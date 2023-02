GNTM: Alle Infos im Überblick

Die 18. Staffel "Germany's Next Topmodel" beginnt am 16. Februar direkt in Los Angeles. Jetzt sind auch die Models bekannt. Schau dir den offiziellen Trailer an, erfahre alles über die Gastjuror:innen in Folge 1 und bestaune den neuen Staffel-Look.