GNTM 2023: Kann Model Vivien die "kleine Arielle" beim Unterwasser-Shooting auspacken?

Vivien liebt ihre Kurven und möchte ein Vorbild für andere Frauen sein.

Hier kannst du Viviens Porträtseite anschauen.

Die 29 Kandidatinnen der 18. Staffel GNTM kannst du dir in der Übersicht ansehen.

In Woche 15 ist Vivien die Erste, die in Las Vegas in einem großen Unterwassertank shooten darf. Das dürfte für die 23-jährige Halbbrasilianerin doch kein Problem sein, oder? Schließlich ist Vivien Hobbytaucherin, wie sie kurz vor dem Shooting erzählt.

+++ Update, 25. Mai 2023 +++

Beim Unterwasser-Shooting: Vivien ist die "kleine Arielle"

Woche 15 hat es in sich, denn für die Models wird die Luft immer dünner: Die Top 10 sind längst erreicht. Zielstrebig und mit einer Prise Gelassenheit geht Vivien das bevorstehende Unterwasser-Shooting an. Das Model ist begeistert von ihrem Look in Lack und Leder und strahlt das auch aus: "Ich fühle mich sehr sexy." Sie muss sich als erste Kandidatin der waghalsigen Challenge stellen. Doch anstatt sich vor dem Unterwasser-Shooting zu fürchten, ist das Model gelassen. Kurz vorm Shooting erzählt Vivien Heidi Klum den Grund:

Tatsächlich bin ich Hobbytaucherin. Vivien

Im Clip: Wer macht eine gute Figur beim Unterwasser-Shooting und wem geht der Atem aus?

Vivien: Wasser ist ihr Element

Kaum ist Vivien im Wasser untergetaucht kommt Heidi Klum aus dem Staunen nicht mehr raus. Professionell und selbstsicher bewegt sich Vivien unter Wasser, als hätte sie noch nie etwas anderes gemacht. Dabei strahlt sie vollkommene Ruhe aus und bewegt sich im Einklang mit dem Wasser. Nicht einmal die Passant:innen neben dem Set bringen das Model aus dem Konzept.

Viviens Unterwasser-Talent fällt prompt Heidi Klum auf: "Guck mal, die Vivien: die kleine Arielle!" Die Modelchefin ist verblüfft davon, wie lange das Model die Luft unter Wasser anhalten kann.

Doch Heidi Klums Lobeshymne geht noch weiter, denn die Modelchefin verliert während des Shootings nur gute Worte über Viviens Leistung: "Was so toll ist, dass du so ganz gelassen aussiehst im Gesicht." Auch Starfotograf Russell James lobt die Kandidatin in den höchsten Tönen und findet, dass sie es sehr gut macht.

Guck mal, die Vivien: die kleine Arielle! Heidi Klum über Viviens Performance

So viel gutes Feedback stimmt Vivien glücklich und begeistert kehrt sie zu den anderen Kandidatinnen zurück.

Ansehnlich! Alle Impressionen aus der Tiefe auf einen Blick

Beim Unterwasser-Shooting in Woche 15 zeigt Ida, wie wandelbar sie ist und kann damit bei Heidi Klum und Starfotograf Russell James punkten. © ProSieben / Russell James Nach anfänglichen Schwierigkeiten kann Nicole von sich überzeugen und erhält für ihre Leistung beim Unterwasser-Shooting gute Kritik von Heidi Klum: "Du hast dich mega angestrengt, gute Posen angeboten." © ProSieben / Russell James Selma kann ihre Bedenken vor dem Shooting nicht ganz ablegen und das spiegelt sich auch in ihrem Gesichtsausdruck wider. "Sie hat Angst und man sieht es auch", so Heidi Klum während des Shootings. © ProSieben / Russell James Wasser ist ihr Element! Anna-Maria freut sich total auf das Unterwasser-Shooting. "Ich war schon als Kind eine Wasserratte", erzählt das Model. © ProSieben / Russell James Olivia überzeugt mit ihren kreativen Posen. Heidi Klum und Russell James sind begeistert von ihrer Shooting-Performance in Woche 15. © ProSieben / Russell James Coco versetzt sich beim Fotoshooting zurück in ihre Kindheit. "Ich fand's super im Wasser, ich hab mich gefühlt wie eine Meerjungfrau. Als kleines Kind hab ich auch sehr viel Meerjungfrau gespielt", offenbart das Model. © ProSieben / Russell James Mit ihrer Gelassenheit überzeugt Vivien beim Unterwaser-Shooting in Woche 15. "Sie ist super gelassen in ihrem Gesicht, gar keine Anstrengung zu sehen. Sieht super heiß aus, sehr gut", ist die Modelchefin voll des Lobes über Viviens Performance. © ProSieben / Russell James

Vivien glänzt beim Entscheidungs-Walk auf einem fahrenden Truck

Der Höhenflug von Vivien geht auch nach dem Unterwasser-Shooting weiter. Sogar bei dem gefährlichen Entscheidungs-Walk auf einem fahrenden Truck, zieht sie nicht nur Heidi Klum, sondern auch Gastjurorin Stefanie Giesinger in ihren Bann. Das Model läuft einwandfrei den fahrenden Lkw entlang und überzeugt mit ihrem Auftreten. Bei so viel Talent gerät auch Stefanie Giesinger ins Schwärmen: "Vivien sieht super aus."

Kein Wunder also, dass die 23-Jährige den Einzug ins Viertelfinale von "Germany's Next Topmodel" 2023 schafft. Wie es für Vivien weitergeht, siehst du in der nächsten Folge GNTM - jeden Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream und auf Joyn.

