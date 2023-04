Als eine von sechs Nachzüglerinnen überzeugt die 53-jährige Marielena mit ihrer positiven Ausstrahlung prompt. Im Interview mit ProSieben spricht das Best-Ager-Model über ihre Motivation für ihre GNTM-Teilnahme. Zudem appelliert sie an andere Frauen, ihre Träume zu verwirklichen.

In Folge 8 von GNTM 2023 ist Marielena als eine von fünf Best Agerinnen zu Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen gestoßen. Mit 53 Jahren ist die Frankfurterin nun die älteste Teilnehmerin der 18. Staffel. Schon bei ihrem ersten Auftritt bei GNTM wurde deutlich, dass die Stewardess mit ihrem Alter keine Probleme hat und sich ihrem Körper richtig wohlfühlt. Deshalb hat sie sich bei GNTM beworben und sich so in der zweiten Lebenshälfte einen großen Traum erfüllt.

GNTM 2023: Marielena will andere Frauen ermutigen

"Meine Message ist, ich möchte Frauen ermutigen, ihre Träume zu leben." Im Interview mit ProSieben ruft Marielena Frauen ihres Alters dazu auf, es ihr gleichzutun. Schließlich habe jeder Mensch Träume und außerdem sei das Leben mit 50 Jahren längst nicht vorbei. Ganz im Gegenteil:

Wenn ich Glück habe, habe ich noch 45 Jahre vor mir. Vielleicht auch 50. Marielena

Marielena: "Kann mein Leben leben, wie ich will"

Marielena sieht sich gerade erst am Anfang der zweiten Hälfte ihres Lebens. In diesem Lebensabschnitt hat die 53-Jährige noch viel vor. "Ich kann alles erreichen. Ich kann mein Leben leben, wie ich will", so die Frankfurterin. Diese positive, lebensfrohe Einstellung wünscht sich Marielena auch von anderen Frauen in ihrem Alter:

Ich möchte andere Frauen motivieren, einfach zu machen, einfach zu leben, weil wir es verdient haben. Marielena

Sich in seinem Körper wohlfühlen und sich unabhängig vom Alter Träume erfüllen, das ist also Marielenas Appell an die Zuschauer:innen. Deshalb verwundert es nicht, dass die 53-Jährige mit einem Nacktshooting keine Probleme hätte. "Davor habe ich keine Angst. Ich mag mich. Ich mag meinen Körper", stellt Marielena klar.

Wie es für Marielena in der 18. Staffel von GNTM weitergeht, siehst du donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.