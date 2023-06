Das Wichtigste in Kürze Die 18. Staffel von "Germany's Next Topmodel" läuft immer donnerstags auf ProSieben.

Hier findest du alle Bilder der Models auf einen Blick.

Die Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht anschauen.

Die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" ist in vollem Gange. Hier findest du die schönsten Aufnahmen von den Shootings und die besten Momente.

"Cirque du Soleil"-Fotoshooting in Folge 17: Das sind die spektakulärsten Bilder

Das letzte Shooting vor dem großen GNTM-Finale 2023 steht an. Diese Woche schlüpfen die Models in die Rolle von "Cirque du Soleil"-Artist:innen und posieren in schwindelerregender Höhe auf einem Trapez.

Die Schwierigkeit: extravagante Posen, Höhe und die Angst davor, ins Wasser zu fallen. Wenn das passiert, ist das Shooting für die jeweilige Kandidatin sofort vorbei, egal ob sie ein Foto hat oder nicht. Während des Shootings achten Heidi Klum und Starfotograf Max Montgomery auf jedes Detail, schließlich geht es um den Einzug ins Finale. In der Galerie haben wir für euch die schönsten Bilder des "Cirque du Soleil"-Fotoshootings zusammengestellt.

"Harper's Bazaar"-Covershooting in Folge 16: Das sind die schönsten Fotos

In Woche 16 stand für die Kandidatinnen das lang ersehnte "Harper's Bazaar"-Covershooting mit Starfotograf Regan Cameron an. Es galt jedoch nicht nur Modelchefin Heidi Klum von sich zu überzeugen, sondern auch "Harper's Bazaar"-Chefredakteurin Kerstin Schneider. Um die hohen Anforderungen des Magazins zu erfüllen, nahm sie die Models beim Shooting in der Wüste ganz genau unter die Lupe und achtete auf jedes kleinste Detail. Wir haben für euch die schönsten Bilder des Shootings eingefangen und in einer Galerie zusammengestellt.

Unterwasser-Shooting in Folge 15: Das sind die schönsten Fotos

In Woche 15 wurde es nass und sexy. Beim Unterwasser-Shooting mit Starfotograf Russell James posierten die Models in einem großen, pinken Tank gefüllt mit Wasser. Das Schwierige daran war, lange die Luft anzuhalten, die Augen zu öffnen und vor allem einen entspannten Gesichtsausdruck zu behalten. Einige Kandidatinnen konnten in der Unterwasserwelt besonders von sich überzeugen. Die schönsten Bilder vom Unterwasser-Shooting findest du in dieser Galerieübersicht.

Die Models werden zu Wüsten-Königinnen: Die Fotos aus dem Shooting mit Kristian Schuller in Folge 14

Es wird extravagant, denn die Models posieren in Woche 14 vor atemberaubender Kulisse. Mit Badehaube und flatterndem Stoff bekleidet, müssen sie in der Wüste Nevadas beeindruckende Posen zeigen. Abgelichtet werden sie von keinem Geringeren als Starfotografen Kristian Schuller, der schon mehrmals bei GNTM zu Gast war. Er hat hohe Anforderungen an die Models und weiß genau, wie sie ihre Kleider in Szene setzen sollen. Die schönsten Momente des Shootings zeigen wir dir hier in der Galerie.

Glamour pur! Alle Fotos der Top 10 beim "Rich Girl"-Shooting in Folge 13

Glitzer und Glamour bei "Germany's Next Topmodel": Beim Fotoshooting mit Yu Tsai verwandeln sich die Topmodel-Anwärterinnen in stylishe It-Girls. Der Starfotograf ist bereits zum vierten Mal bei GNTM dabei und bekannt für seine hohen Ansprüche. In Folge 13 shootet er diesmal die Models in einem Luxus-Penthouse in Downtown Los Angeles. Eingekleidet von den Star-Designern Saint Laurent, Vauthier, Costello und Dundas posieren die Models mit Champagnerflaschen und Diamanten. Alle Fotos vom Glamour-Shooting findest du hier in der Übersicht.

