehst du am Donnerstag, 16. März 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.