GNTM 2023 - Kandidatin Slata hat keine Angst vorm Umstyling

Das Wichtigste in Kürze Slata schaut sich bis heute alte Shows von Victoria’s Secret an. Für das Label zu modeln, wäre für sie ein absoluter Traumjob. Durch "Germany's Next Topmodel" könnte das wahr werden.

Die in Russland geborene Slata will bei "Germany's Next Topmodel" 2023 den Grundstein für ihre Karriere legen. Ein anderer Beruf kam nie infrage für Slata - sie wollte schon als Kind Model oder Prinzessin werden.

Das ist GNTM-Kandidatin Slata

Slata kennt das Rampenlicht bereits: Als Tänzerin steht sie regelmäßig auf der Bühne. Bei "Germany's Next Topmodel" will die 19-Jährige ihrer wahren Leidenschaft nachgehen und anderen "zeigen, dass es möglich ist, den eigenen Traum zu leben".

Die Studentin ist sich sicher, dass man das Schicksal selbst in die Hand nehmen muss, um seine Träume zu erfüllen.

Ich möchte jedem den Mut geben, Dinge zu tun, die er sich aufgrund der Reaktion anderer nicht traut, und die Kraft, die eigenen Träume endlich in die Realität umzusetzen. Slata

Mit Zielstrebigkeit zum Sieg

Slata rechnet sich gute Chancen aus, bei GNTM viele Modeljobs abzuräumen. Im Interview verrät sie, dass sie fest an sich glaubt und sehr zielstrebig ist. Die selbstbewusste 19-Jährige will hart an sich arbeiten, um sich ihren großen Traum zu erfüllen.

Auf der Bühne fühlt sich Slata am wohlsten, sie macht sich keine Sorgen, die Challenges auch in stressigen Situationen gut zu meisten. "Mit ein bisschen Talent gemischt mit Übung bin ich mir sicher, dass ich ein super Model sein werde", sagt die 19-Jährige.

Slata hat Lust auf Veränderung

"Germany's Next Topmodel" gehört für Slata zu ihrer Kindheit. Nach dem Abitur will sie jetzt endlich selbst für ihren Traum vom Modeln kämpfen.

Auch der Gedanke an das große Umstyling macht der Studentin keine Angst. Sie ist gespannt darauf, wie Heidi Klum sie verändern möchte. Vor einer komplett "verrückten Veränderung" hat Slata allerdings schon ein wenig Bammel.

Ob Slata mit ihrer selbstbewussten Art überzeugen kann, siehst du ab 16. Februar bei "Germany's Next Topmodel" Staffel 18