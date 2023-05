Anzeige

Schock für Kandidatin Somajia in Woche 14! Nach einem positiven Corona-Test muss sich die Kämpferin in Quarantäne begeben und darf somit auch nicht beim Entscheidungs-Walk performen.

Beim Shooting ist noch alles in Ordnung

Somajia mit Modelcehefin Heidi Klum und Modefotograf Kristian Schuller beim Shooting in Folge 14 © Copyright: ProSieben/Sven Doornkaat

Das Wüsten-Shooting mit Fotograf-Legende Kristian Schuller nutzt Kandidatin Somajia, um ihre Wandelbarkeit zu beweisen. Besonders Modelchefin Heidi Klum ist von Somajias Shooting-Performance positiv überrascht.

Ich liebe zu sehen, wie fokussiert Somajia heute ist bei der Arbeit. Heidi Klum

Beim Shooting zeigt sich die Kandidatin von einer anderen Seite und ist auch selbst mit ihrer Performance rundum zufrieden.

Anzeige

Anzeige

Somajia muss in Quarantäne

Arme Somajia! Die Models werden während der Drehs regelmäßig auf Corona getestet. Das Testergebnis fällt für eine Kandidatin leider schlecht aus. Nachdem sich bei Somajias Test ein leichter zweiter Strich zeigt, muss sie sich in Quarantäne begeben.

Das trifft nicht nur Somajia selbst, sondern auch Freundin und Zimmernachbarin Olivia. Die 22-Jährige ist sehr traurig und fühlt mit ihrer Freundin. Ein kleiner Lichtblick: Somajia geht es so weit gut, sie verspürt keine Symptome.

Anzeige

Somajia lässt sich nicht unterkriegen

Auch am Entscheidungstag ist Somajia noch immer positiv. Leider darf sie so nicht mit den anderen Models beim Entscheidungs-Walk performen und muss weiterhin in Quarantäne bleiben. Aber die Langeweile lässt sie kreativ werden ...

Mir ist langweilig und ich habe Bock zu walken. Somajia

So überlegt sie sich, wie sie auch aus der Ferne von ihrer Leistung überzeugen kann und plant dafür ihre eigene Performance in Quarantäne.

Outfits, Haare und Make-up by Somajia

Dafür filmt die Topmodel-Anwärterin ihr Styling und ihre Walks. Im Motelzimmer legt sie mit verschiedenen Outfits dann ihre ganz persönliche Performance hin.

Anzeige

Anzeige

Überraschungspost vor der Tür

Bei der Entscheidung kann Somajia nicht dabei sein. Überglücklich ist sie, als es an der Tür klopft und sie ihr Shooting-Foto vor ihrer Zimmertür entdeckt. Sie freut sich, eine Runde weiter zu sein und blickt voller Motivation auf die nächste Woche mit den anderen Models.

Mein Walk hat sich gelohnt. Ich habe ein Foto. [...] Ich bin echt zufrieden.

Die Antwort darauf und wie es Somajia ergeht, siehst du in Folge 14 von "Germany's Next Topmodel" 2023. Die Folge lief am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn. Online kannst du dir die ganze Folge hier anschauen.