Eine Reise durch die Musikgeschichte: Das sind die schönsten Fotos aus Folge 12

In Woche zwölf wurde es bunt, laut und vor allem musikalisch: Die Models begaben sich mit Starfotograf Derek Kettela auf eine Reise durch die Musikgeschichte. Von 70s-Disco über Punk aus den 80er-Jahren bis hin zu 90s-Hip-Hop: Die Models mussten sich an den Vibe der jeweiligen Dekade anpassen. Einige Kandidatinnen konnten als Bandmitglieder besonders überzeugen. Wir haben für dich die schönsten Momente des Shootings eingefangen und in einer Galerie zusammengestellt.

Kuscheltier-Shooting in Folge 9: Das sind die schönsten Bilder

In Woche neun stand ein Fotoshooting am Venice Beach mit Starfotografin Sheryl Nields an. Vor der beeindruckenden Beach-Kulisse schwebten die Topmodel-Anwärterinnern in einem überdimensionalen Kuscheltier-Automaten. Die Aufgabe: mit Körpereinsatz, kreativen Posen und einem strahlenden Lächeln im XXL-Greifarm posieren. Einige Models konnten in ihren sportlich-metallischen Outfits am Set überzeugen. Die schönsten Bilder vom Kuscheltier-Shooting findest du hier in der Galerieübersicht.

Sedcard-Shooting in Folge 6 und Folge 8: Alle Model-Sedcards

Das große Sedcard-Shooting stand in Woche sechs und für die Nachzüglerinnen in Woche acht an. Wer hier herausragende Leistungen erbringt, legt den Grundstein für eine erfolgreiche Modelkarriere. Denn: Die Sedcard ist die Visitenkarte eines Models. Kund:innen in aller Welt entscheiden unter anderem auf Basis der Sedcard, wen sie einladen oder buchen. Wir haben alle Sedcard-Fotos der Models für dich zusammengestellt.

Umstyling in Woche 5: Der Vorher-nachher-Vergleich

In Folge 5 stand das langersehnte Umstyling an. Auch in diesem Jahr hat Modelchefin Heidi Klum nur die besten der besten Stylistinnen Hollywoods geladen, um den jungen Frauen atemberaubende Typveränderungen zu bescheren. Die Makeovers reichen dabei von Pixie- und Wolf-Cuts hinzu Extensions und Braids. Doch seht selbst, wie sehr sich die Topmodel-Anwärterinnen verändert haben.

Shooting in Folge 4: Die Models tauchen in eine verwunschene Welt ein

Für die Kandidatinnen ging es diese Woche beim großen Shooting mit dem Fotografen Brian Bowen Smith auf eine verwunschene Reise. Sie besuchen eine Welt, die angelehnt ist an die Szenerie des verrückten Hutmachers aus "Alice im Wunderland". Passend dazu tragen die Models extravagante Hüte, die sie gekonnt einsetzen müssen.

Doch nicht nur der Umgang mit den Hüten steht heute unter der strengen Beobachtung von Heidi, sondern auch die Mimik und die Emotionen der Topmodel-Anwärterinnen. Wer diese Aufgabe gut meistert, kann sich auf ein wunderschönes märchenhaftes Foto am Ende der Woche freuen. Wir haben für dich die schönsten Bilder des Shootings zusammengestellt.

Den ganzen Bericht zur 4. Folge findest du hier.

Vier-Jahreszeiten-Walk: Die Entscheidung in Folge 3 ist gefallen

Da in der letzten Folge keine Entscheidung stattfand, mussten diese Woche zwei Kandidatinnen die Show bereits nach dem Videodreh verlassen. Für die restlichen Models ging es anschließend zum großen Entscheidungs-Walk.

Mit seinem Vier-Jahreszeiten-Thema stellt der Walk in dieser Folge eine besonders große Herausforderung dar und verlangt den Kandidatinnen einiges an Können ab, schließlich wollen alle vier Untergründe stolperfrei gemeistert werden. Wir haben die schönsten Impressionen für dich festgehalten.

