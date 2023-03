Anzeige

Sechs neue Kandidatinnen? In Folge 8 schließen sich neue Model-Anwärterinnen der Gruppe an und sind heiß auf den Titel Germany's Next Topmodel 2023. Das freut nicht alle bisherigen Teilnehmerinnen.

"Herzlich Willkommen in Los Angeles!" Heidi Klum überrascht die Kandidatinnen in Folge 8 mit neuer Konkurrenz. Unter ihnen sind auch fünf Best-Ager-Models.

Staunen bei den GNTM-Kandidatinnen

Während die bisherigen Models denken, sie nähern sich weiter der Top Ten von Staffel 18, machen sich sechs neue Kandidatinnen bereit für ihr Sedcard-Shooting. Als die Models sich am Set treffen, bricht nicht bei allen Begeisterung aus.

"Was soll das?": Die neuen Models stoßen auf Ablehnung

Die erste Reaktion der Kandidatinnen fällt nicht bei allen positiv aus. Anya gibt zu: "Mir hat das gar nicht gefallen." Und auch Vivien fällt dazu nur "Scheiße!" ein. Die Konkurrenz wird wieder größer. Olivia findet die späte Teilnahme der sechs neuen Models nicht ganz fair: "Was soll das? Die kommen erst zu Folge 8 und wir mussten den ganzen Scheiß schon haben."

Die Nachzüglerinnen wollen den Sieg bei GNTM

"Ich möchte Heidi überzeugen, dass die Entscheidung, mich mitzunehmen, richtig war", kündigt Best-Agerin Marielena an. Ob die Kandidatinnen es dann beim gemeinsamen Entscheidungs-Walk schaffen, an einem Strang zu ziehen?

Modelgalerie: Das sind die Nachzüglerinnen

Sie sind die sechs Nachzüglerinnen:

Alle neuen Topmodel-Anwärtinnen in der Modelgalerie: