GNTM 2023 - Laras Vorbild ist Stefanie Giesinger

Das Wichtigste in Kürze Die 19-jährige Lara will schon ihr Leben lang modeln. Sie selbst beschreibt sich als kreativ und bunt. Sollte sie Germany’s Next Topmodel werden, will sie ihre Reichweite für etwas Gutes einsetzen

Seit ihrer Kindheit träumt Lara davon, endlich Model zu werden. Bei "Germany's Next Topmodel" 2023 kommt sie diesem Traum nun ein Stückchen näher. Sollte sie sich den Titel holen, will sie mit ihrer Reichweite etwas Gutes in der Welt bewirken.

Das ist GNTM-Kandidatin Lara

Lara beschreibt sich selbst als lustig, freundlich, einfühlsam, kreativ und bunt. Schaut sie auf ihr bisheriges Leben zurück, war Mode stets ein Teil davon. Mit gerade mal sechs Jahren bekam sie ihre erste Nähmaschine, an der sie sich in den Folgejahren fleißig austobte. Heute sammelt die 19-Jährige leidenschaftlich gern Socken mit lustigen Motiven.

Jeder Körper ist ein Kunstwerk Lara

In ihrer Freizeit spielt Lara Schach oder malt. Die Hobbykünstlerin zeichnet besonders gern bunte Körper. "Jeder Körper ist ein Kunstwerk", meint Lara lächelnd. Zudem hat die 19-jährige Österreicherin eine Schwäche für Ringe. Und jeder Einzelne hat eine bestimmte Bedeutung: So trägt sie den Verlobungsring ihrer Mutter, die Ringe ihrer verstorbener Großmutter und den "Herr der Ringe"-Ring, den ihr Freund Patrick zu Beginn von "Germany’s Next Topmodel" schenkte.

Laras Ziel: Etwas Gutes bewirken

"Wenn ich mal alt bin und auf mein Leben zurücksehe, möchte ich sagen können: Ich hab etwas Gutes in der Welt gemacht", wünscht sich Lara. Ihr größtes Vorbild dabei ist Stefanie Giesinger, denn auch sie nutzt ihre Reichweite, um sich einzusetzen.

Darum will Lara "Germany's Next Topmodel" werden

Seit ihrer Kindheit träumt Lara davon, Model zu werden. Mit ihrer Spontaneität und Außergewöhnlichkeit will sie sich den Titel "Germany’s Next Topmodel" holen. Ihre Wandelbarkeit sieht sie als ihre größte Stärke für das Modelbusiness. Sie ist immer offen, etwas Neues auszuprobieren.