Den ganzen Bericht zur 3. Folge findest du hier.

Das erste Shooting in Folge 2 vor malerischer Kulisse

Für die Kandidatinnen wird es in Folge 2 von GNTM ernst: Das erste Shooting findet in Hollywood statt - in Beachwear. Als wäre das nicht Herausforderung genug, treten die Models im Duell gegeneinander an.

Wer die jeweilige Partnerin ist, dürfen die Frauen selbst entscheiden. Die Gewinnerin erhält einen Punkt. Auch die Wahl der Outfits liegt in den Händen der Models.

Fotografin ist diesmal Modelchefin Heidi höchstpersönlich.

Den Bericht zur ganzen Folge 2 liest du hier.

GNTM 2023: Alle Models auf einen Blick

Das Geheimnis um die Models der neuen Staffel "Germany's Next Topmodel" ist gelüftet. Seit einigen Tagen kannst du dir spannende Infos zu allen 29 Kandidatinnen anschauen. Die erste Bilderstrecke zu den Models gibt es hier bereits.

Übrigens findest du auf dieser Seite auch künftig alle Shootings der laufenden GNTM-Staffel. Schau wieder vorbei!

Riesiges Heidi-Klum-Wandgemälde zum Staffelstart

Das ist mal ein echter Hingucker: Das Künstlerkollektiv Concrete Candy hat zum Staffelstart von "Germany's Next Topmodel" die Neuköllner Innenstadt sichtlich aufgewertet. 15 Meter hoch besprühten neun Künstler:innen 180 Quadratmeter Hauswand. Das Mural, so heißen die Graffitis, die ganze Häuserfassaden überziehen, kann am Herrmannplatz bestaunt werden.

Doch damit nicht genug: Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt Heidi Klum, mit Clips aus dem Trailer der neuen Staffel bestrahlt, an der Hauswand zu tanzen. Denn das Graffiti wird nachts mit Motion-Mural-Technologie beleuchtet.

Den ganzen Bericht zum Kunstwerk liest du hier.

Heidi Klum zeigt neuen Staffel-Look

Seit Neujahr steht der Starttermin für die neue "Germany's Next Topmodel"-Staffel fest. Und Heidi Klum meldete sich mit einem Instagram-Post zu Wort und zeigte den frischen Look von Staffel 18. Für die aktuelle Kampagne hüllt sich die Modelchefin in ein luftig-leichtes Kleid mit kräftiger und vielfältiger Farbgebung. Doch seht selbst:

Die Vorfreude steht Heidi Klum nicht nur ins Gesicht geschrieben, sie bringt sie auch zum Ausdruck: "Ich freue mich riesig - endlich geht es wieder los!", kommentiert das Supermodel seinen Post.

Bereits im November hatte Heidi Klum auf Instagram verraten, dass es für ihre Nachwuchsmodels nach Los Angeles geht. Das Topmodel zeigt sich begeistert von der kommenden Staffel und den Topmodel-Anwärterinnen: "Ich freue mich auf eine neue, sicherlich spannende Reise mit meinen Kandidatinnen."

Die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" siehst du jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben und auf Joyn.

In Folge 2 von GNTM 2023 gab es einen dramatischen Sturm, deswegen musste das Set evakuiert werden. Die heftigen Sturm-Szenen bei GNTM 2023 gibt es auch im Video. Wir erklären nach dem GNTM-Abbruch: Wer ist raus bei GNTM und wer ist noch dabei?

Das sind die neuen Kandidatinnen bei GNTM 2023: Anna Maria, Anya, Cassy, Coco, Eliz, Elsa, Emilia, Ida, Jülide, Juliette, Katja, Lara, Leona, Melina, Melissa, Mirella, Nina, Olivia, Sarah, Selma, Slata, Somajia, Tracy, Vivien und Zoey.

Wir fassen alle Informationen zu Germany's Next Topmodel 2023 zusammen und zeigen alle Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 18.