+++ Update, 23. März 2023 +++

Heidi Klum: "Für mich ist Vivien Spitzenreiterin"

Mit ihrer aufgeschlossenen und mitreisenden Art begeistert Vivien, Weltstar Heidi Klum beim Musikshooting: "Sehr gut gemacht. Ich muss sagen, sie hat das Kleid so gut verkauft." © Derek Kettela

Vivien hat eine gute Woche bei GNTM 2023 hinter sich. Schon beim Sedcard-Shooting kann sie Heidi Klum begeistern. Dass dieses Shooting sehr freizügig ist, macht dem Curvy-Model nichts aus. Sie fühle sich in ihrem Körper einfach total wohl: "Ich weiß genau, wer ich bin. Ich weiß, dass ich mich für nichts schämen muss." Allerdings hatte sie mit Shootings bisher immer so kleine Problemchen. Das soll sich dieses Mal ändern. "Ich hab ganz viel geübt in der Villa vorm Spiegel und vor den anderen", erzählt sie Heidi und Fotografin Vicky Lawton.

Begeisterung bei Heidi Klum

Das scheint sich ausgezahlt zu haben. Heidi ist begeistert von Viviens Fotos: "Also für mich heute ist Vivien die Spitzenreiterin." Der 23-Jährigen bleibt bei dem Lob der Mund offenstehen. Mit dem Fakt, dass Vivien die Beste war, dürfe sie vor den anderen ruhig ein bisschen angeben, meint Heidi.

Dann geht es für Vivien weiter mit einem Casting bei Intimissimi. Den Entscheider:innen gefällt Viviens Performance so gut, dass sie sie in die zweite Runde schicken. "Vivien ist eine wunderschöne Frau, sie hat einen Mega-Ausdruck im Gesicht, tolle Augen, einen tollen Körper, bringt wahnsinnig viel mit, hat uns sehr überzeugt", sagt Elena Göcke von Intimissimi. Am Ende geht der Job trotzdem an Ida. Vivien gönnt es ihrer Mitstreiterin von ganzem Herzen. "Aber ich bin schon ein bisschen traurig, weil ich es mir sehr, sehr, sehr gewünscht hätte."

Rebecca Mir ist riesiger Fan von Vivien

Zwar keinen Job an Land gezogen, dafür einen neuen Fan gewonnen: Gastjurorin Rebecca Mir ist begeistert von Vivien. "Du hast diesen Laufsteg dermaßen gut gerockt", sagt Rebecca nach dem Entscheidungs-Walk. "Ich finde: Heute meine absolute Favoritin. Deine Posen waren super, dein Gesichtsausdruck - Sexiness, es war alles dabei", singt Rebecca ihr Lobeslied weiter. Ein Riesenkompliment für Vivien, denn sie ist auch ihrerseits ein großer Fan von Rebecca Mir.

Auch Heidi selbst scheint in Vivien ihre Favoritin gefunden zu haben. Sie erinnert die 23-Jährige noch einmal an den berühmten Satz, den keines ihrer Models hören will und der ein Ausscheiden bedeutet. "Nach dieser tollen Woche wünsche ich mir natürlich, dass ich dir diesen Satz niemals sagen muss", sagt Heidi. Natürlich ist Vivien weiter.

+++ Update, 16. März 2023 +++

Vivien bekommt ein Umstyling

Wie hat sich Vivien nach dem Umstyling verändert? © Vicky Lawton

In Woche 5 steht bei GNTM 2023 das große Umstyling auf dem Plan. Vivien gehört zu den ausgewählten Models, die von Heidi und ihrem Team ein Makeover bekommen. Das ist Viviens neue Frisur und das sind die Vorher-nachher-Bilder aller Models.

+++

Alles über GNTM-Kandidatin Vivien

Das ist Vivien bei GNTM 2023. Sie ist eine von 29 Kandidatinnen, die in Staffel 18 von "Germany's Next Topmodel" Ambitionen auf den Titel haben. © ProSieben/Richard Hübner

Die 23-jährige Vivien aus Koblenz ist Einzelhandelskauffrau. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund: Wenn sie etwas stört, dann spricht sie das offen an.

Besonders gern experimentiert Vivien mit Make-up und probiert unterschiedliche Looks aus. Dieses Hobby nimmt zwar sehr viel Zeit in Anspruch, "aber am Ende lohnt es sich, die Zeit zu investieren", meint Vivien. Und ohne Lipgloss verlässt die selbstbewusste Koblenzerin nicht das Haus.

Ihre Herkunft ist Vivien sehr wichtig

Vivien ist sehr stolz auf ihre Herkunft: Ihre Mutter stammt aus Brasilien. Sie liebt die Kultur, die Menschen und das Essen in dem südamerikanischen Land.

Ich lebe in Deutschland, bin aber durch und durch Brasilianerin. Vivien

Zudem ist Viviens Mutter ihr größter Fan und ihre Supporterin.

Viviens größter Traum

Warum die 23-Jährige bei GNTM 2023 mitmacht? Vivien möchte jungen Frauen zeigen, dass jede Frau schön ist. Ob curvy oder skinny, klein oder groß, jung oder alt: "Man strahlt nur das aus, wie man sich fühlt", erklärt sie.

Es ist mal an der Zeit, dass ein Curvy-Model gewinnt. Vivien

Ihr größter Traum ist es, in die Modebranche einzusteigen. "Die Welt ist noch nicht so offen für Curvy-Models", meint Vivien. Sie würde gern ihren Teil dazu beitragen, dass sich das ändert.

Ihr größter Traum ist es, in die Modebranche einzusteigen. "Die Welt ist noch nicht so offen für Curvy-Models", meint Vivien. Sie würde gern ihren Teil dazu beitragen, dass sich das ändert.