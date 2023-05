GNTM 2023 - Alle Infos zum Finale: Termin und Ort enthüllt

Das Wichtigste in Kürze Heidi Klum hat das Datum des Finales von "Germany's Next Topmodel" 2023 verraten. Es findet am 15. Juni statt.

Der Austragungsort der fulminanten Liveshow steht ebenfalls. Köln darf sich über den Zuschlag freuen. Alle Details dazu liest du im Artikel.

Die wichtigsten Infos rund um GNTM 2023 findest du hier. Welche Models schon raus sind und wer noch dabei ist, erfährst du in unserer Kandidatinnen-News.

Auf ihrem Instagram-Kanal verrät Heidi Klum das Finaldatum der aktuellen Staffel "Germany's Next Topmodel". Wann und wo es stattfindet, erfährst du hier.

Heidi Klum verrät Finaldatum via Instagram

Nicht nur GNTM-Fans wissen, dass das große Staffelfinale Jahr für Jahr mit einem Knall endet. Gerade deshalb fiebern Zuschauer:innen jeden Alters dem letzten Abend der Staffel weit im Voraus entgegen. Umso erfreulicher, dass Heidi Klum in diesem Jahr das Datum und die Örtlichkeit deutlich früher als in den Vorjahren preisgibt.

Am 15. Juni findet das große Finale statt

In einer Instagram-Fragerunde auf ihrem Account beantwortete sie kürzlich die Frage nach dem Finaldatum klar. "Am 15. Juni", verriet die Modelchefin dort auf Nachfrage. Fans können sich das Datum also schon mal fett im Kalender anstreichen, denn eines ist klar: Auch in diesem Jahr wird Heidi Klum und ihr Team ein fulminantes Aufgebot an Gästen und Showeinlagen bieten. Dazu erfährst du hier bald mehr.

Köln bleibt Austragungsort

Doch das Datum ist nicht das Einzige, was das Topmodel in der Fragerunde verrät. Auch der Austragungsort steht bereits. Die Stadt Köln kann sich freuen, ein weiteres Mal das große Finale austragen zu dürfen. Denn an diesem Abend wird geklärt, wer Germany's Next Topmodel" 2023 wird.

Das große Finale von "Germany's Next Topmodel" siehst du am 15. Juni. Bis dahin läuft die Show wie gewohnt donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

