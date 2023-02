Let the Games Begin!

Für die Kandidatinnen wird ein Traum Wirklichkeit: Sie laufen ihre erste Fashionshow in Roben von Peter Dundas. Wer überzeugt und für wen platzt der Traum? "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 18. Staffel ab 16. Februar 2023 auf ProSieben.