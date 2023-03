Das Wichtigste in Kürze Für die Models wird es so langsam, aber sicher ernst: In Woche sechs müssen sie sich erstmals vor Kund:innen beweisen. Denn das erste große Casting steht auf dem Plan.

Welche Topmodel-Anwärterin sich den ersten Job der 18. Staffel sichern konnte, erfährst du hier.

In Folge 6 stand das erste Casting bei GNTM 2023 an. Welche Topmodel-Anwärterin schnappt sich den allerersten Job der 18. Staffel und tritt damit in die Fußstapfen von Heidi und Leni Klum?

+++ Update, 23. März 2023 +++

Heidi verkündet: Mega-Casting für Intimissimi

In Woche 6 erfahren die Models von Heidi Klum, dass es für sie nach dem Sedcard-Shooting zum ersten Casting der Staffel geht. Und nicht nur zu irgendeinem Casting: Der erste Kunde ist kein Geringerer als das italienische Lingerie-Label Intimissimi. Kein Wunder, dass die Topmodel-Anwärterinnen völlig aus dem Häuschen sind. "Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, dass die Castings anfangen", freut sich Selma. Auch für Leona sei das Intimissimi-Casting etwas Besonderes, "vor allem weil das Heidi und Leni schon vorher gemacht haben".

Große Kampagne: "Jeder möchte den Job"

Gesucht wird das neue Markengesicht für Intimissimi, das deutschlandweit in allen Stores und in einer digitalen Kampagne zu sehen sein wird. Der Job ist eine riesige Chance für die Models, das weiß auch GNTM-Kandidatin Selma: "Fette Kampagne. […] Ich glaube, jeder möchte den Job, und ich möchte den natürlich auch unbedingt haben."

Die Models präsentieren sich dem Kunden: Das ist die Aufgabe

Beim Casting präsentieren sich die Models nacheinander in Lingerie. Dem Kunden sei wichtig, dass sich die Topmodel-Anwärterinnen in ihrer Haut und in der Unterwäsche wohlfühlen. "Der Walk sollte stark sein, selbstbewusst, aber auch elegant und feminin." Welche Models können einen bleibenden Eindruck beim Kunden hinterlassen und schaffen es in die engere Auswahl?

Sechs Models werden zum Fotoshooting eingeladen

Cassy macht den Anfang und kann direkt mit ihrer selbstbewussten Art punkten. "Cassy ist uns positiv aufgefallen, weil sie eine gute Energie hatte", erklärt Elena Göcke von Intimissimi. Auch Ida überzeugt mit ihrem sicheren Auftreten und darf sich im Fotoshooting noch einmal beweisen.

Ebenfalls in die engere Auswahl kommen Leona und Anna-Maria. Auch Vivien fällt dem Kunden positiv auf: "Sie hat einen Mega-Ausdruck im Gesicht. Sie hat tolle Augen, einen tollen Körper, bringt wahnsinnig viel mit."

Schließlich ist es Somajia, die als letzte Kandidatin noch eine Chance auf den begehrten Kampagnen-Job bekommt.

Wer schnappt sich die begehrte Kampagne?

Nach dem Fotoshooting in der zweiten Runde betont der Kunde, dass sich alle Models sehr schön präsentiert haben. Letztlich fällt die Entscheidung aber auf:

Ida, you are the one! Matteo Veronesi, , CEO Intimissimi Worldwide

Ohne Casting-Erfahrung zum ersten Job

Ida ergattert den ersten Job in Staffel 18 - und das ohne Casting-Erfahrung, wie das Model offenbart. "Ich fühl mich so gut. Dieses Gefühl hatte ich noch nie und es ist unbeschreiblich", zeigt sich die 23-Jährige überwältigt. Für den Kunden ausschlaggebend sei Idas "wahnsinnig mühelose Eleganz" gewesen: "Man hat gemerkt, dass es ihr leichtfällt, verschiedene Posen zu zeigen, schöne Gesichter zu zeigen, egal, ob sie ernst geguckt hat oder auch gelächelt hat: Das war immer eine andere Ida." Jetzt darf die Topmodel-Anwärterin in die Fußstapfen von Heidi und Leni Klum treten.

